Ce va face Angela Merkel după alegeri?

Angelei Merkel îi place să gătească supă de cartofi și să facă prăjitură cu prune: mâncăruri tipice de toamnă în Germania, pe care ea nu va avea prea curând nevoie să le prepare.

Seara zilei de 26 septembrie nu reprezintă în niciun caz sfârșitul activității oficiale pentru șefa guvernului federal. Până la formarea noului executiv, Merkelrămâne în funcție. ”Există și vor mai fi numeroase provocări, care vor continua până în ultima zi a mandatului meu”, a declarat, recent, Angela Merkel.

În medie, în ultimele decenii, cancelarii și cabinetele acestora au depus jurământul la cinci-șase săptămâni după alegeri. În 2017 a fost nevoie de cinci luni și jumătate pentru ca noua coaliție de guvernare să fie constituită.

Angela Merkel şi soţul Joachim Sauer în vacanţă în Italia (Ischia) în 2012

Așadar se prea poate ca Angela Merkel să îl surclaseze pe părintele său politic, Helmut Kohl, la capitolul longevității în funcția de cancelar al Republicii Federale Germane. Mandatul lui Kohl s-a încheiat în 1998, după 5870 de zile. Pentru a doborî acest record, Merkel ar trebui să rămână în funcție cel puțin până la 17 decembrie 2021.

Citit și somn puțin

În luna iulie, în timpul unei vizite la Washington, Angela Merkel a fost întrebată cum vede perioada pensiei. Deși în alte ocazii răspunsese mai degrabă evaziv, de data aceasta a lăsat să se înțeleagă că vrea să ia o pauză și că nu va accepta nicio invitație, realizând că sarcinile sale anterioare ”sunt acum îndeplinite de altcineva”. ”Ceea ce cred că îmi va face mare plăcere”, a completat cancelara.

În timpul liber pe care îl va avea la dispoziție, a spus Merkel, vrea să se gândească la ”ceea ce mă interesează cu adevărat”, lucru pe care, din motive de timp, nu a reușit să-l facă în ultimii 16 ani. Șefa guvernului german, căreia recent i-a fost decernat un doctorat onorific din partea Universității Johns Hopkins, a adăugat: ”Voi încerca, poate, să citesc ceva. După ce ochii mi se vor închide de oboseală, voi dormi nițel, iar apoi rămâne să descopăr unde mă voi trezi.”

”Miss Merkel”

Angela Merkel, aleasă preşedinte al Uniunii Creştin-Democrate în 2000

Un artist fotograf și un scriitor de romane polițiste au privit deja în viitor. Andreas Mühe a fotografiat o sosie a cancelarului german în ipostaze care emană liniște, chiar singurătate, și a realizat o expoziție. Scriitorul de romane polițiste David Safier presupune că Angela Merkel se va plictisi repede fără programul oficial de cancelar.

În amuzantul său romanul polițist intitulat ”Miss Merkel”, fosta șefă de guvern face cunoștință cu viața liniștită de la țară. Se reduce aceasta la drumeții și la coacerea de prăjituri? Bazându-se pe seria de povestiri polițiste Miss Marple ale Agathei Christie, romanul lui Safier ne descoperă o Angela Merkel în postura de investigator, dornic să dezlege misterele unui caz de crimă.

Merkel are pensia asigurată

O carte plină de umor a cărei întrebare inițială nu este totuși lipsită de temei: poate o persoană a cărei agendă a fost plină de la prima oră a dimineții până seara târziu, timp de zeci de ani, și care a avut de îndeplinit importante responsabilități, să se deconecteze peste noapte de la toate acestea? ”Ceea ce îți lipsește observi abia atunci când piezi acele lucruri”, a declarat recent Angela Merkel la Berlin.

Pe 17 iulie, Angela Merkel a împlinit 67 de ani. Cel puțin din punct de vedere financiar, nu are niciun motiv de îngrijorare. În prezent, îi revine un salariu lunar de circa 25.000 de euro în calitate de cancelar federal. În plus, Merkel are dreptul și la puțin peste 10.000 de euro în calitate de membru al Bundestag-ului, din care face parte de peste 30 de ani.

Când va înceta să mai lucreze, Merkel va continua să primească mai întâi salariul, timp de trei luni, apoi jumătate din acesta ca indemnizație tranzitorie pentru maximum 21 de luni.

15.000 de euro pe lună

O carieră politică bogată în succese, dar şi momente tensionate

Pentru pensia ulterioară, diferitele drepturi de pensie rezultate din activitatea de cancelar, ministru și deputat în Bundestag se compensează între ele. Merkel beneficiază de faptul că a fost în funcție pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Baza de calcul, cu o precizie de până la cinci (!) zecimale, poate fi consultată în așa-numita lege a miniștrilor federali din 1953. Cancelarii federali au dreptul la 27,74% din salariul lor anterior după cel puțin patru ani de mandat. Cu fiecare an suplimentar de mandat, dreptul crește cu 2,39167% până la maximum 71,75%.

Prin urmare, Angela Merkel se poate aștepta la o pensie de aproximativ 15.000 de euro pe lună, are dreptul la protecție personală și la o mașină de serviciu cu șofer pentru tot restul vieții sale. În plus, va avea un birou în sediul Bundestag-ului din Berlin, cu un șef de birou, doi asistenți și o dactilografă.

O a doua carieră nu este exclusă

Deși foștii angajați guvernamentali sunt obligați prin lege să păstreze secretele, ei sunt populari în mediul de afaceri, unde ajung să dețină funcții de consilieri și datorită puternicelor contacte politice.

Dezbatere electorală televizată cu Angela Merkel şi contracandidatul social-democrat Gerhard Schröder

Unii dintre predecesorii în funcție ai Angelei Merkel au intrat în afaceri. Helmut Schmidt a devenit editor al săptămânalului ”Die Zeit” în 1982 și a fost un orator popular. Într-un interviu acordat în 2012, el a declarat: ”Mi-am făcut o regulă din a nu ține o conferință pentru mai puțin de 15.000 de dolari”.

Mult mai bine decât Schmidt au ajuns foștii cancelari Helmut Kohl și Gerhard Schröder, care au înțeles cum să profite de pe urma trecutului politic și a popularității. Kohl a înființat o companie de consultanță politică și strategică, având câștiguri serioase ca lobbyist și consultant.

Cazul Schröder

În 2005, Gerhard Schröder a provocat multă rumoare când, la doar câteva luni după ce a părăsit cancelaria, s-a pus în slujba companiei de gazoducte Nord Stream, o filială a companiei rusești Gazprom, după ce făcuse campanie în favoarea gazoductului în calitate de cancelar.

Între timp, legea prevede că foștii membri ai guvernului trebuie să întrebe Cancelaria dacă activitățile lor ar putea ”dăuna intereselor publice” înainte de a trece în lumea afacerilor. O comisie de etică consiliază guvernul, care poate impune o perioadă de așteptare de până la 18 luni în caz de îndoială.

Țintește Angela Merkel o nouă funcție sau un post onorific? Până în prezent, ea nu a scos niciun cuvânt despre eventuale planuri profesionale. Soțul ei, chimistul Joachim Sauer, nu se gândește încă să renunțe. În vârstă de 72 de ani, profesorul emerit la Universitatea Humboldt din Berlin și-a prelungit contractul de cercetător până cel devreme în 2022.