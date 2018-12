Ce urmează după votul de încredere?

Poşta britanică, Royal Mail, livrează anual către destinatari aproximativ 14 miliarde de scrisori. Dar acum soarta politică a ţării depinde de numai 48 de scrisori care au poposit lunile trecute în cutia poştală a deputatului conservator Graham Brady. El este şeful aşa-numitului Comitet 1922, organizaţia deputaţilor de pe băncile codaşe ale Parlamentluui britanic. Expeditorii sunt cu toţii deputaţi conservatori din Camera Comunelor, care au solicitat un vot de încredere pentru premiera Theresa May.

Prin cele 48 de scrisori s-a asigurat pragul necesar, de 15 la sută din grupul parlamentar conservator, şi de aceea Brady a cerut ca miercuri seară să aibă loc un vot în sala Comitetului 1922 din clădirea Parlamentului, Palatul Westminster, din Londra. La vot au voie să participe toţi deputaţii conservatori. Votul se va desfăşura până la orele 20, ora britanică, şi va fi urmat nemijlocit de numărarea biletelor de vot şi de comunicarea rezultatului.

Ce se va întâmpla dacă votul îi va fi favorabil lui May?

În Marea Britanie există uzanţa ca deputaţii să fie aduşi la un vot important inclusiv din salonul de spital. De aceea se aşteaptă o participare mare, astfel încât Theresa May are nevoie de 158 de voturi pentru a rămâne sigur premier. Lideri conservatori cunoscuţi, între care mai mulţi miniştri, au anunţat deja că o vor vota pe May. În cazul în care majoritatea deputaţilor conservatori vor vota în favoarea şefei de guvern, rezultatul este obligatoriu valabil vreme de 12 luni. În tot acest interval de timp nu este permisă organizarea unui nou vot de încredere şi de aceea un vot pozitiv i-ar întări lui May poziţia cu mult peste ieşirea Marii Britanii din UE, eveniment programat să aibă loc la finele lunii martie a anului viitor.

Din punct de vedere formal ar fi suficient şi un rezultat de 50 plus unu din voturile exprimate. Dar din punct de vedere politic numeroşi adversari interni ai lui May i-ar slăbi în continuare poziţia înaintea Brexitului, punând sub semnul întrebării rămânerea ei în funcţie.

Ce se întâmplă dacă May pierde votul?

Dacă May nu va primi votul majorităţii absolute a deputaţilor conservatori, va începe lupta pentru desemnarea succesorului ei. Într-un astfel de caz se aşteaptă mai multe candidaturi. Va exista un vot ca la un show de casting, urmând ca după fiecare vot să iasă din cursă candidatul care a primit cele mai puţine voturi din partea deputaţilor conservatori. În finala care se va disputa între cei doi candidaţi cu cele mai bune rezultate, vor vota, pe lângă deputaţi, toţi membrii de partid cu o vechime mai mare de trei luni.

Theresa May a ajuns în funcţie în 2016 în urma unei astfel de proceduri, după ce predecesorul ei, David Cameron, a demisionat după rezultatul plebiscitului pe tema Brexit. În finală May a intrat atunci cu Andrea Leadsom, care şi-a retras însă candidatura înaintea votului final. Leadsom este în prezent ministru al Energiei şi a anuţat deja că va vota în favoarea lui May.

Se va ajunge la alegeri anticipate?

Votul de miercuri seară este o chestiune internă a Partidului Conservator. Cu toate acestea şi opoziţia din Camera Comunelor ar putea solicita un vot de încredere, la care să ia parte toţi cei 650 de deputaţi. Dacă majoritratea va fi de părere "că această cameră nu mai are încredere în guvernul regal", atunci ceasul începe să ticăie. Dacă în decurs de 14 zile nu se formează un nou guvern, Parlamentul se autodizolvă. Theresa May, care ar rămâne doar premier însărcinat cu afacri curente, ar trebui să-i propună reginei Elisabeta a II-a o dată la care să aibă loc alegerile anticipate. Ultima dată s-a ajuns la această procedură în 1979, când un guvern minoritar al Partidului Laburist s-a prăbuşit ca urmare a unui referendum privind o descentralizare a structurii de putere. Lidera opoziţiei de atunci, Margareth Thatcher, a câştigat alegerile anticipate în fruntea listei Partidului Conservator.

Ce ar însemna înfrângerea lui May pentru procesul de Brexit?

De fapt May vroia să mai câştige timp pentru a obţine concesii suplimentare din partea UE şi de aceea a amânat până în ultima clipă votul din Parlament privind acordul de Brexit. Dar prin această măsură se pare că premiera şi-a atras adversitatea unui număr şi mai mare de deputaţi. Şi de aceea nu mai este atât de sigur că textul acordului de Brexit va mai fi supus votului în Parlament. May a declarat deja că dacă nu va trece de votul de încredere succesorul ei "nu va avea timp să negocieze un nou acord de Brexit pe care să-l prezinte Parlamentului spre aprobare până pe 29 martie". De aceea procesul de Brexit ar trebui ori prelungit ori suspendat.

Acest argument ar trebui să le dea de gândit susţinătorilor ieşirii Marii Britanii din UE, dacă se hotăresc s-o alunge pe May din fruntea guvernului. Dacă premiera va fi nevoită să plece, organizarea ieşirii din UE va cădea în sarcina succesorului ei şi nu se ştie deloc cine va fi acesta. Succesorul ar putea să încerce să obţină sprijinul Parlamentului pentru acordul negociat de May cu UE. Dar ar putea la fel de bine să solicite alegeri anticipate sau organizarea unui nou referendum de Brexit, făcând nesigură întreaga procedură. Săptămâna aceasta Curtea Europeană de Justiţie a comunicat că Marea Britanie poate denunţa fără probleme unilateral procedura de Brexit.