Ce ne aşteaptă la actuala ediţie online a Festivalului Naţional de Teatru (FNT)

În calitate de selecţioneri şi directori artistici ai FNT 2021, criticii de teatru Oana Cristea Grigorescu, Claudiu Groza şi Cristina Rusiecki au ales pentru această a 31-a ediţie nu mai puţin de 38 de spectacole din România, cuprinzând secţiunile „Creația. Recreația. Re-creația”, la care se adaugă patru producţii internaţionale şi alte diferite evenimente cum ar fi instalaţii vizuale, instalaţii performative, prezentări de carte, conferinţe.

Oana Cristea Grigorescu, Claudiu Groza şi Cristina Rusiecki (de la stânga la dreapta)

"Iluzia din anul 2020 că pandemia se va încheia într-un an s-a dovedit, iată, doar o iluzie şi va trebui să convieţuim cu această ameninţare, cu această distanţare socială s-ar părea chiar mai mult timp - potrivit oamenilor de ştiinţă probabil până la finele anului viitor. Asta înseamnă că nici 2022 nu va fi un an în care să ne fi reîntors la practici culturale neintermediate. (...) Atât pentru Gala UNITER cât şi pentru Festivalul Naţional de Teatru am vizionat în mare măsură spectacolele online, ceea ce a asigurat deja o bază tehnologică a ediţiei online a FNT în măsura în care teatrele, din 2020 încoace, au învăţat şi s-au supus cumva exigenţei de a-şi filma spectacolele la o calitate şi într-o formulă care să fie atractivă pentru vizionarea online. Dacă la începutul pandemiei aveam spectacle filmate în condiţii de serviciu, cum se spune, cu o cameră în fundul scenei, doar pentru a asigura un martor al spectacolului, între timp teatrele au dezvoltat chiar tehnici cinematografice de filmare. Avem spectacole care sunt foarte bine filmate, cu mai multe camere, adevărate spectacole de teatru-film", a explicat Oana Cristea Grigorescu într-un amplu interviu acordat Deutsche Welle, pe care îl publicăm ulterior.

Programul Festivalului Naţional de Teatru, care se desfăşoară între 6 şi 14 noiembrie 2021 îl găsiţi AICI.

O secţiune importantă a FNT 2021 este dedicată regretatului Ion Caramitru, de la a cărui dispariţie fulgerătoare s-au împlinut două luni. "In memoriam Ion Caramitru" reuneşte spectacole filmate pe scenele pe care marele artist a urcat în calitate de actor sau regizor, spectacole de teatru radiofonic al căror protagonist a fost (în decurs de o jumătate de veac), o expoziție precum și emisiuni de radio și televiziune.

"Pentru Ion Caramitru – teatrul reprezenta respirația de zi cu zi. Astfel încât e o datorie de onoare ca în această ediție a Festivalului Național de Teatru, când amintirea-i este atât de proaspătă în mințile și sufletele noastre, să îi cinstim memoria cât mai bine cu putință. Secțiunea "In memoriam Ion Caramitru" din FNT 31, cu multitudinea de 'exemplificări' – online sau on-air – ale unor momente de vârf din uriașa sa carieră de artist, ar trebui s-o facă cu prisosință”, a subliniat Aura Corbeanu, vicepreședinte UNITER.