Ce este mpox, cum se transmite mai departe, cum se tratează?

O nouă versiune a virusului mpox a apărut în Africa Centrală, răspândindu-se printre copii și adulți în Republica Democratică Congo și în țările vecine.

Infecția cu mpox produce o erupție cutanată cu pustule care poate dura până la patru săptămâni și poate fi foarte dureroasă.

Ce alte simptome are această boală și cum se poate reduce riscul infectării?

Ce este mpox?

Numită și variola maimuței, boala infecțioasă este cauzată de virusul mpox. Acesta a fost descoperit în premieră în 1958 în Danemarca, într-o colonie de maimuțe păstrate pentru cercetare, în rândul cărora se răspândise o formă de boală asemănătoare variolei.

Deși este numită "variola maimuței", sursa originală a virusului este în continuare necunoscută. Cercetătorii sugerează că rozătoare sau mamifere mici, de genul veverițelor sau primatelor, ar putea găzdui acest virus.

Cazurile de mpox în afara Africii Centrale și de Vest, unde virusul este endemic, au fost rare în decursul timpului și au avut de regulă legătură cu persoane care au călătorit în regiunile afectate sau cu animale aduse de acolo.

În ultimii doi ani însă, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat deja de două ori mpox o urgență de sănătate publică globală.

În 2022, mpox s-a răspândit în peste 70 de țări care anterior nu raportaseră niciun caz.

Ulterior, spre jumătatea lui 2024, o nouă variantă de mpox a provocat numeroase îmbolnăviri și decese în Congo și în țările vecine, determinând OMS să declare răspândirea virusului drept o urgență de interes internațional.

Cum se tratează mpox?

Nu există tratamente specifice aprobate pentru infecțiile cu mpox (cunoscute și ca "MPXV"). Dar dacă aveți un sistem imunitar solid și nu suferiți de boli de piele, vă puteți recupera bine sub supraveghere medicală, incluzând mijloace împotriva durerii și fără un tratament medical ulterior, potrivit Centrelor pentru Prevenția și Controlul Bolilor din SUA (CDC).

În timpul epidemiei de mpox din 2022, un tratament antiviral nou - cunoscut drept tecovirimat - a fost aprobat de autoritățile americane pentru tratarea mpox în baza unui sistem special, așa-numitul protocol "Expanded Access-Investigational New Drug" (EA-IND).

Tecovirimat este la dispoziția autorităților de sănătate pentru utilizare de urgență în cazul reapariției variolei. OMS a declarat variola eradicată în 1980. Dar variola și mpox sunt similare în structura genetică, astfel încât tratamentul ar putea fi folositor. CDC susține însă că este nevoie de date suplimentare pentru a putea evalua cu adevărat eficiența tecovirimatului în tratarea mpox.

Alte tratamente luate în considerare pentru mpox includ brincidofovir și cidofovir. Dar și în aceste cazuri, CDC spune că nu dispune de date suficiente pentru a estima eficiența acestor medicamente pentru mpox.

Cum se răspândește mpox?

Virusul poate intra în corp prin leziuni de piele, prin membrane mucoase (ca ochii, gura și nasul) și prin sistemul respirator.

Vă puteți infecta prin contacte apropiate cu persoane bolnave de mpox, de exemplu prin sărut, îmbrățișare, sex (oral, anal sau vaginal) și masaje.

Interacțiuni mai lungi față în față cu cineva bolnav de mpox pot provoca infectări prin picături de salivă în timpul vorbitului sau respiratului.

Infectare poate rezulta și prin folosirea unor obiecte intime care aparțin unei persoane bolnave de mpox: jucării sexuale, prosoape, așternuturi. Femeile însărcinate pot transmite virusul bebelușilor.

Virusul poate fi luat și de la animale infectate, fie în procesul de vânare sau pregătire a lor pentru gătire sau prin zgârieturi sau mușcături.

O persoane infectată poate transmite virusul chiar înainte să prezinte simptome ale bolii iar transmiterea infecției poate avea loc până la vindecarea tuturor leziunilor de piele și înlocuirea lor cu un strat nou de piele, lucru care durează de regulă mai multe săptămâni.

Eprubete cu probe pozitive la mpox Imagine: Dado Ruvic/Illustration/REUTERS

Care sunt simptomele mpox?

Infecția virală debutează de regulă cu o erupție localizată în general în zona anală sau genitală, pe piept, față sau gură. Erupția se poate extinde la palme și la tălpi, precum și la alte părți ale corpului.

Erupția poate fi dureroasă și se poate prezenta cu mâncărimi, cu bășici sau pustule care trec prin mai multe stadii până se usucă și cad.

Simptome de gripă sau răceală pot interveni înainte sau după erupția de piele. Printre ele, febră, dureri de cap, ganglioni limfatici umflați, dureri musculare,frisoane. Unele persoane se plâng de dificultăți la urinare și de o inflamare dureroasă a zonei anale.

Simptomele debutează de regulă în interval de 21 de zile după expunerea la virus. Complicații periculoase se pot întâmpla dacă leziunile de piele se infectează și provoacă abcese.

Alte complicații includ dehidratare severă provocată de diaree sau vomitat, pneumonie, encefalită sau miocardită.

Cine este supus celor mai ridicate riscuri?

Persoanele cu sisteme imunitare deficitare din cauza unor condiții medicale sau a unor medicamente sunt supuse unor riscuri mai mari de complicații.

Riscuri sporite de infectare se înregistrează în rândul personalului medical, al persoanelor cu mai mulți parteneri sexuali și al celor care lucrează în branșa sexuală.

Potrivit CDC, riscuri mai ridicate s-ar înregistra la femeile gravide, la copiii mai mici de un an și la cei care suferă de eczemă.

În timpul epidemiei din 2022, multe din persoanele cu simptome au fost bărbați homosexuali. OMS precizează însă că orice persoană care vine în contact cu cineva bolnav de mpox se poate infecta la rândul său, indiferent de orientarea sexuală.

Cum pot să evit să mă îmbolnăvesc de mpox?

Majoritatea celor infectați se vindecă de mpox în două până la patru săptămâni. CDC recomandă evitarea contactului apropiat cu persoanele care au erupții vizibile la petreceri, cluburi sau festivaluri.

Este recomandată de asemenea spălarea frecventă pe mâini și evitarea folosirii obiectelor utilizate anterior de persoane cu mpox.

Există și posibilitatea vaccinării, dar nu în toate regiunile și în funcție de riscul unor complicații și al expunerii. În SUA, de exemplu, persoanele cu risc ridicat de infectare și complicații pot primi vaccinul Jynneos împotriva variolei pentru a preveni infectarea cu mpox.

Pentru că virusul mpox și cel al variolei sunt similare genetic, vaccinurile împotriva variolei pot fi utilizate și împotriva mpox.

Surse:

Amer F, Khalil HES, Elahmady M, et al. Mpox: Risks and approaches to prevention. Journal of Infection and Public Health. Published June 2023.

https://doi.org/10.1016/j.jiph.2023.04.001

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Mpox and Your Health. Published September 13, 2022.

https://www.cdc.gov/poxvirus/mpox/your-health/index.html

Robert Koch Institute, Federal Center for Health Education, Berlin, Cologne. Flyer, transmission and prevention of mpox. Published February 13, 2023.

https://www.rki.de/EN/Content/infections/epidemiology/outbreaks/Monkeypox/Mpox-Flyer_EN.pdf

van Ewijk CE, Miura F, van Rijckevorsel G, et al. Mpox outbreak in the Netherlands, 2022: public health response, characteristics of the first 1,000 cases and protection of the first-generation smallpox vaccine. Eurosurveillance. Published March 2023.

https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2023.28.12.2200772

World Health Organization (WHO). Mpox questions and answers. Published December 11, 2023.

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox

Adaptare după un articol publicat pe DW-English .