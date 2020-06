Ce e de făcut în cazul focarelor locale de coronavirus?

Când "New York Times" a relatat anii trecuți despre localitatea germană Gütersloh, a fost vorba mereu de Bertelsmann. Gigantul media internațional are sediul în acest oraș cu 100.000 de locuitori, dar deține și o centrală la New York. Gütersloh a ajuns însă în ultimele zile din nou în paginile presei internaționale, după focarul de coronavirus izbucnit la firma de prelucrare a cărnii Tönnies, din districtul administrativ care poartă același nume cu orașul. La Tönnies lucrează mulți muncitori din România și alte țări din estul Uniunii Europene.

Din cei aproape 7000 de angajați ai concernului de prelucrare a cărnii care au fost testați, peste 1550 au fost depistați pozitiv la noul coronavirus. Toți angajații au fost plasați în carantină, guvernul din Renania de Nord-Vestfalia a ordonat un lockdown pentru întreaga regiune. Și în alte părți din Germania au existat focare locale masive de coronavirus: în cartierul berlinez Neukölln se află în carantină cel puțin 370 de familii, până acum 100 de locuitori au fost testați pozitiv, printre care și cetățeni români. La Göttingen a fost izolat un bloc de locuințe, 120 de oameni care locuiesc în complex sunt infectați. Valuri au făcut și focarele mari rezultate în urma unor servicii religioase.

Focare de infecție locale în multe părți ale Europei și în Israel

Astfel de izbucniri locale de infecții, numite și "cluster", nu există doar în Germania. Astfel de incidente de tip cluster au loc în multe țări europene, pe fondul relaxării generale a măsurilor anti-coronavirus: mai ales în interiorul unor familii mai numeroase, în firme sau restaurante. În Țara Galilor, la o fabrică de prelucrare a cărnii de pasăre din Anglesey, au fost depistați pozitiv la coronavirus până la sfârșitul săptămânii trecute 158 de angajați. Și acolo se discută despre impunerea unui lockdown; în fabrici din Yorkshire și Wrexham s-au înregistrat de asemenea numeroase cazuri de infectare cu noul coronavirus. "Când începem să luăm în societate astfel de măsuri de relaxare, se poate ajunge la focare izolate, lucru la care ne așteptam deja", a precizat autoritatea sanitară galeză.

Într-un cămin de bătrâni din orașul austriac Liesing au murit șase locuitori în primele două săptămâni din iunie. Aceștia se infectaseră cu noul coronavirus, iar unii dintre ei sufereau deja de boli grave. În mai, la oficii poștale de pachete din Viena și din Austria Inferioară au fost depistați pozitiv peste 70 de angajați. Și după o întâlnire a membrilor Clubului Rotary din Salzburg au fost depistați pozitiv până acum 14 participanți.

În Israel, într-o primă fază a pandemiei, guvernul a impus un amplu lockdown și a implicat inclusiv serviciile secrete interne în lupta împotriva virusului. Cu succes: cazurile înregistrate în Israel au fost reduse la număr în comparație cu alte țări. Dar la jumătatea lui mai s-a renunțat abrupt la multe restricții. Acum există temeri privind un al doilea val al epidemiei, după ce au început să se înregistreze din nou câte 300 de cazuri noi pe zi. Infecțiile au crescut masiv mai ales în școli, între timp 200 din cele 500 de școli din Israel sunt din nou închise.

Diferența între focarele nepericuloase și cele periculoase

Peter Klimek este cercetător la Universitatea de Medicină din Viena, la Complexity Science HUB, și este unul din oamenii de știință din echipa care consiliază guvernul austriac în contextul pandemiei de coronavirus. El consideră că aceste focare izolate diferă în natura lor unul de altul, ceea ce le face mai mult sau mai puțin periculoase: "Dacă este vorba de grupuri mici, nu este prea îngrijorător, pentru că putem urmări și identifica contactele persoanelor infectate." Altfel este însă atunci când astfel de focare de infecții izbucnesc în urma unor mari adunări de oameni. "La o mare reuniune, un astfel de focar ar însemna o prelucrare mult mai dificilă a datelor și o urmărire mult mai anevoioasă a contactelor."

Dacă infecțiile provin dintr-un singur cluster, unde lanțul de infectări poate fi urmărit, atunci situația nu este îngrijorătoare, spune Klimek. "Sau dacă este vorba de 50 de cazuri separate, independente unul de celălalt, oameni care merg la doctor cu simptome în diferite părți ale țării." Dacă simultan izbucnesc mai multe focare în care lanțul de infectare este dificil de urmărit, atunci o țară întreagă ar putea fi supusă din nou blocadei totale.

Concentrare pe cei 4 T

Măsurile cele mai importante la astfel de focare locale ar fi cei patru T, spune Klimek: Tracking, Tracing, Testing și Treatment. Contactele celor infectați trebuie identificate rapid, cei infectați trebuie izolați și tratați, iar persoanele din anturajul lor trebuie testate. Dacă acest sistem funcționează bine, atunci focarele locale de infecții pot fi ținute sub control, mai spune expertul.

Dar se pare că acești patru T nu sunt mereu de ajuns, așa cum arată situațiile din Europa și Israel. În Bulgaria, guvernul a reintrodus obligativitatea purtării măștilor de protecție: din 23 iunie, acestea sunt obligatorii la centrele de cumpărături, magazine, cinematografe și teatre. Purtarea obligatorie a măștilor fusese anulată la jumătatea lui iunie, dar guvernul de la Sofia a reintrodus măsura după creșterea cazurilor noi în ultimele zile.

Israel: Un nou shutdown nu este exclus

Și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a atras atenția populației cu privire la creșterea numărului de infecții. "Dacă nu ne schimbăm comportamentul legat de purtarea măștilor și păstrarea distanței, atunci vom reintroduce shutdown-ul, chiar dacă nu ne dorim să o facem“, a declarat el. Anumite cartiere din Jaffa, parte din Tel Aviv, au fost deja izolate, la fel ca două comune de beduini din sudul țării.

La Luxemburg, guvernul încearcă să împiedice un al doilea val prin efectuarea de teste la scară largă în întreaga populație. Cei 600.000 de locuitori ai țării și cei 300.000 de navetiști au fost împărțiți în grupuri și urmează să fie testați regulat, pentru a identifica și bloca imediat noi lanțuri de infecție.

"Nu există o singură măsură mai bună decât toate celelalte"

Cercetătorul Peter Klimek spune că, pe lângă cei patru T, măsurile suplimentare de blocare a extinderii noilor focare diferă de la țară la țară. "Nu există o măsură mai bună decât toate celelalte, prin care să se rezolve cu siguranță problema. Este vorba de un mix de măsuri."

În acest amestec de măsuri, importante sunt desigur păstrarea distanței și respectarea măsurilor de igienă, precum și limitarea contactelor sociale. Se vede clar în retrospectivă că și închiderea școlilor și a restaurantelor a avut un efect evident în reducerea cazurilor noi. O altă măsură eficientă ar fi măștile de protecție. La focarele viitoare, cu cât se iau măsuri mai repede, cu atât ele sunt mai eficiente, conchide cercetătorul.