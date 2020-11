Cat de saraca este cu adevarat Moldova dupa 30 de ani de abandon din partea Bucurestiului (Ziare.com)

Moldova este regiunea care nu are niciun kilometru de autostrada, dar are un sfert din toate drumurile pietruite ale tarii. Mai mult, zona avea, la nivelul lui 2018, si cele mai mici venituri pe gospodarie din tara. Si nu in ultimul rand jumatate din casele Moldovei nu au apa curenta si nici toaleta in interior.



Statisticile pe care Ziare.com le-a cules din documentele Institutului National de Statistica arata radiografia unui dezastru economic si social care au facut din Moldova o regiune marginalizata de civilizatie.



Drumurile noastre, poate, se vor asfalta vreodata



Din cei aproape 86.400 de kilometri de drumuri publice pe care-i are Romania, cea mai mare parte a lor este in regiunea de Nord-Est, adica in Moldova, potrivit statisticilor pe 2019 provenite de la INS. Aceasta regiune istorica contorizeaza 14.909 km, cu 2.000 de km mai mult decat urmatoarea regiune, Sud-Muntenia. Cu toate acestea, Moldova este regiunea cu cel mai neperformant sistem de drumuri publice pentru ca nu are nici macar un kilometru de autostrada.



Daca ne uitam la drumurile publice pe judete (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui), cele din Neamt sunt cel mai putin modernizate. Astfel ca, la nivel regional, din cei peste 14.900 km de drumuri publice, doar 6.385 km sunt modernizati, iar din acestia numai 2.876 km sunt modernizati cu imbracaminti usoare rutiere. Judetul Neamt are 2.039 de km de drumuri publice, iar dintre acestia 571 sunt modernizati, in timp ce, la polul opus, se afla Suceava, care din cei 3.145 de km de drumuri publice, 1.844 sunt modernizati.



Prin regiunea nord-est, din cei 17.873 de km de drumuri nationale trec 2.665 de km, adica undeva sub 15% din total. La partea de drumuri judetene si comunale, din totalul de 68.518 km cat sunt la nivel national, 12.244 de km trec prin Moldova, iar modernizati sunt doar 3.885 de km, adica undeva la o treime din drumuri au "suferit" o forma de modernizare. Pe acest segment, tot Neamtul este codasul, avand doar 162 de km modernizati din cei 1620 de km de drumuri judetene si comunale, adica fix 10%.



Zero km de autostrada, un sfert din toate drumurile pietruite

La finele lui 2019, Moldova nu se putea lauda cu niciun km de autostrada, dar aparea in martie primul metru, pavat de un antreprenor local. In schimb, din totalul de drumuri europene din Romania (6.176 de km), Moldova se bucura de 796 km (13% din total).

Revenind la cei 6.385 de km de drumuri "modernizate" ale Moldovei, 5.817 km erau cu imbracaminti asfaltice de tip greu si mijlociu, cu imbracaminti din beton ciment - 565 km si alti 3 km pavati cu piatra cioplita. Mai mult, din km modernizati, 2.483 km aveau deja durata de serviciu depasita. Si la capitolul drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere, din 2.876 km, 904 km aveau durata de serviciu depasita.



In schimb, Moldova se mai lauda cu faptul ca are un sfert din drumurile pietruite ale patriei. Mai precis, din cei 17.831 km de drumuri pietruite, 4.256 km se afla in regiunea de nord-est. Iar din cei 9.029 km de drumuri de pamant din Romania, 1.392 km se afla aici.



Clasamentul pe fiecare judet este cam asa:



Drumuri europene: Suceava (259 km), Bacau (171 km), Iasi (161 km), Vaslui (103 km), Botosani (58 km), Neamt (44 km).



La drumuri pietruite: Suceava (912 km), Bacau (801 km), Neamt (739 km), Botosani (691 km), Iasi (578 km), Vaslui (535 km).



La drumuri de pamant: Botosani (437 km), Bacau (232 km), Iasi (229 km), Vaslui (219 km), Suceava (176 km), Neamt (99 km).



Moldovenii, cei mai saraci romani



In 2018, veniturile unei gospodarii din Romania se ridicau la 4.251,26 lei, din care 92,2% reprezentau venituri banesti, restul fiind contravaloarea veniturilor in natura obtinute de salariati si beneficiari de prestatii sociale (1,4%) si contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii (6,4%).

