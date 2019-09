Casa Albă a dat publicității înregistrarea convorbirii telefonice dintre Trump și Zelenski

Cât de complet este textul publicat online de Casa Albă nu se știe. Dar reiese clar din cele scrise că președintele american Donald Trump a făcut presiuni într-o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în vederea demarării unor anchete care i-ar putea dăuna rivalului său democrat Joe Biden, care urmărește să obțină nominalizarea pentru candidatura la președinția Americii. Trump s-a referit la afaceri făcute în trecut în Ucraina de fiul lui Biden, Hunter.

Protocol al conversației telefonice Trump-Zelenski, dat publicității de Casa Albă

În calitate de fost vicepreședinte al SUA, Biden l-ar fi protejat pe fiul său de posibile anchete de corupție, prin aranjarea concedierii unui procuror. Este vorba concret de implicarea lui Hunter Biden în compania de gaze naturale Burisma, activă în Ucraina. De profesie jurist, fiul lui Biden ar fi primit de la începutul lui 2014 un salariu lunar de până la 50.000 de dolari, ca membru al consiliului de supraveghere al companiei. La scurt timp după aceea, concernul energetic a fost investigat sub suspiciunea unor tranzacții netransparente. Cazul a fost închis în 2016. Nu cu mult mai târziu, și procurorul general al Ucrainei a fost destituit.

"Orice puteți face..."

Trump a văzut mereu o legătură între oprirea anchetei și concedierea procurorului general. În convorbirea telefonică cu Zelenski, el a spus că ar fi bine "dacă ați putea să verificați acest lucru...pentru că mie nu îmi sună bine deloc". Trump ar urma să îi pună pe avocatul său personal Rudy Giuliani și pe secretarul Justiției William Barr să ia legătura cu Zelenski, a mai spus președintele american. "Orice ați putea face împreună cu ministrul Justiției ar fi bine."

Trump a confirmat marți că a decis stoparea pentru moment a unor ajutoare pentru Ucraina în valoare de aproape 400 de milioane de dolari. El a respins însă că decizia ar avea vreo legătură cu solicitarea sa privindu-l pe Biden.

Donald Trump și Volodimir Zelenski

"Doar fiul meu mă poate pune sub presiune"

Președintele Zelenski a reacționat cu umor la relatările potrivit cărora ar fi fost pus sub presiune de șeful statului american. "Nimeni nu mă poate pune sub presiune, pentru că sunt președintele unui stat independent", a declarat fostul comic de televiziune canalului rusesc Rossija 24. "Singura persoană care mă poate pune sub presiune este fiul meu de șase ani."

Fostul vicepreședinte Biden respinge ca nefondate toate acuzațiile împotriva sa și a fiului său. Democrații din Camera Reprezentanților au demarat pregătirile pentru procedura de impeachment a lui Trump. Ei îl acuză pe șeful statului de încălcarea Constituției prin felul în care a tratat chestiunea cu Ucraina. Democrații îl acuză pe președintele Trump că ar fi încercat să influențeze campania electorală americană cu ajutorul unei puteri străine. Trump crede că este vorba de o campanie răuvoitoare a democraților și răspune reproșurilor acestora prin publicarea protocolului discuției dintre el și Zelenski. Dar, trebuie precizat, textul publicat de Casa Albă nu reprezintă o redare cuvânt cu cuvânt a conversației dintre cei doi președinți.

