Carnavalul renan: afacere de miliarde de euro

Joi s-a sărbătorit în regiunea renană Weiberfastnacht (Joia Muierilor), începând de la ora 11 și 11 minute. Atunci a început oficial carnavalul de stradă, care se încheie cu Aschermittwoch (Miercurea Cenușii). În săptămânile și lunile anterioare, de la "deschiderea sesiunii" pe 11 noiembrie, Carnavalul a fost găzduit în mari săli de spectacole.

De când până când durează oficial carnavalul a stabilit acum Tribunalul Muncii din Köln, după plângerea unei chelnerițe. Aceasta a arătat că a servit clienții și în vinerea și sâmbăta care urmează după Joia Muierilor, dar angajatorul ei a refuzat să o plătească special pentru aceste zile, susținând că vinerea și sâmbăta nu sunt oficial zile de carnaval. Instanța a dat însă dreptate femeii, stabilind că, la Köln cel puțin, carnavalul durează din Joia Muierilor până în Miercurea Cenușii, adică exact 132 de ore și 49 de minute.

Köln, joi, ora 11:11 - în Alter Markt s-a dat startul carnavalului din 2019

Sute de mii de participanți și la Düsseldorf

În aceste zile, se realizează o cifră de afaceri care a depășit demult pragul miliardului de euro. O privire la Düsseldorf ne arată dimensiunea economică atinsă de parada de Rosenmontag. "Comitetul de Carnaval din Düsseldorf" a publicat săptămâna trecută cifrele economice realizate în ziua paradei carelor alegorice în capitala landului Renania de Nord-Vestfalia.

Potrivit acestora, la parada din Lunea Trandafirilor iau parte anul acesta 8700 de firme, cu 124 de camioane și 24 de instalații muzicale. Organizatorii așteaptă sute de mii de vizitatori. Düsseldorf este, la fel ca Mainz, unul din orașele în care carnavalul are o amploare foarte ridicată. Dar sărbătoarea cea mai mare are loc fără îndoială la Köln.

Una din firmele care câștigă cel mai bine de pe urma carnavalului este comerciantul de costume de carnaval Deiters, cu sediul la Frechen, lângă Köln. Proprietarul Herbert Geiss face bani frumoși vânzând costume de pirați și prințese, haine de clovni și de cowboy. Potrivit reclamei proprii, Deiters este "cel mai mare magazin de carnaval din lume". Firma are în prezent 26 de filiale proprii în Germania, inclusiv în orașe unde carnavalul nu este foarte popular, precum Berlin, Stuttgart sau Frankfurt am Main. Asta pentru că "până și berlinezii pot între timp să facă un pic de carnaval", spune Geiss.

Concurența crește și ea

Firma de familie Deiters, înființată în 1921, a ajuns la o cifră de afaceri anuală de 30 de milioane de euro, adică un plus de patru milioane pe anul financiar 2017/18. Cu cinci ani în urmă (2012/13), cifra de afaceri era abia la 13 milioane de euro. Afacerea este profitabilă, câștigul final fiind de două milioane de euro. Firma are cam 300 de angajați permanenți, plus alți 400 sezonieri.

Concurentă directă este firma Karnevalswierts din Würselen, lângă Aachen. Compania avea 40 de angajați în 2017 și nu a dorit să răspundă interpelărilor presei. Dar și ea este în creștere, deschizând de curând un nou magazin în centrul Kölnului. Firma are în total nouă astfel de puncte de vânzare.

Cifră de afaceri de nivelul miliardelor

Michael Hüther, de la Institutul Economiei Germane (IW) din Köln, crede că branșa carnavalului, inclusiv vânzătorii de costume, au perspective economice bune: "Carnavalul este o afacere înfloritoare în aceste vremuri". Economistul estimează cifra de afaceri totală pentru Köln și Düsseldorf la un miliard de euro.

Roman von der Wiesche, de la Düsseldorf Marketing GmbH, face referire la importanța tot mai mare a turiștilor de carnaval. Mulți dintre aceștia rezervă camere la hotel pentru această perioadă a anului, iar paradele de Rosenmontag au sporit faima orașelor.

Câștiguri grase pentru gastronomie

Doar la Köln, cifra de afaceri a carnavalului ar fi crescut cu 29% în ultimii 10 ani, la 600 de milioane de euro, potrivit unui studiu dat publicității luni de către Boston Consulting Group (BCG).

La cifra de afaceri ridicată contribuie și costurile dulciurilor aruncate din carele alegorice care participă la parada de Rosenmontag

Cei mai mari câștigători sunt întreprinzătorii din gastronomie, cu 257 de milioane de euro, arată studiul. Este vorba de un plus de 34 de procente în comparație cu studiul anterior. Pentru firmele de textile, adică comercianții de costume, cifra de afaceri se ridică la 110 milioane de euro (plus 41%). Și hotelurile profită, pentru că tot mai mulți turiști vin la Köln. Iar biletele pentru spectacolele de carnaval se scumpesc și ele.

Prostul gust este profitabil

Anterior, liderul de piață Deiters își vindea costumele covârșitor în perioada carnavalului. Acum se pare că oamenii cumpără costume și pentru alte ocazii: produse pentru Halloween, Oktoberfest sau petreceri cu motociclete sunt de asemenea comercializate. Sigur că afacerea de bază rămâne carnavalul: două treimi din cifra de afaceri a Deiters este dată de costume și accesorii purtate de carnaval.

Și mai există un aspect: ce trend anume caracterizează costumele în fiecare an - prințesă sau punkistă, pirat sau polițist? Se pare că anul acesta sunt căutate hainele vechilor hipioți din mișcarea Flower Power și, trecute la categoria "prost gust", treningurile folosite la jogging în anii 1980.