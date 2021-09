Carmen Francesca Banciu: "În Germania am fost încurajată să risc să fac greșeli"

Scriitoarea originară din România a fost fascinată de Berlinul în devenire, de după cădere zidului: "Am ales Berlinul pentru că am intuit transformările radicale care vor avea loc, deși pe vremea când trăiam în România, îmi doream să trăiesc la Paris. Ca urmare a alegerii, i-am închinat Berlinului o carte cu titlul Berlinul este Parisul meu."

Carmen Francesca Banciu a votat deja prin corespondență și își dorește investiții mai mari în educație, cultură și învățământ. Un alt domeniu unde speră că lucrurile se vor îmbunătății după alegerile de duminică este protejarea mediului înconjurător, prin extinderea rețelelor feroviare, prețuri pentru transportul pe căile ferate care să nu favorizeze zborurile de curse interne și reducerea prețurilor pentru transportul urban, spre exemplul cel berlinez.

"Din punctul meu de vedere, Germania se confruntă cu dificultăți în privința integrării migranților, care alimentează resentimentele grupărilor politice de extremă dreaptă", spune Carmen Francesca Banciu, referindu-se la popularitatea partidului populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Un alt aspect care necesită o atenție mai mare a viitorilor guvernanți este "îmbătrânirea populației și scăderea standardului de viață după pensionare, cât și pericolul creșterii precarității seniorilor, în special în rândul femeilor - seniori cu pensii sub minimul de subzistență, cele mai amenințate fiind femeile".

Am rugat-o pe Carmen Francesca Banciu să privească la cei 30 de ani petrecuți în Germania și să ne spună care au fost motivele pentru care a rămas aici. "Lucrul cel mai important pe care mi l-a oferit Germania și care a fost cheia drumului meu în această țară, a fost faptul că am fost încurajată să fac greșeli. Sună ciudat. Dar am crescut și m-am format nu numai într-o dictatură politică, ci și una de familie, în care greșelile, oricât de copilărești, erau sancționate nemilos. Ajunsă în Germania am fost încurajată să îndrăznesc orice mi-am propus, cu riscul de a face greșeli. Am fost întâmpinată cu multă încredere, astfel încât mi-am putut depăși în bună parte timiditatea bolnăvicioasă, care mi-a stat în cale ani de zile. Am îndrăznit să scriu în germană la scurtă vreme, lucru care m-a ajutat să intru în circuitul literar, să îmi pot câștiga existența prin scris, să aplic la burse și să primesc premii."

În prezent scriitoarea lucrează la două cărți: un roman care are ca temă procesul iertării și reconcilierii, iar al doilea proiect este un dialog imaginar cu scriitorul Günter Grass.

Anul acesta a apărut "Fleeing Father", traducerea în engleză a romanului "Vaterflucht" (1998), primul ei roman scris în limba germană, reprezentând prima parte din "Trilogia optimiștilor“.