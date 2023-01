Care este impactul Brexitului asupra turismului britanic?

La 23 iunie 2016, o majoritate redusă a alegătorilor britanici a decis că Marea Britanie ar trebui să părăsească Uniunea Europeană. Aceasta avea să se întâmple trei ani și jumătate mai târziu, la 31 ianuarie 2020, data la care a fost finalizat complicatul dosar Brexit. Consecințele lui sunt colosale și afectează multe domenii, între care imigrația, comerțul, turismul. Multe alte probleme pe termen lung probabil că vor apărea în anii următori.

Pentru cetățenii UE, intrarea în Regatul Unit a devenit mai complicată odată cu Brexitul. Dacă înainte oricine putea intra în țară prezentând o carte de identitate UE, începând din 1 octombrie 2021 accesul a devenit posibil numai cu pașaportul. Or, potrivit estimărilor, numai doi din trei cetățeni UE posedă pașaport.

Numărul de vizitatori a scăzut

Lire sterline englezești și un pașaport finlandez. Brexitul complică intrarea în Marea Britanie pentru cetățenii UE

Potrivit raportului VisitBritain din noiembrie anul trecut, numărul total de vizitatori a fost cu aproximativ o treime mai mic în 2022 decât în 2019 - anul de dinaintea pandemiei care a paralizat călătoriile și turismul mondial. Prin urmare, scăderea este semnificativă, mai cu seamă că Brexitul și pandemia - să recunoaștem acest lucru - s-au suprapus. Analizând retrospectiv, este dificil de reconstituit care eveniment a cauzat mai multe daune.

Cert este că pandemia s-a încheiat, în vreme ce Brexitul continuă. Cifrele VisitBritain arată că între aprilie și iunie 2022, opt milioane de persoane au vizitat Marea Britanie, dintre care cinci milioane au fost cetățeni ai UE - nu cu mult mai puține decât în 2019. Statistica este încurajatoare, indicând faptul că regulile de călătorie post-Brexit ar putea fi acceptate de cetățenii UE.

Creșterea costurilor ar putea descuraja turiștii

Palatul Westminster, Londra. În pofida pandemiei și a Brexitului, Londra rămâne o destinație de călătorie populară

În alte domenii de activitate, Brexitul are un impact negativ. De pildă, turoperatori europeni specializați în călătorii în Marea Britanie se luptă cu o creștere simțitoare a costurilor în industria britanică a ospitalității.

Un antreprenor german a explicat pentru DW - sub protecția anonimatului - contextul în care a purces la creșterea prețurilor. De la mijlocul anilor 90, el a organizat excursii personalizate în Scoția pentru turiști germani, austrieci și elvețieni înstăriți. În urmă cu patru-cinci ani o călătorie de zece zile pentru două persoane ar fi costat între 6.000 și 8.000 de euro. Astăzi, aceeași distracție costă de două ori mai mult. "Sunt excursii identice, dar noi nu câștigăm nici măcar un cent în plus", se plânge el, adăugând: "Hotelurile britanice și-au dublat, chiar triplat prețurile și totul a devenit mai scump".

Cercetătorii de la London School of Economics and Political Science au stabilit că Brexitul a dus la creșterea birocrației în afacerile cu alte țări europene. Acest lucru alimentează inflația galopantă din Marea Britanie, care, la rândul ei, se răsfrânge asupra prețurilor pentru servicii și oferte turistice. În plus, costurile mari la energie agravează suplimentar situația. Până la sfârșitul anului 2022, inflația în Marea Britanie a atins cel mai mare nivel din ultimii 40 de ani.

Brexitul agravează lipsa de personal în hoteluri, baruri și restaurante

Turiști în fața unui castel din Edinburgh. Majoritatea scoțienilor au votat împotriva Brexitului în 2016

Până nu demult, industria ospitalității britanice se baza în mare măsură pe lucrătorii slab salarizați din alte țări UE. Acum, Observatorul pentru Migrație al Universității Oxford arată că numărul de lucrători din UE în acest domeniu scăzuse deja cu 25% între iunie 2019 și iunie 2021.

Evident că problemele au fost exacerbate de Brexit. Lockdown-urile impuse în pandemie au determinat mulți ospătari, bucătari și lucrători în hoteluri să își caute locuri de muncă în alte sectoare sau chiar să se întoarcă în țările lor de origine din UE. În acest sector, 11 la sută din posturi sunt neocupate, iar restaurantele din Londra au fost nevoite să își reducă orele de deschidere din cauza lipsei de personal, scrie New York Times.

Întreprinderile care obișnuiau să angajeze personal italian, spaniol și grec nu mai au acum acces ușor la piața forței de muncă din UE. Noile norme privind imigrația după Brexit fac mult mai dificil accesul cetățenilor UE cu nivel scăzut de calificare pe piața britanică a muncii.

Ce are de spus industria turismului din Marea Britanie despre situație?

O chelneriță aranjează o masă într-un restaurant din Londra. Brexitul a agravat deficitul de personal în industria ospitalității din Marea Britanie

Joss Croft, șeful asociației de turism UKinbound, se declară încrezător că Regatul Unit va rămâne o destinație turistică populară. El pledează însă pentru un acord de muncă și de călătorie între Regatul Unit și statele UE, după modelul australian, care să permită persoanelor sub 30 de ani care au Working Holiday Visa să lucreze în timpul vacanței. Acest lucru ar putea permite accesul la o nouă sursă de forță de muncă pentru industria hotelieră aflată în dificultate, oferind în același timp o oportunitate pentru schimburi culturale. "Oamenii cărora le place să vină aici când sunt tineri continuă să o facă și mai târziu. Ei sunt predispuși să investească și să facă afaceri în Regatul Unit”, spune Croft.

El este optimist în ceea ce privește viitorul Regatului Unit ca destinație turistică. Încoronarea regelui Charles al III-lea, pe 6 mai, și concursul Eurovision Song Contest de la Liverpool, din 13 mai, vor "readuce Marea Britanie în conștiința oamenilor și vor crește interesul față de țara noastră”, crede el.