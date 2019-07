Canicula ar putea să mistuie 80 de milioane de joburi

Majoritatea angajaților din Europa nu sunt obișnuiți cu căldura extremă. Săptămâna trecută s-au confruntat cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius, iar canicula a afectat și productivitatea.

Pentru milioane de angajați din întreaga lume, canicula e însă o problemă cu care se confruntă aproape tot timpul, mai ales în unele dintre cele mai sărace țări și regiuni.

În plus, există diferențe majore între cineva care lucrează într-un birou și se plânge pentru o zi sau două de temperaturi mai ridicate și muncitorii din fabrici fără aer condiționat sau țărani care muncesc pe câmp la 40 de grade.

Așa-numitul "heat stress" se referă la temperaturile mai ridicate decât cele pe care corpul uman le poate suporta fără niciun fel de probleme. În general, temperaturile de peste 35 de grade în spațiul în care oamenii muncesc au diverse efecte negative.

Potrivit unui raport recent al Organizației Internaționale a Muncii (ILO) din cadrul ONU, situația va deveni și mai critică pe viitor.

Studiul intitulat "Working on a warmer planet - the impact of heat stress on labour productivity and decent work" relevă că productivitatea la nivel mondial ar putea să scadă considerabil din cauza stresului generat de temperaturile tot mai ridicate, datorate schimbărilor climatice. Potrivit studiului, s-ar putea pierde echivalentul a 80 de milioane de joburi full-time până în anul 2030.

Pornind de la prognozele bazate pe o creștere a temperaturilor medii de 1,5 grade Celsius până în anul 2100, raportul arată că, în cazul în care s-ar ajunge în această situaţie deja în 2030, 2,2 % din totalul orelor de muncă la nivel internațional s-ar pierde din cauza caniculei și a stresului cauzat de temperaturile ridicate.

Iar estimarea e încă relativ optimistă, luând în considerare că această cifră de 1,5 grade Celsius este mai mică decât prognozele emise de UN World Meteorological Organization, care se așteaptă la o creștere a temperaturii de 3 până la 5 grade Celsius până la sfârșitul acestui secol.

Sectorul cel mai puternic afectat va fi agricultura. La nivel mondial, aproape un miliard de oameni muncesc în agricultură, iar 60 la sută din joburile care se vor pierde până în 2030, potrivit studiului, ţin de acest domeniu de activitate. Temperaturile tot mai ridicate vor lovi și sectorul construcțiilor, unde se estimează că se vor pierde milioane de joburi.

Există riscuri și pentru alte sectorare cum ar fi serviciile de salubritate, reparațiile, transportul, turismul, sportul și diverse industrii.

"Impactul stresului cauzat de caniculă asupra productivității muncii e o consecință gravă a schimbărilor climatice, care se adaugă altor probleme cum ar fi creșterea nivelului mărilor și pierderea biodiversității", spune Catherine Saget de la departamentul de cercetare al ILO.

Caldură mare, mon cher!

Studiul analizează în ce măsură vor fi afectate diverse regiuni ale lumii, și anume Africa, America, America Latină, Statele Arabe, Asia și Regiunea Pacifică, Europa și Asia Centrală.

Concluzia principală e că impactul reducerii productivității va fi diferit. Cel mai mult vor avea de suferit sudul Asiei și vestul Africii, unde se vor pierde în total peste 50 de milioane de locuri de muncă.

"Ne așteptăm la şi mai multă inegalitate între țările cu venituri mici și cele cu venituri mari, cât și la o înrăutățire a condițiilor de muncă pentru persoanele mai vulnerabile. În plus, mulți oameni vor fi nevoiți să plece de acasă", explică Saget, care se numără printre autorii studiului.

Căldurile extreme vor afecta țările sărace mai puternic, mai ales pentru că aceste economii au mai puține resurse la dispoziție pentru a face față caniculei.

Astfel, căldura extremă și schimbările climatice vor consolida inegalitatea existentă la nivel mondial. Potrivit studiului, tot mai mulți oameni vor emigra din regiunile cele mai afectate de temperaturile extreme.

"Consecințele economice, sociale și medicale ale stresului cauzat de caniculă vor îngreuna combaterea sărăciei și promovarea dezvoltării umane. În consecință, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU vor fi mai greu de atins", conchide studiul.

Cu toate că previziunile lor sunt sumbre, autorii raportului subliniază că există, totuşi, soluții: "În vederea adaptării la această nouă realitate, e nevoie urgentă de măsurile potrivite din partea guvernelor, a angajatorilor și a angajaților pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili", spune Saget.

Studiul recomandă transformări structurale ale economiilor rurale, pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiți să muncească în condiții atât de dificile, programe educative și investiții în infrastructură și tehnologie pentru a combate efectele negative ale caniculei.