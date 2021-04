Caiet de sarcini cu dedicație la Ministerul Sănătății? Director INSP fără concurs și fără condiție de specialitate (SpotMedia.ro)

Acesta urmează să fie numit fără concurs, prin selecție de dosare, și în baza unei fişe a postului din care au fost excluse condițiile de vechime și specialitate medicală.

INSP a rămas fără director general în data de 7 martie 2021, când a expirat mandatul dr. Simona Pârvu, numită pentru perioade limitate succesive de foștii miniștri ai Sănătății Costache și Tătaru.

Director interimar INSP pentru o lună a fost numit de către ministrul Voiculescu dr Radu Cucuiu.

Pe 10 martie, dna secretar de stat Andreea Moldovan semna pentru ministrul Vlad Voiculescu fișa postului directorului INSP (puteți vedea integral documentul aici)

Punctul 14 al Fișei este Specificația postului. Punctul 14.1 prevede pregătirea profesională impusă ocupantului postului în HG 1419/2009 de înființare a INSP. Adică directorul general trebuie să fie ori cadru didactic, ori medic primar în domeniile sănătate publică/epidemiologie/igienă.

Punctul 14.02 prevede experiența de lucru necesară ocupării postului: experiență în muncă 10 ani și experiență în specialitate 5 ani. Astfel, un cadru universitar care nu era și medic specialist de cel puțin 5 ani nu putea ocupa funcția.

La punctul 14.03, este trecută experiența titularului postului, adică în acest moment a dlui Cucuiu, 18 ani în muncă și 13 ani în specialitate.

Ministerul refuză concursul pentru un definitiv și vrea selecție de dosare pentru un provizoriu

Pe 18 martie 2021, conducerea INSP cere declanșarea concursului pentru ocuparea postului de director general. Legea 55/2020 suspendă pe perioada stării de alertă concursurile, însă Legea 33/16 martie 2021 permite ca timp de 6 luni să poată fi organizate concursuri în instituțiile și autoritățile publice.

Deși posibilitatea legală există, conducerea Ministerului Sănătății nu dorește să organizeze un concurs pentru șefia INSP și preferă o procedură rapidă de selecție de dosare.

„Într-o săptămână se vor face o selecție de dosare și un interviu. Cu interviuri înregistrate și de ce nu – publice. Noul director va avea un mandat limitat pentru starea de alertă, plus 30 zile, după care vom face un concurs pentru un mandat întreg – de asemenea, public, după standarde internaționale, așa cum se cuvine pentru o instituție atât de importantă”, a explicat ministrul Vlad Voiculescu, pentru SpotMedia.ro.

Nu a precizat însă și de ce nu a dorit să facă un concurs pentru a da INSP o soluție stabilă, nu tot un fel de interimar.

Este cu atât mai greu de înțeles soluția provizorie și nu una stabilă, având în vedere că ministrul spune că dorește reformarea INSP:

„Ministerul Sănătății are ceva peste 250 de posturi ocupate. INSP are 450 de oameni. Ar trebui să ofere date, analize, informații, în primul rând, Ministerului Sănătății. Este, însă, per ansamblu – cu excepția câtorva insule de performanță – o instituție uitată în timp”.

Noul caiet de sarcini

Ministerul a comunicat INSP decizia privind refuzul organizării concursului și trecerea pe procedura selecției de dosare prin adresa din 30 martie 2021, semnată de dna secretar de stat Andreea Molodovan.

