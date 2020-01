Cadavrul jurnalistului Kuciak urma să "dispară"

Mărturia surprinzătoare a lui Miroslav Marček a fost dureroasă pentru rudele jurnalistului ucis în februarie 2018, prezente la procesul care se desfășoară la Pezinok, în apropiere de Bratislava. Cu patru săptămâni în urmă, părinții lui Ján Kuciak și cei ai logodnicei sale Martina Kušnírová s-au uitat pentru prima dată în ochii bărbatului acuzat de uciderea copiilor lor. Luni, pe 13 ianuarie, l-au ascultat când descria detaliile crimei.

La proces, fostul soldat Miroslav Marček, în vârstă de 37 de ani, a declarat că nepotul său Tomáš Szabó l-a dus în satul Veľká Mača, de lângă Bratislava, unde locuiau Ján Kuciak și Martina Kušnírová. Marček a spus că s-a ascuns și a așteptat "un moment prielnic" în apropierea casei cuplului. Potrivit mărturiei sale în fața instanței, Marček a bătut la ușa jurnalistului de 27 de ani și l-a împușcat în momentul în care acesta i-a deschis ușa. "Din nefericire, am observat că mai e o persoană acolo. Am fugit după ea în bucătărie și am împușcat-o", a declarat Marček la proces. Din moment ce nu purta o mască, n-ar fi avut altă soluție decât să o omoare și pe unica martoră, logodnica jurnalistului.

Se pare că s-a clarificat cine e făptașul și cum s-a desfășurat odioasa crimă, dar cine a tras sforile? Potrivit declarației lui Marček, el a renunțat la o primă tentativă cu câteva zile mai devreme, când a văzut că jurnalistul nu e singur în casă, dar a decis ulterior să ducă planul la capăt din cauza presiunilor din partea lui Zoltán Andruskó.

Miroslav Marček a recunoscut că e autorul crimei

Cine a tras sforile?

Potrivit declarațiilor lui Marček, Zoltán Andruskó a fost cel care a mediat între comanditarul crimei și făptași. El le-ar fi spus lui Marček și nepotului său Tomáš Szabó să-l răpească pe jurnalist și să-l omoare mai târziu, într-un moment oportun, după care cadavrul ar fi trebuit să "dispară", conform instrucțiunilor. Marček a declarat însă că nu știe cine i-a dat indicațiile lui Zoltán Andruskó.

Andruskó a fost primul dintre toți suspecții care au depus mărturie. Ca recompensă, procuratura a luat în considerare o posibilă reducere a pedepsei. La finele anului 2019, tribunalul din Pezniok a aprobat această înțelegere. Zoltán Andruskó urmează să petreacă 15 ani în spatele gratiilor. La procesul principal va depune mărturie în calitate de martor.

Marček e cel de-al doilea dintre cei cinci inculpați care a depus o mărturie completă. Nepotul și presupusul său complice, Tomáš Szabó, păstrează tăcerea.

Cei suspectați că ar fi tras sforile au negat orice implicare în uciderea jurnalistului și a logodnicei sale: atât influentul om de afaceri Marian Kočner, care are legături cu procurori, judecători și politicieni din Slovacia, cât și partenera sa Alena Zsuzsová. Luni, pe 13 ianuarie, amândoi păreau foarte siguri de sine la proces, Kočner zâmbea chiar din când în când. Antreprenorul slovac, care fusese vizat de una dintre anchetele jurnalistului Jan Kuciak, s-a declarat vinovat într-un singur punct, și anume, cel care viza posesia de arme. Alena Zsuzsová s-a declarat nevinovată.