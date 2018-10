Ca în filmele cu proști: certuri de grădiniță între șeful autostrăzilor, Dăncilă și Dragnea (Newsweek.ro)

Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, a intrat în dizgrația premierului Viorica Dăncilă.

Aceasta ar vrea să îl schimbe din funcție, dar Neaga speră să fie salvat de Liviu Dragnea.

Premierul îi reproșează lui Neaga că nu a transmis documentația la Comisia Europeană pentru obținerea finanțării pentru Centura Bucureștiului, deși Dăncilă promisese că documentele vor ajunge la Bruxelles la jumătatea lunii octombrie.

Ceea ce, evident, nu s-a întâmplat.

„Premierul Viorica Dăncilă vrea să îl schimbe din funcție pentru a dezinformat în legătură cu cerere de finanțare pentru Centura Bucureștiului.

Documentele sunt în sistemul electronic, dar nu sunt complete.

Dăncilă îi mai reproșează lui Neaga că nu se mișcă suficient de rapid cu exproprierile și utilitățile de la podul de peste Dunăre de la Brăila", a declarat o sursă din Ministerul Transporturilor pentru Newsweek România.

Neaga: ”Cum să nu trimit documentele?"

Contactat telefonic, Narcis Neaga a declarat pentru Newsweek România că a trimis documentele pentru finanțare la Comisia Europeană încă de pe 15 octombrie:

„Cum să nu trimit documentele la comisie? Sunt în sistem deja din 15 octombrie".

Însă a negat că ar fi avut vreo discuție cu premierul Viorica Dăncilă pe acest subiect.

Întrebat dacă se va duce să discute cu Liviu Dragnea despre situația tensionată pe care o are cu premierul Viorica Dăncilă, Neaga a replicat: „Care e scopul telefonului? Eu cred că glumiți. Eu am fost la analiza podului de la Brăila. Cine îmi reproșează? Unde scrie? Am înțeles, vă doresc succes!”

Surse din cadrul Ministerului Transporturilor îl contrazic pe directorul Narcis Neaga: „A trimis documentele la Organismul Intermediar, nu la Comisia Europeană. Documentele sunt în evaluare."

Anchetat de DNA

Narcis Neaga a revenit pe funcția de director general al CNAIR în mai 2018.

În decembrie 2015 fusese demis din funcție în urma unui control al Corpului de control al Ministerului Transporturilor, care a sesizat mai multe neguli la construcția autostrăzii Sibiu - Orăștie.

Procurorii DNA l-au cercetat pentru abuz în serviciu în legătură cu un contract privind autostrada Sibiu - Orăștie, autostradă ce a fost închisă traficului după apariția unor denivelări și fisuri ca urmare a lucrărilor efectuate defectuos.

La finalul lui 2015, Neaga a fost plasat sub control judiciar în acest dosar.

Care, ulterior, a fost clasat pentru că Neaga și restul inculpaților nu ar fi încălcat legislația primară astfel încât neregulile să fie considerate abuz în serviciu, așa cum a decis Curtea Constituțională, conform hotnews.ro.

