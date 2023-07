Călătorii și CO2 - Vacanţe fără mustrări de conştiinţă?

Deși circa 80 la sută dintre germani sunt conștienți de responsabilitatea omului pentru schimbările climatice, după cum relevă WWF, Fondul Mondial pentru Natură, cei mai mulți dintre ei nu sunt dispuși să renunțe la vacanțe. În 2022, Asociația Germană de Turism a contabilizat peste 67 de milioane de călătorii, ceea ce înseamnă că a fost atins nivelul de dinaintea pandemiei, ba chiar 2023 ar putea fi un nou an record.

Pentru cine dorește să afle cum afectează o călătorie bilanțul personal de CO2, Agenția Federală de Mediu pune la dispoziție un calculator digital. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, UNWTO, în medie, la nivel internațional, o călătorie provoacă aproximativ 0,25 tone de CO2. Potrivit WWF, turismul contribuie cu aproximativ cinci procente din toate emisiile de gaze cu efect de seră la încălzirea globală, iar trei sferturi din aceste emisii sunt cauzate de transport.

Călătoriile au două fațete

Petra Hedorfer, președinta Comitetului Național German de Turism, subliniază și ea această problemă. Totuși, potrivit expertei, consecința nu poate fi renunțarea la vacanțe. "Anularea mobilității este cu siguranță cea mai nefericită soluție", afirmă ea într-un interviu acordat DW. Călătoriile au şi o latură socială, promovând înțelegerea și toleranța, subliniază experta.

Promovarea sustenabilității în turism: Petra Hedorfer și Christian Martin Lukas, director general al Lübeck-Travemünde Marketing Imagine: Sabine Kinkartz/DW

În plus, turismul reprezintă un factor economic major, asigurând un număr important de locuri de muncă în numeroase țări. "Numai în Germania avem trei milioane de angajați direcți în domeniu", spune Hedorfer. De asemenea, punctează ea, turismul înseamnă și libertate. ”A opri călătoriile ar însemna să iei oamenilor dreptul fundamental de a-și putea modela libertatea individuală, în conformitate cu Carta ONU”.

Avioane care consumă cu 30 la sută mai puțin carburant

În industria turismului atenția se concentrează în primul rând asupra soluțiilor tehnologice. O variantă ar fi încurajarea călătoriilor cu trenul şi diminuarea numărului de deplasări cu mașina. Iar dacă automobilul este indispensabil, atunci bine ar fi să aibă motor electric. În ceea ce privește avioanele, aparatele de zbor de ultimă generație consumă cu până la 30 la sută mai puțin carburant, iar Lufthansa intenționează să pună în funcțiune 195 de avioane de acest tip până în 2030. Directorul de vânzări al companiei, Alexander Tolweth, spune că își pune mari speranțe în combustibilii sustenabili, care pot fi produși fără surse de energie fosilă.

Clienții pot cumpăra deja bilete de avion prin care cofinanțează acești combustibili, care pot fi amestecați în proporție de până la 20%. Însă cantitățile produse până acum sunt încă departe de a fi suficiente. Potrivit lui Tolweth, Lufthansa a asigurat deja prin contract kerosen sustenabil pentru un sfert de miliard de dolari americani, pentru a putea face față creșterii previzibile a cererii în anii următori.

Consumul mai mic de resurse permite economisirea de bani

La Lübeck turiştii sunt îndemnaţi să fie atenţi la evitarea risipei de apă şi a curentului electric Imagine: Sabine Kinkartz/DW

"O punte de legătură poate fi compensarea CO2", spune Petra Hedorfer cu referire la plățile compensatorii pentru proiectele de protecție a climei. "Prea puțini oameni compensează pentru călătoriile lor. Cred că este un pas bun să facem acest lucru mai clar, să facem publicitate și să facilităm acest lucru”.

Relevant nu este numai transportul. De fapt, întreaga industrie a călătoriilor caută să fie ceva mai sustenabilă - nu numai din motive ecologice. Să luăm exemplul hotelierilor care folosesc mai puține lenjerii de pat, prosoape, apă și electricitate, reducându-și astfel semnificativ cheltuielile. Apoi sustenabilitatea este din ce în ce mai populară. "O poziționare clară a Germaniei pe segmentul de turism durabil de calitate este cheia unui viitor de succes în competiția internațională a destinațiilor turistice", spune Hedorfer.

În jungla certificatelor pentru turism durabil

Cum, totuși, poate arăta această sustenabilitate? E limpede că multe lucruri necesită schimbare și în Germania, spune Uwe Hiksch de la Asociația Germană Prietenii Naturii. "O vacanță nu trebuie să însemne transformarea Alpilor în Disneyland, iar stațiunile de lux nu trebuie să fie extinse. Mă gândesc de exemplu la dreptul la apă, atunci când se construiesc terenuri de golf, ori piscine, în mijlocul unor regiuni sărace în apă", a declarat Hiksch în cadrul unei audieri în Comisia pentru Turism din Bundestag.

Este evident că oamenii care se străduiesc să promoveze sustenabilitatea încearcă să comunice acest lucru în mod credibil oaspeților și altor tipuri de clienți. Or, această nevoie a dus la dezvoltarea unei adevărate industrii a certificării. La nivel mondial există aproximativ 800 de certificate și etichete diferite indicând ofertele de turism durabil. Cum numai Germania are aproximativ 180, cine le poate ţine minte pe toate dintre ele? Nu întâmplător experții sugerează stabilirea unor mărci-umbrelă pentru anumite criterii, sub care ar putea fi grupate etichete individuale.

”Mai avem o distanță lungă de parcurs”

Marţipan şi alte tentaţii dulci produse la Lübeck Imagine: Sabine Kinkartz/DW

Orașul Lübeck, situat la nord-est de Hamburg, a primit certificatul "Destinație durabilă" în 2022. Graţie între altele centrului său medieval pitoresc, care face parte din patrimoniul mondial UNESCO, Lübeck atrage până la 2,4 milioane de oaspeți în fiecare an, generând venituri de până la 840 de milioane de euro. Acest lucru face ca turismul să fie unul dintre cei mai mari factori economici ai orașului, care este cunoscut în întreaga lume pentru marțipan, un dulce produs din sâmburi de migdale, zahăr și apă de trandafiri.

Christian Martin Lukas, directorul general al Lübeck-Travemünde Marketing, este mândru că orașul său este acum considerat o destinație durabilă. "Certificarea se bazează pe foarte multe criterii individuale. Fie că este vorba de hotelieri, de gastronomi sau de furnizori de servicii turistice, afacerea trebuie luată la bani mărunți și îmbunătățită pas cu pas", explică el într-un interviu acordat DW. Pe acest drum, certificatul ar putea fi doar începutul. "Primii metri au fost parcurși, dar vă spun deschis și că mai avem de absolvit o distanță considerabilă”.

Mașină electrică sau plantarea de copaci

De-a lungul secolelor, Lübeck a câștigat mulți bani din comerț și transport maritim. Astăzi, mulți turiști se bucură de fațadele magnifice ale caselor Imagine: Sabine Kinkartz/DW

Pentru a ajunge la Lübeck, se recomandă transportul public, mai cu seamă de când există biletul lunar de 49 de euro, care permite utilizarea transportului local în toată țara. Acest tichet este o "mare oportunitate", spune Lukas. Cei care încă mai călătoresc cu mașina pot planta copaci pentru a compensa emisiile de CO2 din timpul călătoriei. Din ce în ce mai multe autobuze din Lübeck sunt electrice, iar bărcile care pot fi folosite pentru a călători în jurul orașului vechi pe râul Trave au și ele motoare electrice.

Calea spre sustenabilitate, subliniază Lukas, este una "la scară foarte, foarte mică" și nu are numai un aspect ecologic, ci și unul economic și social. El depinde de fiecare individ, inclusiv de turiști. "În calitate de oaspete, poți spune: da, aleg o destinație de vacanţă care ia în serios sustenabilitatea. Este vorba despre asumarea responsabilității”.