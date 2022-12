Câteva dintre cele mai frumoase Târguri de Crăciun din Europa

Köln: Cel mai popular Târg de Crăciun din Germania

În jur de 4 milioane de persoane de pretutindeni vizitează an de an Târgul de Crăciun din prejma Domului kölnez. Aici se pune accentul pe sustenabilitate şi fairtrade. Cele aproximativ 150 de căsuţe oferă între altele vin fiert, cârnaţi, dulciuri şi obiecte diverse ce pot fi făcute cadou de Crăciun. În plus poate fi urmărit şi un interesant program prezentat pe scena din imagine.