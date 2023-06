Cât de periculos e Prigojin pentru Putin?

Evgheni Prigojin, șeful firmei militare private Wagner Group, a devenit una dintre figurile marcante în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Criticile sale dure și fără precedent la adresa comandamentului militar de la Moscova l-au făcut să fie perceput ca o potențială amenințare chiar la adresa președintelui Vladimir Putin. Dar este Prigojin atât de influent pe cât pare?

Cruzime ostentativă

Grupul Wagner este renumit pentru cruzimea și practicile barbare folosite pe câmpul de luptă. Și-a demonstrat brutalitatea inclusiv în filmări ale unor presupuse execuții de dezertori de pe frontul din Ucraina. De altfel, Wagner a adoptat barosul ca simbol după ce, spun speculații cu care gruparea pare a se mândri, l-ar fi folosit pentru a executa, anul trecut, un astfel de dezertor.

„Cruzimea ostentativă face parte din ceea ce oferă Prigojin. Fie ea reală, trolling sau spectacol captivant, este o continuă campanie publicitară care nu încetează să promoveze un cult al violenței”, a scris Andrei Kolesnikov, de la Carnegie Endowment for International Peace, în publicația independentă de limbă rusă Novaia Gazeta.

Din închisoare la „bucătarul lui Putin”, via hot dog

Născut în 1961, în fostul Leningrad, acum Sankt Petersburg, Prigojin și-a petrecut nouă ani într-o închisoare sovietică, unde a ispășit o pedeapsă pentru jaf și fraudă. Condamnarea o primise când de abia împlinise 20 de ani. Eliberarea din închisoare și căderea Uniunii Sovietice i-au permis să devină antreprenor.

Omul de afaceri Evgheni Prigojin (stânga) servindu-l pe Vladimir Putin - pe atunci premier al Federaţiei Ruse Imagine: Misha Japaridze/AP/picture alliance

A început cu cărucioare de vândut hot dogs în orașul său natal, mai târziu s-a hazardat în proiecte mai mari, între care un restaurant de lux în aceeași fostă capitală a Imperiului Țarist, devenită între timp centru al elitelor Rusiei postsovietice. Este perioada în care și-a dezvoltat legături strânse cu spuma politicii locale, inclusiv cu viceprimarul de atunci Vladimir Putin.

Afacerile lui Prigojin s-au extins și mai mult după ce Putin a devenit președinte. Compania sa de catering Concord, fondată în anii ‘90, a primit contracte guvernamentale exclusive și profitabile pentru dineuri oficiale. Între altele, i-a hrănit pe invitații de la ceremonia de învestire a lui Putin și a furnizat cina la una din vizitele președintelui american George W. Bush la St. Petersburg. Astfel și-a câștigat porecla de „bucătarul lui Putin”.

Interferențe electorale și servicii militare murdare

Dar Prigojin nu și-a limitat ambițiile la industria de catering. Pe 14 februarie 2023, Prigojin a recunoscut că se află în spatele Agenției de Cercetare a Internetului, una dintre cunoscutele așa zise fabrici sau ferme de troli. Potrivit FBI, agenția practica dezinformări pe scară largă. Una dintre cele mai ample a fost cea care a urmărit influențarea rezultatelor din alegerile prezidențiale desfășurate în 2016 în Statele Unite. Acuzațiile au fost negate, până de curând, cu înverșunare de Prigojin și avocații săi, care s-au judecat cu jurnaliştii care îl asociau acestui subiect.

Trupa de mercenari a lui Prigojin îi oferă „servicii gri” lui Putin Imagine: REUTERS

În 2014, Prigojin a înființat o companie militară privată, Wagner Group. Ca și în cazul fabricilor de troli, a negat mult timp orice legătură cu grupul - până în septembrie 2022, când și-a asumat public paternitatea afacerii.

Trupa de mercenari a lui Prigojin îi oferă „servicii gri” lui Putin, a povestit pentru DW Alexandra Prokopenko, analist rus independent. „Îi ușurează viața șefului său și cercului de apropiați ai acestuia în regiunile în care aceștia doresc să nu pară implicați public și oficial”, explică Prokopenko. „De exemplu, în regiunile Donețk și Luhansk din Ucraina, în Africa sau Siria, unde mercenarii Wagner nu doar că au participat la acțiuni de luptă, ci au și păzit instalații petroliere”.

Wagner vs. armata rusă

Mercenarii Wagner s-au implicat pentru prima dată în Ucraina în 2014, când i-au ajutat pe separatiștii susținuți de Rusia să anexeze ilegal Peninsula Crimeea. După invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, calitățile combative ale luptătorilor Wagner au devenit un atu militar important pentru Kremlin. În ianuarie 2023, Wagner a susținut că a preluat controlul orașului ucrainean Soledar, una dintre rarele victorii raportate de Moscova.

Eficiența grupului Wagner și importanța sa crescândă pe câmpul de luptă i-au permis lui Prigojin să lanseze o campanie agresivă și jenantă împotriva oficialilor militari de top ai Rusiei. Pe fondul protestelor publice din cauza lipsei de muniție pentru soldații ruși, el i-a acuzat pe liderii militari de incompetență. Într-un mesaj audio de șapte minute, transmis pe 20 februarie 2023, Prigojin i-a învinuit de „trădare”, pentru că și-au lipsit trupele de muniție.

„Nu pot să rezolv această problemă în ciuda tuturor legăturilor și contactelor mele”, s-a plâns șeful Wagner, adăugând că i se cere „să-și ceară scuze și să se supună”. Ministerul rus al Apărării a negat acuzațiile, spunând că astfel de declarații sunt „absolut neadevărate”. O zi mai târziu, Prigojin a revenit cu un alt mesaj audio în care califica răspunsul oficialilor militari drept „pur și simplu scuipat pe Wagner”.

Un soldat al grupului Wagner păzeşte zona din jurul unui bloc de locuinţe avariat în urma unui atac cu obuze Imagine: Valentin Sprinchak/TASS/IMAGO

De notorietate a devenit și disputa lui Prigojin cu ministrul Apărării, Serghei Şoigu, şi cu generalul Valeri Gherasimov, fost responsabil pentru modernizarea armatei, pe care în mod repetat i-a atacat personal. Într-una din cele mai recente critici, lansată în mai, șeful Wagner a învinuit birocrația militară rusă pentru încercările nereușite de a captura Bahmutul, luni de zile epicentrul conflictului dintre Rusia și Ucraina, scenă de lupte cu nenumărate victime. „Bahmut ar fi fost luat înainte de Anul Nou, dacă nu ar fi fost birocrația noastră militară monstruoasă și bețele care ne sunt puse zilnic în roți”, afirma Prigojin, citat de presa de stat din Rusia.

Potrivit lui Kolesnikov, doar Putin are voie să-i critice pe oficialii militari din sistemul autocratic al Rusiei. Însă „Putin are nevoie de Prigojin pentru a-i avea pe generalii militari sub control. Astfel se stabilește un echilibru între diferite figuri din elita militară, tot așa îi stârnește pe unii împotriva altora, îi ține sub permanentă supraveghere, încât nimeni să nu se întărească excesiv”.

În ciuda dezvăluirilor lui Prigojin despre liderii complexului militar, președintele rus l-a promovat pe Gherasimov, la începutul lunii ianuarie, când i-a oferit comanda peste trupele din Ucraina. Mișcarea, susțin analiștii, a demonstrat rolul limitat pe care retorica lui Prigojin o are în luarea deciziilor lui Putin.

Vladimir Putin în timpul unei reuniuni cu corespondenţii de război la Kremlin Imagine: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin/REUTERS

"Bătăi de cap pentru toată lumea din Kremlin”

Odinioară extrem de reținut în a se afișa public, timidul Prigojin a devenit între timp interfața războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Agitația media din jurul său, în continuă creștere, a dat naștere unor speculații cu privire la posibile ambiții politice. Potrivit site-ului web independent rus Meduza, Prigojin plănuia să lanseze o mișcare civică patriotică și conservatoare care, în cele din urmă, ar fi urmat să evolueze într-un partid politic - o idee pe care a negat-o public.

Dar ambițiile sale politice - speculații sau reale - pot afecta relațiile pe care le are cu Kremlinul, observă Tatiana Stanovaia într-un articol publicat de Carnegie Endowment for International Peace. „În clubul celor care fac politica internă de la Moscova, demagogia lui nu este gustată. Atacurile sale la adresa instituțiilor și insistența cu care trolează echipa lui Putin cu amenințări privind formarea unui partid politic sunt o bătaie de cap pentru toată lumea din Kremlin”.

Dorința puterii ruse de a-i tăia hățurile lui Prigojin a putut fi dedusă dintr-un demers care a urmărit să-i limiteze accesul la recruți din rândul condamnaților (potrivit Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, aceștia reprezintă 80% din trupele lui Wagner). Un asemenea gest ar duce și la o limitare a rolului pe care grupul Wagner îl va avea în efortul de război al Rusiei.

Andrei Kolesnikov apreciază, pentru DW, că „atât timp cât Vladimir Putin este capabil să controleze subtil forțele politice, va putea să îl retragă pe Prigojin de pe tabla de șah la momentul potrivit, și îl poate readuce la locul său obișnuit – în politica subterană”. Este și motivul pentru care Kremlinul nu îl dorește pe Prigojin legitimat politic.

Redactor: Cristian Ştefănescu