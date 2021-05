Burse pentru jurnaliste şi jurnalişti de etnie romă

Candidatele și candidații, vorbitori nativi de limba romanes, indiferent de canalul de exprimare media folosit până acum, tradițional sau social/online, trebuie să aibă vârsta maximă 40 de ani și să cunoască limba engleză.

Colaborarea va include două forme de burse: Collaborative Reporting Fellowships, pentru proiecte propuse de jurnaliști care lucrează în instituții media în limbile minorităților (https://newsspectrum.eu/fellowships/crf/), și Professional Placement Fellowships, constând în stagii de termen scurt sau vizite în instituții media tradiționale (https://newsspectrum.eu/fellowships/ppf/). Candidaturile se depun la cele două adrese de web.

Inițiativa se derulează împreună cu @The NewsSpectrum Fellowship și în parteneriat cu Institutul European Roma pentru Artă și Cultură (European Roma Institute for Arts and Culture - ERIAC), în colaborare cu redacțiile sud-est europene ale Deutsche Welle, media germană pentru străinătate, care publică frecvent subiecte despre cea mai largă minoritate a Europei, sub diverse formate jurnalistice.

NewsSpectrum este o inițiativă comună a International Press Institute (IPI) și a Asociației Europene A Ziarelor de Limbi ale Minorităților și Regionale (MIDA / https://twitter.com/dailiesmidas), co-finanțat de European Commission prin DG Connect.

Pentru mai multe informații: eriac@eriac.org (ERIAC), mmiletic@ipi.media (IPI) și robert.schwartz@dw.com (DW).