Bucureștiul are, cu mare întârziere, prima centrală provizorie de termoficare. Cui ajută și ce s-a întâmplat cu celelalte promise (SpotMedia.ro)

Pe zona unde s-a pus în funcțiune capacitatea provizorie de producție a energiei termice a existat o centrală electrică de termoficare (CET). Dar aceasta a fost desființată în anul 2014.

Așa că bună parte din zona de est a Capitalei a fost deservită, în ultimii 8 ani, de CET Sud. Dar sistemul a întâmpinat probleme mari și a funcționat deficitar, din mai multe motive.

Unul ține de faptul că CET SUD este departe de zona de est a Bucureștiului pe care o alimenta fosta CET Titan. În plus, din cauză că rețeaua de conducte de termificare e veche și ciuruită, multă apă se pierdea pe drum, iar cea care ajungea la destinație, în punctele termice, era aproape rece.

Rezultatul: mii de bucureșteni aveau doar apă abia dezmorțită și calorifere reci, în cea mai mare parte a timpului.

Noile capacități modulare, provizorii, de producție a energiei termice – practic o serie de cazane care înfierbântă apă – rezolvă parte din problemă.

Luni dimineață, primarul general Nicușor Dan și directorul Termoenergetica SA Claudiu Crețu au vizitat centrala provizorie și au dat noi detalii despre proiect.

„Tot sistemul (de producție de energie termică – n.red.) are 1.000 de Gicacalorii pe oră. Aducem în plus 60 de gicacalorii pe oră. E un plus de 6%. Asta înseamnă că pentru 200 de blocuri din zonă energia vine doar de la această centrală. Și este suficientă. Iar cu această degrevare, energia de la CET Sud merge mai bine pe est și nord-est”, a declarat Nicușor Dan.

Directorul Termoenergetica SA, Claudiu Crețu susține că această centrală a costat circa 13 milioane de lei. Și că, dacă ar reuși să monteze încă două similare - adică una pentru zona Colentina și una pentru Aviației - s-ar rezolva, provizoriu, multe dintre problemele cu apa caldă și căldură.

Rămâne să vedem dacă PMB și Termoenergetica SA vor reuși să facă acest lucru. Și dacă da, în cât timp.

Nicușor Dan a promis această centrala acum 2 ani

Nicușor Dan a promis centrala provizorie de pe locul fostei CET Titan încă din martie 2021.

La acea vreme, Termoenergetica SA era condusă, încă, de Alexandru Burghiu (finul Gabrielei Firea). Compania municipală a lansat licitația pentru centrala provizorie abia după mai bine de o lună de la înlocuirea acestuia din funcția. Adică pe 4 august 2021.

Acea licitație a fost anulată și apoi relansată, pe 19 martie 2022. Termoenergetica SA n-a găsit ușor o firmă cu care să amenajeze centrala provizorie. Terenul pe care s-au adus instalațiile nu-i aparține (ci e închiriat de la o companie numită Titan Power SA, controlată de stat și care vrea să construiască acolo o centrală permanentă - n.red). Iar la începutul proiectului, alimentarea cu apă a zonei unde s-au instalat cazanele era deficitară.

