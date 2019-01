Brexitul: Scenarii posibile

Respingerea noului discurs al Theresei May în Parlamentul britanic a fost unanimă, iar reacția Berlinului a fost destul de rece: guvernul german așteaptă „ca guvernul britanic să identifice propuneri care sunt susținute de o majoritate în parlament“, a declarat un purtător de cuvânt al cancelarei Angela Merkel.

Dar cum ar putea arăta soluția? În prezent există cinci scenarii:

Scenariul 1: Tot la fel mai departe!

Această variantă este dorită de premiera Theresa May. Ca și până acum, strategia ei este să câștige timp, speculând efectul de intimidare pe care amenințarea unui Brexit dur ar putea s-o aibă asupra Camerei Comunelor. Nu numai șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, consideră că un ”No-Deal-Brexit” este cel mai negru scenariu, ci și majoritatea parlamentarilor britanici și Uniunea Europeană. Calculul lui May este că, pe măsură ce se apropie data ieșirii Marii Britanii din UE, tot mai mulți parlamentari vor privi cu ochi mai îngăduitori nedoritul acord, dar și că UE ar putea fi dispusă la compromisuri suplimentare. Un clasic joc de șah.

Scenariul 2: Ținerea timpului în loc

Brexitul, tot mai aproape

Pe 29 martie devine valabilă ieșirea din UE. Însă numărătoarea inversă, care ticăie precum o bombă cu ceas, poate fi întreruptă. Nu mai departe de acum o lună, Curtea Europeană de Justiție a decis că Marea Britanie încă mai poate opri Brexitul, fără a fi nevoie de aprobarea celorlalte state membre. Guvernul nu ar trebui decât să retragă cerea de ieșire în temeiul Articolului 50 din tratatele europene. Pe deplin conștiente de consecințe, executivul și parlamentul ar putea să se înțeleagă și să ”acceseze” din nou, cândva, articolul. Ar fi o frână de urgență pe care, până în prezent, Theresa May nu pare dispusă s-o folosească. Alternativ, premierul britanic mai poate cere o amânare, dar are nevoie de consimțământul Bruxellesului.

Scenariul 3: Puterea este preluată de parlamentari

Iritați de strategia Theresei May, numeroși deputați din Camera Comunelor ar putea prelua controlul asupra Brexitului. Opoziția și deputații Tory, pro-UE, au depus mai multe amendamente la ”Planul B” prezentat de premier în Parlament. Acestea urmează să fie votate marțea viitoare, fiind însă doar un pas intermediar în căutarea unei alternative majoritare la acordul de Brexit al premierului, care a fost respins săptămâna trecută cu o majoritate de două treimi. Însă, și în acest caz, să nu uităm că ar mai fi numai 66 de zile până la Brexit.

Scenariul 4: Un al doilea referendum sau alegeri anticipate

Printre amendamente se numără și un al doilea referendum. Liderul laburist Jeremy Corbin pare să abandoneze rezervele sale inițiale față de organizarea unui alt plebiscit. Însă, în prezent, nu există o majoritate în camera inferioară pentru un astfel de pas. May se teme de o criză gravă de încredere în rândul populației, încă foarte divizată în ceea ce privește Brexitul. Conservatorii fug ca necuratul de tămâie de alegerile anticipate, temându-se că haosul cauzat de Brexit ar putea duce la o pierde masivă de voturi. Acesta este motivul pentru care ei o susțin pe Theresa May în fruntea guvernului.

Scenariul 5: No Deal - Dezastrul

Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist

Dacă nu există niciun acord între deputații britanici cu privire la care scenariu ar trebui pus în aplicare, va exista în mod inevitabil o retragere fără acord la 29 martie. Începând din acel moment vor înceta toate regulile comune pentru piața internă europeană și pentru uniunea vamală. Vor fi înființate controale la frontierele maritime britanice și la frontiera terestră din Irlanda de Nord. Marea Britanie va fi considerată apoi o țară terță, care nu are nici măcar un acord comercial cu UE. Mii de reglementări bilaterale, vizând între altele traficul aerian, aprobarea medicamentelor și dreptul de ședere, își pierd valabilitatea. Deși există planuri de urgență, consecințele ar fi incalculabile.

Comentariu: May ar putea pune capăt acestui teatru al absurdului