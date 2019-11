Brexitul și tinerii britanici: Ce-i de făcut?

Din luna septembrie, Ed Shackle n-a mai avut niciun minut de răgaz. Pentru a-i convinge pe tineri să se înregistreze pe liste pentru a vota la scrutinul din decembrie, englezul de 24 de ani organizează în școli și universități întâlniri cu candidații tuturor partidelor.

"Aceste alegeri sunt decisive pentru viitorul nostru, de aceea e atât de important să se prezinte la urne cât mai mulți cetățeni", subliniază Ed Shackle, membru al organizației "Vote For Our Future", prima campanie suprapartinică din Marea Britanie, care are obiectivul să înregistreze cât mai mulți tineri pe listele de votanți.

"Perspectiva generației viitoare"

Ed Shackle se declară conservator, dar e împotriva Brexitului și, mai ales, împotriva unui acord nefavorabil al Marii Britanii cu Uniunea Europeană. Tânărul e dezamăgit de actualul Conservative Party condus de premierul Boris Johnson, dar nu vrea și nu poate să spună mai multe despre aceste subiecte, din moment ce lucrează la o organizație suprapartinică.

Povestea Brexitului în imagini Iunie 2016: "Voința poporului britanic" După o campanie turbulentă, aproape 52% dintre alegătorii britanici au votat pentru ieșirea din UE la referendumul din 23 iunie 2016. Sondajele indicaseră o luptă strânsă, cu un avantaj pentru tabăra Remain. Premierul conservator David Cameron, care pledase pentru rămânerea Regatului Unit în UE, și-a dat demisia a doua zi, invocând "voința poporului britanic".

Povestea Brexitului în imagini Iulie 2016: "Brexit înseamnă Brexit" Theresa May, fost ministru de interne, a preluat funcția de premier pe 11 iulie 2016 și le-a promis britanicilor: "Brexit înseamnă Brexit." May fusese inițial, în timpul campaniei dinaintea referendumului, de partea celor care favorizau rămânerea Regatului Unit în UE.

Povestea Brexitului în imagini Martie 2017: "Ne e deja dor de voi" May a inițiat procesul ieșirii Regatului Unit din UE în martie 2017, prin declanșarea articolului 50. Data Brexitului a fost programată pentru 29 martie 2019. Președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat: "Ne e deja dor de voi. Mulțumim și la revedere."

Povestea Brexitului în imagini Iulie-octombrie 2017: Bani, drepturi și Irlanda Primele runde de negocieri s-au încheiat fără prea multe progrese în privința unor probleme spinoase: cât va trebui să contribuie Marea Britanie la bugetul UE, drepturile cetățenilor UE în Regatul Unit după Brexit și frontiera dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord (care face parte din Marea Britanie).

Povestea Brexitului în imagini Iulie 2018: Johnson și Davis demisionează Miniștrii britanici par să susțină planul pentru Brexit prezentat de May pe 6 iulie, prin care Marea Britanie ar fi rămas într-un "teritoriu vamal combinat" cu UE. Dar planul nu a fost deloc pe placul ministrului de Externe Boris Johnson și al ministrului pentru Brexit David Davis. Cei doi au demisionat după câteva zile, iar May i-a înlocuit cu Jeremy Hunt și Dominic Raab.

Povestea Brexitului în imagini Septembrie 2018: Fără cireșe pentru Marea Britanie La un summit desfășurat la Salzburg în septembrie 2018, liderii UE i-au spus Theresei May că planul ei e inacceptabil. Tusk a scris pe Instagram sub o fotografie în care admiră un bufet cu prăjituri alături de șefa de guvern a Regatului Unit: "Poate o bucată de tort? Sorry, fără cireșe." Gluma face aluzie la reproșul europenilor că Marea Britanie vrea să-și aleagă doar cireșele de pe tort.

Povestea Brexitului în imagini Noiembrie 2018: Un pas decisiv la Bruxelles Liderii UE au dat undă verde unei propuneri de document de divorț de 585 de pagini. Cu doar câteva săptămâni înainte, atât parlamentarii care sprijină Brexitul, cât și cei care i se opun s-au pronunțat, în mare majoritate, împotriva documentului. Ministrul pentru Brexit Dominic Raab a demisionat alături de alți miniștri.

Povestea Brexitului în imagini Ianuarie 2019: Vot împotriva deal-ului lui May Parlamentul britanic a respins cu 432 de voturi la 202 deal-ul lui May privind Brexitul. Donald Tusk a sugerat că singura soluție ar fi rămânerea Regatului Unit în UE. Între timp, Partidul Laburist a pledat pentru o moțiune de cenzură.

Povestea Brexitului în imagini Martie 2019: A doua înfrângere pentru deal-ul lui May May a încercat să introducă niște schimbări privind așa-numitul backstop (în vederea evitării unei frontiere dure între Republica Irlanda și Irlanda de Nord). Dar pe 12 martie parlamentul a votat împotriva acestei versiuni a acordului. Liderii UE i-au avertizat pe britanici că a crescut riscul unui Brexit fără acord. Cu doar două zile mai târziu, parlamentarii au votat o amânare a Brexitului.

Povestea Brexitului în imagini Martie 2019: A treia respingere a acordului Pe 29 martie, data la care Marea Britanie ar fi urmat, inițial, să iasă oficial din UE, parlamentarii au votat a treia oară împotriva acordului propus de May. După această înfrângere, premierul l-a abordat pe liderul opoziției, Jeremy Corbyn, în încercarea de a găsi un compromis. Gestul i-a înfuriat pe hardlinerii pro-Brexit din rândurile conservatorilor lui May.

Povestea Brexitului în imagini Mai 2019: Premierul își anunță demisia În primăvară, Brexitul a fost amânat pentru data de 31 octombrie. Discuțiile Theresei May cu laburiștii au fost lipsite de succes și i-au subminat reputația în rândurile propriului partid. Conservatorii au reacționat cu furie la încercarea premierului de a invoca posibilitatea unui al doilea referendum. Această serie de eșecuri o determină pe May să-și anunțe demisia.

Povestea Brexitului în imagini Iunie 2019: În căutarea unui nou premier După demisia lui May a urmat o bătălie crâncenă pentru succesiune între politicienii de vârf din partidul conservator. Lupta cea mai strânsă a fost cea între Jeremy Hunt (în stânga), un politician pro-european care se teme de un Brexit fără acord, și Boris Johnson, unul dintre principalii susținători ai Brexitului.

Povestea Brexitului în imagini Iulie 2019: Boris Johnson ajunge șef de guvern "Vom aduce țării noi energii, vom termina cu Brexitul până pe 31 octombrie", a anunțat Boris Johnson.

Povestea Brexitului în imagini Septembrie 2019: Amenințarea lui Johnson Reblii din partidul conservator au sprijinit, alături de parlamentari ai opoziției, eforturile de a amâna termenul de 31 octombrie, în urma temerilor de un Brexit fără acord. Johnson a reacționat cerând alegeri anticipate și i-a dat afară din partid pe rebeli. Partidul Laburist a declarat că nu va accepta opțiunea anticipatelor decât dacă va exista o legislație care să prevină un no-deal Brexit.

Povestea Brexitului în imagini Septembrie 2019: Suspendarea parlamentului e "ilegală" La finele lunii septembrie, Curtea Supremă a Marii Britanii a decis că suspendearea temporară a parlamentului de către premierul Johnson e ilegală. Adversarii politici ai șefului de guvern i-au cerut demisia. Johnson a declarat că va respecta verdictul curții, chiar dacă nu e de acord cu acesta. Autoare/Autor: Alexander Pearson (das)



El preferă să discute despre subiectele care îi preocupă cel mai mult pe tineri, din perspectiva lui: schimbările climatice, drepturile femeilor și ale minorităților: "În mod normal, candidații nu vorbesc prea mult despre acestea. Dar când vin la întrunirile organizate de noi, li se pun multe întrebări în legătură cu aceste subiecte, ceea ce le deschide ochii și îi ajută să înțeleagă perspectiva generației viitoare."

Sigur că și Brexitul îi preocupă pe tinerii britanici. Au trecut deja trei ani de la referendumul care s-a terminat cu un rezultat pro-Brexit, trei ani în care ieșirea Regatului Unit din UE a fost subiectul dominant în mass-media. "Tinerii au auzit deja totul despre Brexit, iar acum pot să se pronunțe și ei, prin intermediul votului din decembrie", explică Ed Shackle.

Tinerii preferă politica de stânga

Scindarea societății cauzată de subiectul Brexitului se reflectă și la nivelul grupurilor de vârstă. La referendumul din 2016, 73 la sută dintre tinerii între 18 și 24 de ani au votat împotriva ieșirii Regatului Unit din UE, în timp ce 60 la sută dintre britanicii de peste 65 de ani au optat pentru Brexit. În ceea ce privește opțiunile politice, se observă că mulți tineri preferă partidele de stânga, cum ar fi Labour Party și Green Party. Și formațiunea Liberal Democrats, care vrea să împiedice Brexitul, se bucură de suținere în rândurile celor sub 30 de ani.

Laburiștii britanici vor un al doilea referendum privind Brexitul și promit că îi vor elibera pe studenți de taxele ridicate de studiu, iar ecologiștii de la Green Party pledează pentru măsuri dure împotriva schimbărilor climatice. Potrivit unui sondaj al institutului YouGov, marea majoritate a britanicilor între 18 și 29 de ani va vota cu unul dintre aceste trei partide.

"Boris Johnson nu e un sfânt, dar..."

Ronnie Ried (în stânga) alături de Michel Barnier la Bruxelles

Doar 16 la sută dintre tineri intenționează, potrivit sondajelor, să opteze pentru Conservative Party, formațiunea politică condusă de premierul Boris Johnson, care pledează pentru Brexit. Ronnie Reid e unul dintre puținii susținători tineri ai conservatorilor. La doar 24 de ani, el a optat deja de trei ori în favoarea conservatorilor: în 2015, 2017 și la scrutinul europarlamentar din mai 2019. Intenționează să o facă și la alegerile parlamentare anticipate din 12 decembrie: "Sigur că Boris Johnson nu e un sfânt, dar are o personalitate care stârnește entuziasmul oamenilor. Avem nevoie, în sfârșit, de un curs clar în privința Brexitului, iar Johnson ni-l va oferi."

În multe privințe, concepțiile lui Ronnie Reid nu sunt deloc conservatoare: de pildă, tânărul consideră că avortul trebuie să fie legal, și la fel și căsniciile între parteneri de același sex. El se declară conservator în primul rând în problema politicii fiscale și a Brexitului.

S-ar putea ca votul lui să nu conteze însă prea mult, din cauza sistemului electoral majoritar uninominal. Marea Britanie e împărțită în circumscripții, iar fiecare dintre acestea va fi reprezentată de un singur parlamentar în Camera Comunelor, cel care a primit cele mai multe voturi în circumscripția sa. În regiunea lui Ronnie Reid, Vauxhall, câștigă de obicei laburiștii, la fel ca în alte circumscripții cu mulți studenți. De pildă, în unele circumscripții din Manchester și Nottingham, unde studiază mulți tineri, n-a mai fost ales un parlamentar conservator din anii 80. S-ar putea însă ca unii dintre studenți să nu voteze pe 12 decembrie, dacă pleacă deja acasă în vacanță și nu se prezintă la urne în circumscripția electorală a centrului universitar în care sunt întregistrați - ceea ce l-ar putea avantaja pe Boris Johnson, care a ales tocmai această dată pentru scrutinul anticipat.

Munca de convingere

Printre tinerii care vor să meargă la vot cu orice preț se numără juristul Femi Oluwole, care și-a întrerupt cariera promițătoare în domeniul dreptului pentru a se angaja ca activist full-time pentru un al doilea referendum privind Brexitul.

Multă lume îl înjură pe Femi Oluwole de când face campanie pentru un nou referendum

El cutreieră străzile Londrei pentru a distribui pliante și stă de vorbă cu alegătorii. Postările lui pe Twitter și Instagram sunt urmărite de peste 200.000 de persoane.

"Oamenii nu vor primi ceea ce au votat la referendumul din 2016. Avem mai puțin control, nu devenim mai bogați, ci mai săraci. Totul urma să meargă foarte repede cu Brexitul, dar acum nici nu se mai întrevede finalul. Avem nevoie de un nou referendum", explică Femi Oluwole în dialog cu DW.

Angajamentul său pentru un nou referendum i-a adus mulți dușmani. În rețelele de socializare, Femi Olowule a devenit ținta unor comentarii rasiste și amenințări. S-a întâmplat deja în repetate rânduri să fie înjurat de necunoscuți în baruri. Dar nu se lasă intimidat și speră că o prezență la urne extrem de ridicată a tinerilor va duce, în final, la un al doilea referendum care ar împiedica Brexitul.

Cele mai noi date referitoare la listele votanților sunt o veste bună pentru Femi Oluwole: Din cei 3,8 milioane de alegători noi care s-au înregistrat pe liste, 2,6 milioane au mai puțin de 35 de ani. Ed Shackle de la "Vote for Our Future" vede în aceste cifre ridicate un succes considerabil al organizației sale.

Voturile acestor tineri ar putea să fie periculoase pentru Boris Johnson - cu condiția ca ei să se prezinte, într-adevăr, la urne pe 12 decembrie.