Brexit – salvare în ultimul minut?

Theresa May a recurs la un nou gest dramatic cu puțin timp înainte de votul din Camera Comunelor: în ultimul minut, ea s-a deplasat luni seară la Strasbourg, pentru a încerca să-i convingă pe negociatorii-șefi europeni să accepte modificări la prevederea controversată numită Backstop, menită să garanteze evitarea unei granițe dure între Irlanda și Irlanda de Nord. Ambele părți au anunțat ulterior un succes. Dar despre ce este vorba mai exact?

S-a schimbat ceva?

Doar juriști specializați în dreptul internațional al contractelor ar putea aprecia modificările convenite la Strasbourg. Deja explicațiile furnizate de ambele părți au arătat că sensul noilor prevederi cu caracter se pare obligatoriu care ar urma să fie adăugate tratatului de Brexit este tot o chestiune de interpretare.

Theresa May vorbește de "modificări importante ale tratatului de părăsire a UE", președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker le consideră însă "garanții suplimentare". UE va "face tot posibilul" pentru a evita aplicarea așa-numitului Backstop și dă noi asigurări că acesta nu ar urma oricum să rămână în vigoare pentru prea mult timp. Partea britanică ar putea chiar renunța la acest acord, prin decizia unei curți de arbitraj, dacă va putea dovedi că UE nu și-a respectat intenționat obligațiile asumate în contractul de separare.

În spatele acestor formulări juridice se află de fapt încercarea politică a UE de a ajuta la votarea acordului de Brexit marți în parlamentul de la Londra. Iar Juncker a punctat ferm: "Acesta este un adaos la tratatul de Brexit". UE nu a redeschis negocierile și nici nu contestă în principiu controversatul Backstop.

Primele reacții

La Londra, adjunctul doamnei May David Lidington a prezentat acordul drept o îmbunătățire și o consolidare a tratatului de Brexit. El a evitat să răspundă clar cu privire la limitarea temporală a prevederii Backstop și la clauza unilaterală de reziliere a tratatului de către Regatul Unit, lucruri promise de May adepților Brexitului. Mulți dintre aceștia ar dori să se renunțe cu totul la Backstop și la rămânerea Marii Britanii în uniunea vamală.

Să fie înțelegerea de la Strasbourg doar un cadou pentru a-i îmbuna pe radicalii din Partidul Conservator, cei care doresc Brexitul dur? Aceștia sunt invitați să-și schimbe poziția și să sprijinee acordul de Brexit. Ian Duncan Smith, fost șef de partid și adept de frunte al Brexitului, spune că noua înțelegere trebuie acum verificată atent.

La fel de reținut a reacționat și formațiunea nord-irlandeză DUP, de decizia căreia depind multe la votul de marți. Dacă DUP își schimbă părerea și votează pentru acordul de Brexit îmbunătățit, atunci s-ar putea să se formeze o majoritate pro-Brexit. Dar nu toți sunt gata să își schimbe poziția. Radicalul Steve Baker a declarat deja într-un interviu la radio că acest nou compromis al doamnei May ar fi insuficient.

Iar Partidul Laburist continuă să respingă acest plan, amintind că doamna May ar fi promis în ianuarie o modificare semnificativă a acordului de Brexit, lucru care nu s-a întâmplat. Iar parlamentarul laburist Hilary Benn, care conduce comisia de Brexit în Camera Comunelor, atrage atenția că Curtea Europeană de Justiție are în continuare ultimul cuvânt juridic în ceea ce privește Backstop.

Să fie de ajuns pentru obținerea unei majorități?

Dacă șansele Theresei May de a-și trece acordul de Brexit prin parlament erau nule înainte de discuțiile de la Strasbourg, acum ele sunt mult mai bune, poate fi chiar suficient pentru o majoritate la votul de marți seară.

Dacă May pierde iar votul în Camera Comunelor, Brexitul (prevăzut pentru 29 martie) se amână

Multe depind de poziția procurorului general Geoffrey Cox. Își va schimba acesta poziția și va declara oficial că Marea Britanie nu mai este în pericol să fie ținută pe termen lung în prevederea Backstop? Acesta va veni în Camera Comunelor înaintea dezbaterii parlamentare și va prezenta interpretarea sa privind noile măsuri convenite.

Poate va contribui inclusiv Jean-Claude Juncker la îmbunarea adepților Brexitului. El a declarat la Strasbourg că UE a terminat-o cu negocierile de Brexit, ceea ce există acum este ultima ofertă. Dacă deputații britanici nu votează acordul de ieșire din UE, nu va fi niciun Brexit. Și ce ar putea fi mai rău pentru aripa dreaptă din Partidul Conservator?

Și dacă totuși se termină prost?

Dacă Theresa May pierde iar votul, se trece la planul B. Deputații ar urma să decidă miercuri dacă vor să excludă sau nu un Brexit fără acord. Iar apoi se va vota din nou pentru amânarea datei oficiale de Brexit.

În acest caz, se va reîncerca debarcarea premierei May. Oponenții ei nu cred că șefa guvernului ar putea supraviețui politic un nou eșec în votul privind Brexitul. Iar May are în prezent mai mulți dușmani decât prieteni. Chiar în propriul cabinet sunt mulți rebeli și mulți dintre cei care ar dori să-i ia locul .

Și încă un lucru este sigur: dacă May pierde votul de marți, Brexitul nu va mai avea loc la data prevăzută de 29 martie și se va amâna pe termen neprevăzut. Aceasta este pentru mulți în adânc divizata Mare Britanie cea mai neplăcută amenințare - pentru alții este poate ultima șansă de a renunța cu totul la Brexit.