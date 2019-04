Brexit: "Nu", "Nu", "Nu" și "Nu"

Momentul cel mai încărcat de emoție al dezbaterii a fost atunci când parlamentarul conservator din tabăra moderaților Nick Boles și-a renegat propriul partid. Propunerea sa pentru un Brexit foarte moale tocmai fusese respinsă de colegii deputați, cu 261 de voturi la 282. Boles s-a ridicat și a strigat: "Partidul meu refuză orice compromis!" Izbucnirea sa a dat glas sentimentelor de mânie și frustrare pe care trebuie să le fi simțit mai multă lume în Camera Comunelor, după încă o tentativă eșuată de a pune capăt crizei Brexit prin găsirea unei soluții majoritare de reglementare a ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Nicio majoritate pentru nimic

Totuși, propunerea lui Nick Boles, "Piața comună 2.0", un amestec între modelul norvegian și uniunea vamală, a ajuns destul de aproape de a fi aprobată. Inițiativa sa a primit mai multe voturi decât acordul de Brexit negociat de premiera Theresa May cu UE. Dar este o consolare amară: Camera Comunelor a dovedit încă o dată cât de divizată este și că voturile privind soluția de Brexit au doar un caracter tactic în prezent. Toate încercările diverselor grupulețe de parlamentari de a veni cu o propunere care să întrunească o majoritate au eșuat.

Cea mai aproape de aprobare a fost propunerea parlamentarului pro-european Ken Clarke, care dorea rămânerea în uniunea vamală după Brexit. Doar trei voturi i-au lipsit lui Clarke pentru a obține majoritatea.

A treia propunere, de a supune un acord de Brexit unui al doilea referendum, a căzut de asemenea, diferența fiind făcută de 12 voturi care au invalidat proiectul. În fine, a patra potențială soluție, de a lăsa desfășurarea procesului de Brexit pe mâna Parlamentului, nu a găsit nici ea un sprijin suficient. Ceea ce arată cât de puțină încredere au parlamentarii britanici în propria capacitate de decizie.

Mai există vreo ieșire din acest blocaj decizional din legislativul de la Londra? Nimeni nu are vreo idee deșteaptă de ultimă oră, este nevoie se pare de o pauză de gândire.

Din nou mutarea Theresei May

Având în vedere capacitatea redusă de decizie a Parlamentului, este probabil ca premiera May să readucă în discuție propriul ei acord de Brexit, respins deja de trei ori de Camera Comunelor. Ultima oară, acest tratat a primit 58 de voturi negative mai multe decât cele pozitive, dar doamna May insistă că documentul este singura soluție în prezent de evitare a unui Brexit dur, fără acord.

UE a anunțat un summit special miercurea viitoare pe tema Brexit. Dar Bruxellesul are nevoie să știe odată cum vrea Regatul Unit să iasă din Uniune. Dacă Theresa May va reuși în cele din urmă să-și treacă acordul prin parlament, lucrurile vor fi clare: Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea pe 22 mai, conform prevederilor din contractul comun.

Un nou eșec pentru proiectul șefei de guvern de la Londra ar mai lăsa două opțiuni: May se poate decide pentru un Brexit dur pe 12 aprilie sau pentru o amânare a Brexitului cel puțin până la finalul lui 2019, cu organizarea unui nou referendum și cu participarea britanicilor la alegerile europene din mai.

Radicalii din Partidul Conservator o presează pe premieră să inițieze Brexitul dur. O rupere totală de UE este ceea ce această aripă dură a conservatorilor numește un "Brexit adevărat". Dar Parlamentul s-a pronunțat cu mare majoritate împotriva unui asemenea deznodământ, chiar dacă respectarea votului nu este obligatorie.

Ce s-a ales de revolta miniștrilor?

De mai multe zile se speculează pe tema unei revolte a cabinetului condus de May și despre posibile noi demisii ale unor miniștri. Se pare că a fost modul prin care conservatorii radicali au vrut să împiedice un Brexit moale. Dar decizia în acest sens aparține premierei, având în vedere divizarea parlamentului. Doamna May este însă în pană de opțiuni și are la dispoziție doar variante care înseamnă sinuciderea sa politică.

Nu se știe cât se va mai putea menține în funcție Theresa May. Aripa dreaptă din partidul ei vrea alegeri noi și rivali precum Boris Johnson, Dominic Raab și alții par dornici să-i ia locul. Dar ei au nevoie de o revoltă majoră în guvern pentru a provoca înlăturarea doamnei May, ceea ce nu se prefigurează după noul eșec din legislativ.

Pe de altă parte, aripa liberală a conservatorilor, grupată în jurul ministrei pentru afaceri sociale, Amber Rudd, încearcă să-i împiedice pe radicali să preia controlul asupra partidului. Ei îl sprijină pe ministrul Mediului Michael Gove drept succesor al lui May. Gove a fost în 2016 unul din adepții de frunte ai Brexit și a mai eșuat o dată în lupta pentru fotoliul de premier. Dar acțiunile sale ulterioare au făcut uitată trădarea din 2016.

Brexitul ar putea distruge Partidul Conservator. Voci moderate din guvern avertizează cu privire la pericolul unor alegeri anticipate. Dar nici guvernarea fără o majoritate clară nu este o soluție. Termenul limită de Brexit se apropie iar atât Parlamentul, cât și guvernul de la Londra par paralizate. Iar politicienii britanici sunt în urmă și la numeroase alte capitole, la fel de presante: protecția climei, reformarea sistemului sanitar, situația școlilor și nevoia acută de locuințe. În ultimii doi ani de pregătire a Brexitului, nu s-a mai făcut practic nimic altceva.