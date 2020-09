Brexit: Boris Johnson amenință cu o separare dură

Negocierile dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie cu privire la relațiile bilaterale după Brexit trebuie finalizate până la jumătatea lui octombrie, în viziunea premierului britanic Boris Johnson. Discuțiile ar intra acum în "ultima fază", potrivit primului ministru de la Londra. Cu "prietenii europeni" trebuie finalizată negocierea tratatului până la summitul comunitar din 15-16 octombrie, pentru a putea intra în vigoare punctual la sfârșitul anului.

"Dacă până la acest termen nu putem ajunge la o înțelegere, atunci nu văd posibilitatea unui acord de liber schimb între noi. Va trebui să acceptăm în acel caz realitatea și să mergem pe căi separate", scrie în declarația oficială a șefului guvernului britanic. Și UE subliniase anterior că negocierile trebuie finalizate până la jumătatea lui octombrie, deoarece tratatul dintre cele două părți trebuie tradus și apoi ratificat de Parlamentul European.

"Nu e nimic de temut la un Brexit fără acord"

Următoarea rundă de negocieri începe marți la Londra. Ultimele discuții din august s-au încheiat fără rezultat. Negociatorul-șef al UE Michel Barnier a avertizat luna trecută cu privire la un posibil eșec. Marea Britanie acuză Uniunea că ar complica "nenecesar" discuțiile. Șeful negociatorilor britanici David Frost a declarat pentru "Mail on Sunday" că ar fi total de acord cu Johnson: Marea Britanie nu ar avea de ce să se teamă de un eventual Brexit fără acord. "Nu vom fi noi cei care vor clipi primii", a spus el.

Potrivit publicației "Financial Times", guvernul britanic va adopta miercuri legi care vor anula părți din tratatul de Brexit privind ajutoarele de stat și reglementările la granița cu Irlanda. Doar acest pas ar putea provoca suspendarea negocierilor cu Bruxellesul, negocieri care oricum stagnează de câteva luni.

Așteptările sunt modeste

Premierul britanic Johnson a repetat că guvernul său ar fi pregătit de eventualitatea unui eșec al negocierilor cu UE. Într-un astfel de caz, el ar urmări încheierea unei înțelegeri cu UE după modelul Australiei, ceea ce Johnson numește "un rezultat bun". Pentru Uniune, un acord de genul celui pe care îl are cu Australia ar însemna practic un Brexit dur, deoarece între Bruxelles și Canberra există doar un acord-cadru, care se referă mai ales la chestiuni de ordin tehnic în relațiile comerciale dintre UE și Australia. În linii mari, comerțul dintre Europa și Australia are loc pe baza prevederilor Organizației Mondiale a Comerțului. Dacă acest model s-ar aplica și Marii Britanii, atunci ar fi practic un așa-numit No Deal Brexit.

Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană la sfârșitul lui ianuarie. Regatul Unit rămâne însă până la sfârșitul lui 2020 parte a pieței unice și a uniunii vamale, conform fazei de tranziție stabilite, ceea ce înseamnă că deocamdată nu s-a schimbat practic nimic în viața de zi cu zi. Dacă nu se va ajunge la un acord privind relațiile comerciale și economice bilaterale, atunci la începutul lui 2021 ar putea avea loc o separare economică dură, cu introducerea de taxe vamale și alte bariere comerciale între UE și Marea Britanie.

os/das (afp, ap, dpa, rtr)