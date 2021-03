Berlinale 2021: Radu Jude, din nou prezent la Festivalul Internaţional al Filmului de la Berlin

Cineastul român Radu Jude revine la festivalul din capitala Germaniei, după mai multe participări în ultimii ani. Anul trecut, de pildă, a fost prezent chiar cu trei pelicule: cu "Tipografic Majuscul", film realizat după spectacolul de mare succes al Gianinei Cărbunariu, "Ieșirea trenurilor din gară" şi "Somnambulii". În 2016, a prezentat la Berlin filmul "Inimi cicatrizate", inspirat din scrierile lui Max Blecher şi a cărui acţiune se petrece în România anului 1937.

Pentru pelicula "Aferim", Radu Jude a fost distins în 2015 cu un Urs de Argint la festivalul de la Berlin, iar anul acesta noul său lungmetraj "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" ("Bad Luck Banging or Loony Porn"), purtând subtitlul "Schiță pentru un film popular", a fost inclus în competiţia oficială a Berlinalei. Filmul, care analizează raporturile dintre individ și societate, pornind de la consecinţele pe care le are un clip porno de amatori încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, are premiera mondială la această a 71-a ediţie a Berlinalei.

Cineastul român Radu Jude la primirea premiului Ursul de Argint, în februarie 2015

Şi din juriu face parte o reprezentantă a cinematografiei româneşti: Adina Pintilie, care cu lungmetrajul ei de debut "Touch Me Not"/ "Nu mă atinge-mă", a câştigat Ursul de Aur în 2018. Juriul din acest an a fost alcătuit exclusiv din câştigătorii marelui trofeu, Ursul de Aur, la ediţiile anterioare ale Berlinalei.

Berlinale 2021: Membrii juriului Adina Pintilie "Touch Me Not"/ "Nu mă atinge-mă", lungmetrajul de debut al Adinei Pintilie, un film experimental, semi-documentar despre intimitate şi sexualitate, care a stârnit controverse în rândul criticilor, a fost distins cu premiul Ursul de Aur la ediţia 2018 a Berlinalei. Regizoarea română este şi cofondatoare a Festivalului Internaţional al Filmului Experimental BIEFF de la Bucureşti.

Berlinale 2021: Membrii juriului Gianfranco Rosi Documentarul semnat de Gianfranco Rosis "Fire as Sea", distins cu Ursul de aur în 2016, a fost nominalizat şi pentru un Oscar. Filmul descrie povestea refugiaţilor care îşi riscă viaţa traversând în condiţii extreme Mediterana. Rosi este şi laureatul unui "Leu de Aur" la ediţia 2013 a Festivalului de la Veneţia.

Berlinale 2021: Membrii juriului Ildikó Enyedi În 2017, Ildikó Enyedi a fost laureata marelui premiu la Berlinale, iar această a opta ei peliculă "On Body and Soul" a fost propusă şi pentru un Oscar în categoria "Cel mai bun film străin". Ildikó Enyedi a mai făcut parte din jurului festivalului de film de la Berlin, în 1992.

Berlinale 2021: Membrii juriului Mohammad Rasoulof Pentru "There Is No Evil" i-a fost acordat regizorului Mohammad Rasoulof, în 2020, un Urs de Aur - premiu pe care, însă, nu l-a putut lua în primire la Berlin. Cineastul iranian a fost condamnat în 2019 la un an de închisoare şi nu are nici în prezent voie să părăsească ţara. El va participa la actuala ediţie prin videoconferinţă.

Berlinale 2021: Membrii juriului Jasmila Žbanić Regizoarei bosniace Jasmila Žbanić i-a fost conferit marele premiu al Berlinalei în 2006 pentru filmul "Grbavica," care tematizează urmările violurilor sistematice la care au fost supuse femeile bosniace de către militarii sârbi în timpul războiului din Balcani.

Berlinale 2021: Membrii juriului Nadav Lapid Nadav Lapid este un cineast israelian care a câştigat în 2019 premiul Ursul de Aur pentru cel de-al treilea său film "Synonyms". Pelicula, în parte autobiografică, descrie conflictele interioare ale unui israelian care trăieşte la Paris. Lapid a mai făcut parte şi din juriile festivalurilor de la Cannes şi Locarno.



Actuala pandemie a schimbat şi traiectoria acestui festival. În Germania cinematografele, ca de altfel toate instituţiile culturale, sunt încă închise. De aceea organizatorii au decis ca Berlinale 2021 să se desfăşoare în două etape. Prima, între 1 şi 5 martie, are loc doar online şi numai pentru publicul de specialitate, iar a doua, în speranţa că până atunci se vor relaxa măsurile anti-Covid şi oamenii vor putea din nou intra în sălile de cinema, este programată pentru perioada 9-20 iunie. Prima parte, rezervată doar reprezentanţilor branşei şi presei, se doreşte a fi un "Industry Event".

Fiind o ediţie online, deci fără să implice şi costuri de călătorie, numărul celor interesaţi din industria filmului este în acest an şi mai mare. Pe site-ul European Film Market (EFM) şi-au anunţat prezenţa peste 470 de firme din 60 de ţări. Dar fără staruri internaţionale păşind, în lumina reflectoarelor, pe covorul roşu din Palatul Berlinalei, situat în Potsdamer Platz din centrul capitalei germane.

Aceasta se va întâmpla în partea a doua a Berlinalei, care se adresează publicului larg sub motto-ul "Summer Special". Anul trecut, în februarie, înainte ca Germania să intre în primul lockdown, au fost vândute în jur de 330.000 de bilete pentru producţiile prezentate în cadrul festivalului.

În cursa pentru Ursul de Aur au fost incluse în acest an 15 filme, ceva mai puţine decât de obicei. Între acestea se numără, pe lângă pelicula lui Radu Jude, "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", filmul cineastului francez Xaver Beauvois, "Albatros", coproducţia franco-iraniană "Ballad of a White Cow", realizată de Behtash Sanaeeha şi Maryam Moghaddam, precum şi debutul ca regizor al cunoscutului actor germano-spaniol Daniel Brühl, "Nebenan", cu titlul internaţional "Next Door".