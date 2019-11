Belit Onay, speranța ecologiștilor germani

Inteligent, relaxat, încrezător - acestea sunt cuvintele folosite pentru caracterizarea lui Belit Onay. Politicianul ecologist are o înfăţişare diferită de mulți alți politicieni.

În campania electorală, el a apărut fără cravată, de multe ori în tricou, blugi și teniși. Unul dintre afișele de campanie îl întățișează pe tânărul de 38 de ani în haine sport pe un teren de baschet. În interviuri, el apare adesea purtând șapcă.

Imaginea mediatică sugerează prin urmare că ai de-a face cu o persoană absolut normală, care aduce un suflu nou în politica de land de la Hanovra.

Însă Onay nu este chiar un novice în ale politicii. După ce a studiat dreptul, el a lucrat timp de cinci ani pentru deputatul ecologist Filiz Polat și a activat în paralel în consiliul orașului Hanovra. Din 2013, Onay este el însuși membru ales al legislativului din Saxonia Inferioară din partea formaţiunii Verzilor.

Profitorul scandalului?

Este de așteptat ca Belit Onay să aducă multe lucruri noi în mersul politic al Hanovrei. Nicicând până acum nu s-a mai întâmplat ca un ecologist să obțină cea mai importantă funcție în acest oraș și cu atât mai puțin o persoană cu origini străine.

Începând din 1946, Hanovra a fost condusă de primari SPD. De această dată, candidatul social-democrat nici măcar nu a intrat în turul doi. Prăbușirea social-democraților are probabil legătură și cu decăderea fără pic de glorie a predecesorului lui Onay. După ce procuratura l-a pus sub acuzare pe Stefan Schostok (SPD), bănuit de delapidare, consiliul local l-a pensionat anticipat.

Cu un scor la limită, Onay s-a impus încă din primul tur în fața rivalului său din Uniunea Creștin-Democrată, Eckhard Scholz, obținând 50 de voturi în plus faţă de acesta. În turul doi, deși diferența a fost mai mare, scorul de 53 la sută a fost mai modest decât sperau ecologiștii. Onay este al patrulea primar ecologist al unui oraș mare german.

Onay s-a născut în 1981 la Goslar, în Saxonia Inferioară. Părinții lui au venit în Germania din metropola turcă Istanbul. Tatăl a lucrat în domeniul gastronomic și, în cele din urmă, a ajuns să aibă propriul său restaurant. Potrivit cotidianului „taz”, Onay se descrie drept un „musulman liberal”.

Unul dintre cei mulți

Rădăcinile lui turce au jucat un rol în campania electorală, dar nicidecum un rol central. "Desigur, în campania electorală am vorbit despre originea mea turcă", a declarat Belit Onay, înainte de turul final, într-un interviu oferit redacției turce a Deutsche Welle.

„Oamenii m-au întrebat de unde vine familia mea“, a povestit el, adăugând că întrebările nu au fost câtuși de puțin rău intenționate și că originea sa străină este chiar considerată un atu la Hanovra.

De asemenea, el nu dorește să insiste asupra rădăcinilor sale de familie. „Diversitatea este norma în acest oraș”, a spus el. Cu toate acestea, Onay subliniază pe site-ul său: „Am realizat cât de important este faptul că (...) persoanele cu origini străine (...) ajută la modelarea vieții de zi cu zi în orașul în care trăiesc."

Aproape o treime din populația din Hanovra are rădăcini străine. Mai mult, fiecare a doua persoană sub 18 ani are origini străine. Conștiința politică s-a trezit în Onay odată cu atentatul din 1993 de la Solingen, comis de extrema dreaptă.

„Atentatul de la Solingen comis din ură rasială, soldat cu moartea a cinci femei turce, mi-a schimbat viața. Aveam 12 ani, iar incidentul m-a mișcat", a declarat Onay pentru DW.

Politică de incluziune

Chiar în noaptea alegerilor, politicianul ecologist a subliniat că dorește să fie primar ”pentru toți oamenii”, indiferent de opțiunea politică a acestora.

Cel mai important proiect al său este un nou concept de mobilitate pentru Hanovra: un centru aproape fără mașini până în 2030, mai mult spațiu pentru bicicliști, un transport public mai atractiv. El dorește, de asemenea, să creeze locuințe accesibile și să promoveze cultura. Viziunea sa este aceea a unui oraș divers în care își au locul diferite stiluri de viață.

Este evident că Onay abordează subiectele clasice ale Verzilor. Că Robert Habeck, președintele Partidului Verzilor, a venit la Hanovra nu numai în campania electorală, ci și la petrecerea post-electorală reprezintă cu siguranță un semn de apreciere la adresa edilului. Dar și speranța că întreg partidul ar putea beneficia de pe urma popularității lui Onay.

Au colaborat Tuncay Yıldırım și Aydin Üstünel.