"Beatlemania" a început cu 60 de ani în urmă la Hamburg

17 august 1960: Cinci muzicieni necunoscuți din Liverpool concertau în cunoscutul club "Indra" din Hamburg - în inima cartierului "roșu", lângă bulevardul Reeperbahn. Pete Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney și Stuart Sutcliffe formau trupa "Silver Beatles".

În orașul lor natal, Liverpool, nu prea mai aveau concerte. Așa că oferta venită din orașul-port, aflat în nordul Germaniei Federale, a picat mănușă. "Faceți show!", îi motiva patronul clubului, Bruno Koschmider, pe tinerii muzicieni din Anglia, care încă nu aveau propriile melodii.

Ulterior, muzicienii concertează pe scenele unor baruri locale, precum "Kaiserkeller", "Top Ten" - și "Star-Club". Aici, "The Beatles" - "Silver" a fost rapid șters din numele trupei - sărbătoreau primele lor succese. Semnul lor distinctiv, respectiv tunsoarea ”bob” în formă de ciupercă, a luat naștere tot în Hamburg.

The Beatles, 1964: A Hard Day's Night

Tinerii din Liverpool și buclucurile

"La vremea respectivă, Hamburgul a fost unul dintre cele mai nebunatice locuri. Am putut da frâu liber talentului și așa am început să avem succes", își amintește toboșarul Pete Best, care a fost înlocuit destul de rapid cu Ringo Starr.

Trupa locuia în două camere mici, într-o curte interioară pe Reeperbahn. Lennon and Co. avuseseră tot felul de datorii în pub-uri, fiind chiar temporar arestați pentru încălcarea liniștii publice și tentativa unei incendieri. Faima și averea erau încă departe de noi, spune Paul McCartney: "La Hamburg am locuit în cinematograful Bambi, chiar lângă toalete. Chiar așa a fost!"

Beatlemania Hamburg, 1964: Trupa s-a întors!

Sound-ul Beatles

Pentru 30 de mărci vest-germane de persoană, cântau șapte ore pe noapte, până în orele dimineții. În weekend, concertele erau și mai lungi. Trăiau din chiftele, bere și amfetamine. Repertoriul creștea cu fiecare concert. Paul McCartney, vorbind despre perioada din Hamburg la un moment dat, a descris-o ca "800 de ore în sala de repetiții". Ani dificili, care au sudat, însă, trupa. Și așa s-a născut legendarul sound Beatles.

Pentru generația mai veche, care a trăit în timpul războiului, ceea ce ascultau copiii lor - Beatles - nu era decât un zgomot. Dar pentru tineri, odată cu noile ritmuri, a apărut și atitudinea de rebeliune - împotriva lumii aparent perfecte, portretizată mai ales în muzica ușoară, în ”șlagăre”. Rock-ul ritmat cu tobe și chitare devine foarte popular. "Am cântat tot ce ne-a trecut prin cap", a povestit ulterior John Lennon: "Eram artiști interpreți în sălile de dans din Hamburg. Cântam un rock fantastic!"

Ultimul pas dinaintea succesului

Și o făceau atât de bine, încât i-au atras atenția lui Horst Fascher. Marele nume din Hamburg făcuse publicitate trupei Beatles, în localul său, "Star Club": "Aici au obținut ceea ce mai aveau nevoie - de exemplu să vadă cum se comportă pe scenă alte vedete."

Celebrul "Star-Club" de la Hamburg

The Beatles deveneau din ce în ce mai populari. Și înregistraseră primul lor disc: un cântec popular cu elemente de rock 'n' roll. Paul McCartney, aruncând o privire în urmă, spunea: "Am înregistrat discul cu Tony Sheridan, care pe vremea aceea era un adevărat star." Piesa "My Bonnie" a devenit celebră și chiar a ajuns numărul cinci în topurile germane.

Single-ul "Love me do" a fost lansat pe 5 octombrie 1962, piatra de temelie pentru cele peste 1,3 miliarde de discuri vândute de Beatles, până în prezent. În noaptea de Revelion din 1962 au cântat pentru ultima dată în "Star Club", din Hamburg. The Beatles au devenit, din muzicienii din Liverpool, o trupă cu mare perspectivă, cu o carieră care a debutat la Hamburg.

Există multe legende legate de Beatles și clubul "Indra", care circulă până în zilele noastre. Una dintre cele mai cunoscute este că Paul McCartney s-a inspirat pentru piesa "When I’m 64" din numărul casei în care se afla clubul - 64. "Indra - unde Beatles au cântat prima dată” - este și în prezent motto-ul celebrului club din Hamburg.