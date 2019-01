Bătălia finală pentru Brexit: Ce trebuie să știți

Ce votează deputații britanici?

Pe 15 ianuarie se dezbate și se votează o moțiune de susținere a așa-numitului Withdrawal Agreement (acord de retragere). Acest text legal obligatoriu prezintă condițiile în care Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Separat, va fi supusă la vot în parlament și o declarație în care sunt prezentate în detaliu relațiile post-Brexit ale Marii Britanii cu UE.

Șefa de guvern Theresa May are nevoie de 318 de voturi pentru ca planul ei privind Brexitul să treacă de parlament, Partidul Conservator pe care îl conduce nu dispune însă de o majoritate absolută. În plus, susținătorii cei mai înverșunați ai Brexitului din rândurile conservatorilor au declarat că vor vota împotriva planului Theresei May. Și partidul nord-irlandez DUP, care sprijină guvernul lui May, e împotriva deal-ului în forma sa actuală, pentru că acesta include așa-numitul "backstop". Această reglementare prevede menținerea unei granițe deschise între Irlanda de Nord, un teritoriu britanic, și Republica Irlanda, membră a Uniunii Europene, în cazul în care Regatul Unit și UE nu reușesc să încheie un nou acord de liber schimb până în decembrie 2020. Atât partidul DUP, cât și "hardlinerii" din Partidul Conservator se tem că acest "backstop" va lega Marea Britanie de UE pe termen nelimitat.

Cum funcționează dezbaterea și votul?

Cele cinci zile de dezbateri au început pe 9 ianuarie. Pe 15 ianuarie, deputații vor rezuma punctele cele mai importante ale dezbaterilor, după care vor avea loc mai multe voturi. Prin primul, vor fi aprobate sau respinse amendamentele moțiunii guvernamentale, apoi va fi aprobată sau respinsă moțiunea.

Guvernul a primit deja două palme: parlamentarii au aprobat un amendament care limitează prerogativele guvernamentale de a crește taxele și interzice adoptarea unor măsuri de creștere a cheltuielilor (fără acordul parlamentului), în vederea ușurării impactului unui Brexit fără un "deal" cu UE.

În plus, deputații au suținut un amendament privind timpul pe care May l-ar avea pentru a prezenta un plan B în cazul în care pierde votul din 15 ianuarie. În condiții normale, guvernul ar avea la dispoziție 21 de zile pentru a găsi o alternativă. În situația actuală, o înfrângere ar însemna că șefa de guvern trebuie să elaboreze un plan nou în decurs de doar trei zile.

Când e așteptat rezultatul?

Votul începe de abia seara. Președintele Camerei Comunelor din parlamentul britanic, John Bercow, le va cere, conform protocolului, să strige "Aye" celor care susțin moțiunea și "No" celor care o resping. Dacă rezultatul nu e clar, el cere o așa-numită "diviziune": în cadrul acesteia, fiecare parlamentar trece printr-un așa-numit lobby, o intrare pentru Aye și una pentru No, iar numele lor sunt înregistrate și apoi numărate de patru "tellers". Ei consemnează rezultatele și le dau teller-ului "senior". Apoi, ei se aliniază în fața președintelui Camerei Comunelor, unde unul dintre ei citește cu glas tare rezultatul. În final, rezultatul scris ajunge la președinte (Speaker), care le recitește și anunță oficial rezultatul. Întregul proces durează în jur de 15 minute.

Ce se întâmplă dacă pierde May?

Potrivit legii, guvernul ar avea 21 de zile pentru a anunța cum vrea să procedeze. După cum am arătat mai sus, această perioadă a fost limitată la trei zile. Theresa May a declarat înainte că Marea Britanie va părăsi UE pe 29 martie fără un "deal" dacă moțiunea e respinsă. O respingere a planului pentru Brexit ar putea însemna sfârșitul mandatului de premier al Theresei May. După momentul dificil din decembrie, când 117 din cei 317 de parlamentari conservatori au votat împotriva ei, o înfrângere pe 15 ianuarie ar crește presiunea de a demisiona.

Ce va face opoziția?

Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor, a declarat că partidul său va vota împotriva deal-ului și că solicită organizarea unor alegeri generale dacă guvernul pierde votul și May e nevoită să demisioneze. Într-un prim pas, Corbyn a anunțat că va cere un vot de neîncredere. Dacă se ajunge la alegeri și câștigă laburiștii, aceștia vor renegocia cu UE condițiile Brexitului, a anunțat Corbyn. El a spus că nu exclude nici posibilitatea unui al doilea referendum privind Brexitul, o opțiune favorizată de mulți laburiști - însă doar în cazul în care nu se obține un nou scrutin.

Se va ajunge la o criză constituțională?

Unii observatori descriu bătălia finală pentru Brexit nu ca pe un clivaj între Marea Britanie și UE, ci mai degrabă ca pe o luptă pentru putere între guvern și parlament. Aceasta ar putea duce la o criză constituțională, pentru că nimeni nu știe cu adevărat ce s-ar putea întâmpla ulterior. Pe moment, nu există o majoritate pentru nici una dintre opțiunile disponibile: nici pentru varianta no-deal (care ar presupune bariere comerciale și ar putea declanșa mari probleme la porturi și chiar probleme de aprovizionare), nici pentru un Brexit "soft", care ar ține Regatul Unit mai aproape de UE, nici pentru un al doilea referendum.