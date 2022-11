Avioane Eurofighter şi baterii Patriot din Germania în Polonia

Surpriza nici că putea fi mai mare: ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak, a reacţionat pozitiv la o ofertă a Berlinului, în ciuda rezervelor faţă de Germania, manifestate de guvernul de la Varşovia. Luni, 21.11., ministra germană a Apărării, social-democrata Christine Lambrecht, a dat lumină verde pentru sprijinirea apărării antiaeriene a Poloniei. Ea a declarat în două interviuri publicate în presa scrisă, că Germania poate pune la dispoziţie sistemul de apărare antiaeriană Patriot. Anterior, ea făcuse oferta de supraveghere a spaţiului aerian polonez cu avioane Eurofighter.

Ministrul polonez al Apărării, Mariusz Blaszczak

Pe Twitter, Blaszczak a răspuns "cu satisfacţie" ofertei germane. Ulterior, cei doi miniştri au confirmat, în cursul unei discuţii telefonice, înţelegerea privind transferul unor sisteme de apărare antiaeriană Patriot în Polonia şi securizarea spaţiului aerian polonez cu ajutorul unor avioane Eurofighter din Germania. Detaliile vor fi stabilite ulterior de experţi militari din ambele ţări.

Germania - ciuca bătăii pentru dreapta poloneză

Surpriza generată de rapida înţelegere a fost mare, fiindcă Germania este de ani de zile ciuca bătăii pentru coaliţia la putere din Polonia, a "Dreptei Unite", având în frunte Partidul Lege şi Echitate (PiS). La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele PiS, Jaroslaw Kaczynski, atacase încă dur ţara vecină de la vest în cadrul unei reuniuni de partid desfăşurate în sudul Poloniei, acuzându-i pe germani că vor să transforme UE într-un edificiu dominat de ei. Dar viaţa sub cizmă germană este răul absolut, a declarat Kaczynski. În trecut, el a respins categoric orice prezenţă a soldaţilor germani pe teritoriul ţării sale.

Între cancelarul german Olaf Scholz şi premierul polonez Mateusz Morawiecki relaţiile sunt dificile

În plus, de la debutul atacului rusesc asupra Ucrainei, Germania este foarte criticată în Polonia. Tabăra guvernamentală acuză Berlinul că fără dependenţa sa de materiile prime din Rusia nici nu ar fi fost posibilă agresiunea Moscovei. În presa controlată de guvern se face, de asemenea, periodic referire la poziţia ezitantă a Germaniei în privinţa satisfacerii cererilor Ucrainei de livrare a armamentului greu.

Punctul culminant al acestor controverse a fost disputa privind aşa-numitul "schimb al inelelor". Polonia trebuia să primească în schimbul tancurilor tip T-72, de construcţie sovietică, livrate Ucrainei, tancuri germane moderne de tip Leopard. Dar această înţelegere nu s-a materializat nici până în ziua de azi.

"Iniţiativă înţeleaptă a guvernului german"

"A fost o iniţiativă înţeleaptă a guvernului german", estimează politologul Piotr Buras, referindu-se la oferta germană de întărire a apărării antiaeriene poloneze.

Buras, care este directorul biroului din Varşovia al institutului de studii geopolitice European Council on Foreign Relations (ECFR) crede că Berlinul a căutat de multă vreme o ocazie pentru a-şi ameliora relaţiile cu Polonia.

Politologul Piotr Buras, expert în relaţiile polono-germane

După explozia unei rachete defensive în estul Poloniei, soldată cu doi morţi, trasă aparent din eroare de armata ucraineană, germanii au venit surprinzător de rapid cu o ofertă bună, susţine politologul. "Guvernul polonez nu a putut s-o refuze, în ciuda sentimentelor sale antigermane", consideră el.

Presa poloneză de opoziţie elogiază acceptarea ofertei germane

De aceeaşi părere este şi Pawel Wronski, ziarist al cotidianului de stânga Gazeta Wyborcza. În opinia sa, ministrul Apărării, Blaszczak, ar fi un "lăudăros", care afirmă cu plăcere pe Twitter că Polonia are cea mai bună şi mai modernă armată, şi de aceea nu are nevoie de ajutor. "Cu o lună în urmă, ministrul Apărării a criticat propunerea germană de organizare a unei umbrele antiaeriene europene, evidenţiind că Polonia a pus deja pe picioare o apărare antiaeriană cu mai multe straturi. De aceea Polonia nu are nevoie de programe germane, care sunt mai puţin avansate", a afirmat Wronski.

Localnicul Krystian a văzut racheta căzută în Polonia

Dar, în realitate, Polonia nu deţine în prezent decât două sisteme Patriot, care vor deveni operabile abia în vara anului 2023. Alte şase sisteme au fost comandate dar încă nu au fost livrate, a scris Wronski într-un articol apărut marţi (22.11.2022). "Refuzarea ofertei germane ar fi în această situaţie o decizie extrem de iresponsabilă. Blaszczak a luat decizia corectă", a subliniat el pentru DW, adăugând: "În acest caz, cel mai mare ziar al opoziţiei sprijină guvernul."

Bateriile Patriot sunt mai importante pentru Varşovia decât avioanele Eurofighter

Dar, deşi partea germană a oferit avioane Eurofighter şi sisteme Patriot, în Polonia se vorbeşte doar despre sistemul de apărare antiaeriană. Avioanele nu sunt menţionate cu niciun cuvânt. Justyna Gotkowska, directoare adjunctă a renumitului institut polonez de studii geostrategice Osrodek Studiow Wschodnich (OSW), nu vede în asta nicio problemă. "Sprijinul la securizarea spaţiului aerian polonez doar cu ajutorul avioanelor Eurofighter, aşa cum a propus iniţial ministra Apărării Lambrecht, nu este neapărat necesar în prezent. Avioanele Eurofighter nu ajută împotriva tirurilor cu rachetă, fiind mai degrabă un gest simbolic", a explicat ea.

Avioane Eurofighter germane ar putea contribui curând la securizarea spaţiului aerian polonez

Gotkowska evidenţiază de asemenea că în spaţiul aerian polonez patrulează deja avioane Eurofighter, aparţinând armatelor franceză şi italiană, precum şi avioane militare americane. "De aceea sistemul Patriot este mult mai important din perspectivă poloneză decât avioanele germane şi de aceea partea poloneză le menţionează în principal."

Cu toate acestea, prezenţa unor militari germani pe teritoriul Poloniei reprezintă o mare provocare pentru electoratul de dreapta al PiS. Încă nu s-a decis dacă sistemele Patriot vor fi transferate în Polonia cu tot cu servanţii lor germani. Dar, în opinia lui Wronski, ar fi absurd să se aştepte până la finalizarea instrucţiei unor soldaţi polonezi. "Nu avem timp de pierdut", avertizează ziaristul.

Provocare pentru electoratul de dreapta

După ce guvernul de la Varşovia a acceptat ajutorul oferit de Germania, utilizatori de dreapta ai Twitter au atacat masiv înţelegerea. Ei acuză guvernul polonez de trădare de patrie şi susţin că a îngenunchiat în faţa Berlinului.

"Kaczynski va avea mari probleme să explice susţinătorilor săi antigermani această schimbare", crede Agnieszka Lada-Konefal, directoare adjunctă a Institutului de Studii Poloneze din Darmstadt. "Dar cooperarea nu are loc la nivel bilateral ci în cadrul NATO. Astfel, adepţii liniei dure pot accepta asta mai uşor."

S-ar putea extinde cooperarea militară germano-poloneză dincolo de ce a fost convenit? Ziarul Rzeczpospolita este sceptic. În ediţia de marţi a scris următoarele: "Germanii sunt dispuşi să facă mai mult, chiar să transfere unităţi ale Bundeswehr în Polonia. Astfel de formaţiuni de luptă sunt de multă vreme staţionate în Lituania. Dar pentru guvernul polonez aşa ceva ar fi prea mult...poate doar în cazul în care războiul din Ucraina ar escalada în continuare."