AUR-ul antioccidental și cine e cel mai mare perdant al alegerilor

Un astfel de partid nu este doar un loc în care se strâng frustrările românilor care au reflexe extremiste și care ar putea avea doar un rol sanitar, ci mai degrabă o nișă pentru interesele propagandei rusești, care mizează pe suveraniști și îi finanțează peste tot în Uniunea Europeană.

Prezența mică la vot, 31,84%, a favorizat PSD, un partid cu electorat captiv, care a reușit să-și activeze întregul bazin electoral. Absenteismul avantajează însă și formațiunile mici anti-sistem, dar le defavorizează pe cele cu electorat oscilant, precum PNL și USR, unde votanții sunt în majoritatea lor oameni din clasa de mijloc, capabili să înțeleagă erorile puterii și să le sancționeze.

Incapacitatea liberalilor de a stopa epidemia de coronavirus, măsurile neadecvate și promovarea clientelei slab pregătite în funcții importante au scăzut scorul partidului mult sub așteptări. Președintele Klaus Iohannis, care a făcut campanie electorală în exces împotriva PSD, ar fi de asemenea responsabil pentru scorul liberalilor.

Uniunea Salvați România și aliații lor de la PLUS mizau pe 20%, dar au obținut cu 5% mai puțin, electoratul lor a fost nemulțumit de felul în care au fost făcute listele, cu marginalizarea unor parlamentari activi, dar și de sacandalurile care au pus sub semnul întrebării verticalitatea principiilor clamate de liderii celor două partide. Scandalul cu primarul ales al Brașovului care a mințit în CV în legătură cu facultatea de unde fusese exmatriculat este doar cel mai elocvent.

UDMR trece de 6%, un succes pentru care a lucrat și Budapesta și care îi va permite lui Klaus Iohannis să aibă propriul său guvern, chiar dacă PNL a ieșit pe locul al doilea. Astfel PNL+USR-PLUS+UDMR va fi o sumă de circa 50% după ce se fac redistribuirile. Președintele va avea un executiv fragil cumva la cheremul PSD și care va trebui să facă față extremiștilor de la AUR , iar succesul celui de-al doilea său mandat cu eventuala modificare a Constituției ar putea eșua. Așa că eșecul liberalilor e și eșecul lui.

Social-democrații câștigă deci alegerile parlamentare cu un scor care ar putea ajunge la 35% după redistribuire, fiindcă vin pentru prima data în istoria lor cu liste fără penali. Liderul PSD l-a propus deja premier pe Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, o soluție care ajută și mai mult imaginea social-democraților.

Nu există o explicație coerentă a scorului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune care nu a apărut în cercetările sociologice publice și care va avea mai mult de 10% din fotoliile parlamentare. Cu o campanie electorală modestă, dar perseverentă, la scrutinul local din septembrie AUR a obținut sub 1%. Creșterea abruptă care îi propulsează în parlament pe extremiștii de la AUR nu are în spate o cauză logică: nu au apărut aproape deloc la televizor, pe rețelele de socializare liderii AUR au mulți admiratori, dar numărul lor nu trece de 100.000, dacă urmărim postările cele mai recente și nu a existat nicio acțiune virtuală care să fi devenit virală. E adevărat că George Simion, copreședintele AUR, se plimbă de aproape un an prin toată țara cu un autocar inscripționat cu Alianța pentru Unirea Românilor și că celălalt copreședinte, Claudiu Târziu, a fost în conducerea Coaliției pentru Familie, care sprijinită de Biserica Ortodoxă a coordonat campania pentru modificarea preemtivă a Constituției din 2018, în așa fel încât în viitor să nu se poată accepta vreodată mariajul gay. Omul este un militant anti-avort și un nostalgic al textelor legionare.

George Simion se declară pe Facebook scriitor iar în documentele electorale economist, dar nu există informații clare cu ce s-a ocupat până la 34 de ani acest lider naționalist, care își arogă paternitatea sloganului „Basarabia e România”, un slogan inscripționat încă de acum 10-15 ani în toată țara, pe poduri, pe clădiri publice, pe fabrici în ruină, pe ziduri de spitale, pe blocuri. Militează pentru unirea Republicii Moldova cu România după o strategie proprie, care seamănă cu cea a ambasadorului Rusiei la București, la rândul lui un sprijinitor al unirii și care îndemna Bucureștiul să anexeze Basarabia.

Siteul de propagandă al Kremlinului, Sputnik, laudă rezultatele AUR și parlamentarii aleși pe listele acestui nou partid, între ei mai ales pe generalul în rezervă Mircia Chelaru, fost șef al Marelui Stat Major al Armatei, cunoscut pentru opoziția sa față de NATO și pentru admirația față de mareșalul Ion Antonescu. Numărul trei în Alianța pentru Unirea Românilor este Sorin Lavric, un scriitor cu notorietate, colaborator regulat al României literare, care s-a dezvoltat pe linia filosofiei lui Constantin Noica și care a adus o serie de argumente împotriva purtării măștilor de protecție: „din punct de vedere medical sunt inutile, din punct de vedere psihologic sunt mutilante, iar din punct de vedere simbolic ele sunt un semn de obediență”.

Odată cu intrarea Alianței pentru Unirea Românilor în Parlament, România face o piruetă în trecut, dar în același timp se aliniază tendințelor europene. Partidele tradiționale PNL și PSD aveau naționaliștii lor, care însă erau ținuți în lesă. Acum mesajul extremist va reveni în primplan, susținut din mai multe părți, inclusiv de președintele Academiei Române, care apare în fotografii alături de George Simion, noua stea a extremismului autohton.