Atentie, urmeaza un fake news! Cum arunca PSD in carca Opozitiei dezastrul creat de Guvernul Dancila (Ziare.com)

Luni, premierul Viorica Dancila a participat in Parlament la o dezbatere pe Ordonanta de Urgenta 114, la care Guvernul nu renunta, desi a primit reactii puternice si fara precedent din partea tuturor sectoarelor atinse de masurile adoptate, care au avertizat unanim ca cei care vor suferi in final vor fi tot cetatenii.

In urma "dezbaterii", nu am primit nici lamuriri privind necesitatea masurilor, nici asigurari ca ele nu vor fi decontate tot de popor, insa, ca la fiecare aparitie publica a premierului Dancila, colectia nationala de bancuri s-a mai imbogatit cu cateva zeci de productii spontane.

Drept urmare, social-democratii s-au mobilizat pentru a propaga mesajele de pe "hartiuta" si marti la amiaza au impanzit Internetul cu o productie video prin care toate efectele in legatura cu care au fost avertizati ca le va avea OUG 114 erau puse in carca Opozitiei acuzata ca "reprezinta corporatiile, nu cetatenii".

Atentie: Urmeaza un fake news!

"PSD vrea mai multi bani pentru cetateni, PNL si USR cer mai multi bani pentru corporatii" - este fake newsul propagat de social-democrati.

"PNL si USR i-au cerut ieri (luni - n.red.) primului-ministru (sic!) sa abroge Ordonanta 114, asa-numita 'ordonanta pe lacomie'. Sa vedem insa care ar fi efectele:

* Scaderea salariului minim pentru angajatii cu studii superioare (de la 2.350 la 2.080 de lei) si pentru cei din constructii (de la 3.000 la 2.080 de lei);

* Cresterea facturilor la gaze si electricitate dupa 1 aprilie;

* Anularea majorarii punctului de pensie prevazuta pentru 1 septembrie de la 1.265 la 1.100 de lei.

* Cresterea ratelor la creditele in lei;

* Comisioane mai mari platite de romani administratorilor privati din Pilonul II de pensii.

Asta cer PNL si USR de dragul unor corporatii suparate ca trebuie isi reduca putin profiturile din cauza Ordonantei 114. Nu vom permite acest lucru!", sustin cei de la PSD.

Demontarea, punct cu punct

Acesta este un exemplu veritabil de fake news. Toate avertismentele pe care le-au auzit oamenii in ultimele luni legat de efectele OUG 114 sunt preluate de cei responsabili de aceste efecte si puse pe seama celor care au facut avertismentele.



Realitate: De cand PSD+ALDE sunt la guvernare, au crescut ratele la creditele in lei ale romanilor.

Fake news: Intai au dat vina pe ROBOR, prezentat drept o entitate malefica creata de banci. Au venit cu OUG 114, i-au dat un nume robinhudian "ordonanta lacomiei" si au promis ca intr-un an ratele vor ajunge la jumatate. Si in cazul in care totusi dau inapoi, loviti de realitatile economico-financiare, vina va fi a celor de la PNL si USR, ca ei au cerut abrogarea, "de dragul corporatiilor".

Realitate: PSD nu se poate adapta la piata libera, asa ca a plafonat pretul la energie. Efect evident - cresterea facturilor pentru consumatorii casnici.

Fake news: S-au batut in piept patriotic cu resursele romanesti, chiar daca in realitate nu producem cat avem nevoie. Au stigmatizat producatorul, distribuitorul si traderul ca se imbuiba din buzunarele romanilor, dar in paralel au redeschis larg usile pentru "baietii destepti". Si desi public au spus ca ingheata preturile la curent, au avizat fara emotii scumpirea curentului pentru populatie. Cine a scumpit facturile de la 1 aprilie? PNL si USR!

Realitate: Inca din timpul guvernarii Ponta PSD incearca sa puna mana pe Pilonul II de pensii. Daca nu au reusit sa o faca direct, au sapat la temelie pana cand a ajuns sa semene cu pilonii Podului Constanta. Si apoi lovitura de gratie - OUG 114 - ce i-a facut pe administratori sa se gandeasca la plecarea din Romania. Cat despre punctul de pensie, Guvernul PSD-ALDE a amanat cu 9 luni majorarea acestuia, lasandu-l pana in septembrie la valoarea de 1.100 de lei.

Fake news: Au demonizat companiile, le-au acuzat ca se folosesc de banii romanilor pentru propria imbogatire, in timp ce au repetat obsesiv ca aceeasi suma la stat ar creste ca Fat Frumos. Mai ales daca ar fi investita in scoli sau spitale (?!), pentru a crea o imagine mai puternica a bunastarii de care e privat poporul din cauza lacomiei strainilor, alimentata de Opozitie.

Realitate: Unul dintre sectoarele de succes ale Romaniei este cel al telecomunicatiilor, Guvernul are nevoie de bani, deci decide sa creasca taxele in acest sector.

Fake News: Au trecut in bugetul pe 2019, neintrat nici pana la aceasta data in vigoare, venituri de nu mai putin de 2,1 miliarde de lei din vanzarea licentelor de telecomunicatii de tip 5G de catre ANCOM. Daca sectorul nu se va mai dezvolta in urma birurilor noi si banii nu vor intra in realitate in trezorerie va fi vina companiilor lacome, care in plus vor mai fi si majorat facturile romanilor. De asemenea, incurajate de PNL si USR.

Cum scapam din capcana fake news

Realitatea este intoarsa cu susul in jos de cine "tipa mai tare", agenda publica este confiscata de non-teme si dusmani inventati (cetateni vs. corporatii, romani vs. straini) si se mizeaza pe lehamitea oamenilor de a mai tine pasul in tot acest haos informational, mai ales ca vietile lor devin tot mai aglomerate de gasirea solutiilor la problemele reale create de masurile PSD-ALDE.

Prin aceasta distorsionare grosolana a adevarului in an dublu electoral, PSD mizeaza pe confuzia alegatorilor. Si are tactica si resursele sa o faca. Si acesta e un exemplu

Pentru ca, in fata unui astfel de mesaj, ce e de facut?



1. Demontezi cu argumente punct cu punct fake newsul. Timpul necesar e infinit mai mare. Pe de-o parte ai 5 liniute scoase "din burta", de cealalta parte vii cu cifre, date concrete, declaratii de la toti actorii interni si externi, studii, analize comparative etc.



2. Nu raspunzi - mesajul ramane, confuzia se instaleaza.



3. Vii cu propriile teme in spatiul public raportate la nevoile si realitatile oamenilor - fie sunt confiscate de PSD-ALDE (vezi scandalul majorarii alocatiilor), fie sunt acoperite de zgomotul de la punctul 1.

E un cerc vicios ce se repeta infinit. PSD nu a inventat fake newsul, dar si l-a asumat, si l-a insusit si l-a perfectionat adaptandu-l specificului romanesc. Circ si paine. Distragerea atentiei prin crearea de scandaluri, in timp ce intaresti controlul fortand supravietuirea.

Si de asta nu ne salveaza nimeni, nici Opozitie, nici Bruxelles, nici SUA, nici Dumnezeu, ci doar noi insine. Avem capacitatea si inteligenta sa o facem, fiecare dintre noi, trebuie doar sa le cuplam la busola morala. Dar intai trebuie sa decidem: vrem sa fim magarul care umbla dupa morcov sau ne amintim ca noi detinem, de fapt, puterea?

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com