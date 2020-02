Atacuri armate la Hanau: suspectul a fost găsit mort

În această dimineață a fost găsit cadavrul principalului suspect în locuința sa din Hanau, a anunțat poliția într-o postare pe Twitter. Alături de suspect, polițiștii au mai găsit un alt trup neînsuflețit, despre care deocamdată nu există alte informații. Forțele de ordine nu au făcut publice niciun fel de informații privind identitatea principalului suspect.

Cele două atacuri armate soldate cu cel puțin nouă morți s-au petrecut miercuri seară la Hanau, un oraș cu 100.000 de locuitori, aflat la mai puțin de 30 de kilometri de metropola Frankfurt. Atacatorul a deschis focul într-un local cu specific oriental din centrul orașului, unde a ucis trei persoane. Apoi a mers cu mașina în cartierul Kesselstadt, unde a ucis cel puțin cinci persoane, într-un alt bar cu specific oriental (în germană, "Shisha-Bar" - de la termenul pentru "narghilea"). Un purtător de cuvânt al poliției a relatat că una din persoanele rănite a murit în cursul nopții.

Reporterul DW Rebecca Staudenmaier a stat de vorbă la Hanau cu un martor al acestei nopți de groază. Ali Mengücek, în vârstă de 49 de ani, locuiește de patru decenii în centrul orașului, în apropierea barului în care a avut loc primul incident armat: "Mă întorceam acasă cu fiicele mele, când am văzut patru bărbați care stăteau acolo, în grupuri de câte doi. Cu toții erau înalți și tineri, aveau maxim 40 de ani. Locuiesc la 50 de metri de locul unde stăteau. Când am ajuns acasă și am încuiat ușa, am auzit șase focuri de armă. Cred că s-au scurs doar șase sau șapte minute de când am trecut pe lângă acei bărbați cu copiii mei. Am deschis geamul, oamenii alergau pe stradă și urlau. După vreo cinci minute venise deja poliția."

Ali Mengücek a mai declarat pentru DW că a văzut resturi de muniție pe stradă, cu două ore mai târziu, și a anunțat poliția. Potrivit reporterului DW Rebecca Staudenmaier, barul în care a avut loc primul incident armat era un local frecventat de membrii comunității kurde din Hanau. Multe dintre victime locuiau pe aceeași stradă.

