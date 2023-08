Are AUR o strategie prin care să devină frecventabil?

Întâlnirea președintelui AUR cu ambasadorul Israelului nu e doar un semn că extremiștii români scot capul în lume, ci și că în interior calculele politice încep să-i includă și pe ei.

Ambasada Israelului la București a respins până de curând orice legături cu persoane sau partide cu vederi extremiste, dar după cum scria la începutul lunii august cotidianul liberal Haaretz, cu sediul la Tel Aviv, ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, face presiuni pentru schimbarea politicii Israelului față de partidul AUR din România, în ciuda negaționismului și pozițiilor antisemite din trecutul apropiat.

Ministrul Cohen le-a cerut diplomaților să reevalueze Alianța pentru Unirea Românilor, sub presiunea personalităților israeliene de dreapta care au lucrat îndeaproape cu AUR în ultimul an, printre ei Yossi Dagan, un lider al mișcării de colonizare din Cisiordania, și câțiva reprezentanți importanți ai Likud, principalul partid de guvernământ din Israel.

În noiembrie 2022, reprezentanți ai Likud au participat de altfel la conferința „Acea Europă în care credem”, organizată de AUR la București. Printre invitații din Israel s-au numărat fostul deputat Michael Kleiner, şef al tribunalului intern al Likud, şi deputata Tali Gotlieb.

Likud a mai avut contacte cu formațiuni și lideri admiratori ai nazismului, de pildă Suedezii Democrați sau Partidul Libertății din Austria, dar între timp a încercat să fie mai prudent. La începutul anului trecut, un oficial al Likud îi implora pe colegii lui să evite AUR, fiindcă e antisemit. După ce George Simion s-a lăudat în primăvara lui 2022 că a planificat o întâlnire cu politicieni importanți din Israel, Eli Hazan, purtătorul de cuvânt al Likud de atunci, îi avertiza pe parlamentarii partidului său să se abțină de la orice contacte cu AUR, fiindcă ar fi „rău pentru Israel” și „rău pentru Likud”, iar comunitatea evreiască din România ar fi „foarte îngrijorată”.

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Reuven Azar, a declarat potrivit Agerpres că a hotărât să se întâlnească cu liderul AUR fiindcă membrii acestui partid au decis să transmită o „declaraţie care să includă patru elemente la care partea israeliană a ţinut foarte mult'': „1. asumarea Holocaustului asupra evreilor români de pe teritoriul României din cel de-Al Doilea Război Mondial; 2. condamnarea antisemitismului şi adoptarea definiţiei IHRA a antisemitismului; 3. interzicerea folosirii imaginii criminalilor de război, în special a lui Ion Antonescu şi 4. susţinerea educaţiei despre Holocaust".

Diplomatul israelian spune că „niciodată nu a existat un partid naţionalist, de extremă dreaptă, care să adopte o asemenea declaraţie” și consideră că asumarea acestor puncte lasă deschis dialogul dintre cele două părți: „Când cineva îţi întinde o mână şi este pregătit să spună ceea ce trebuie, trebuie să îi dăm o şansă”. Totuși, ambasadorul Azar a adăugat că declarația asumată de AUR trebuie pusă în practică și că „toată lumea va fi atentă la aceste aspecte”. Altfel spus, liderii AUR vor fi monitorizați și orice derapaj ar putea anula acordul pe care speră să-l încheie cu formațiunea premierului Benjamin Netanyahu.

Există multe discursuri și gesturi antisemite care pot fi reproșate AUR iar Raportul pe 2023 al Institutului Elie Wiesel enumeră declarațiile liderilor acestui partid, asocierile unor intelectuali cunoscuți cu acest partid și practicile sale, folosirea portretelor înaintașilor legionari, a tricourilor cu fețele legionarilor, a însemnelor și chiar a salutului legionar la diferite întâlniri.

Ideologia și modelele legionare au stat la baza mișcării politice a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și e greu de înțeles ce i-a determinat pe fruntașii formațiunii să-și schimbe orientarea. Cum vor putea explica electoratului acest salt? Vor miza pe una dintre teoriile conspirației care consideră că evreii sunt cei care conduc planeta și asocierea cu ei ar sugerax, prin inducție, că AUR și chiar România ar putea beneficia de această putere? Sau, poate, liderii AUR cred în pragmatismul votanților săi?

Liderul AUR George Simion, la o manifestație a susținătorilor AUR Imagine: Robert Ghement/EPA-EFE

E posibil ca AUR să fie împins să-și facă punți internaționale, să se curețe de extremisme, pentru a putea fi folosit într-o eventuală coaliție de guvernare? În fond, AUR a depus deja o cerere de aderare la Alianța Conservatorilor și Reformiștilor din Europa, din rândul căreia face parte și Likud.

În interior, AUR colaborează deja, în secret, mai ales cu PSD, dar și cu liberalii, când e nevoie. Potrivit informațiilor neoficiale, există din partea social-democraților tatonări și exerciții de a atrage AUR de partea sa, în cazul în care PNL se retrage de la guvernare. Ar putea fi până la alegeri doar o susținere neasumată, pe sub masă, dacă va fi nevoie, dar în PSD se discută și ipoteza unei viitoare coaliții cu extremiștii.

Pentru AUR acest calcul e mai puțin fezabil, fiindcă partidul are nevoie să se consolideze și dacă mai stă în opoziție patru ani are șanse să crească și mai mult. Deja a trecut de 20% și se află pe o pantă ascendentă. Deocamdată funcționează spirala tăcerii, multora le e rușine să spună că vor să voteze cu AUR, de aceea e posibil ca rezultatul să fie ceva mai mare decât procentele din sondaje.

Asemănările cu Partidul România Mare (PRM) și liderul său dispărut Vadim Tudor sunt doar generale, chiar dacă și PRM a avut perioada sa fals filosemită .

Totuși, PRM a funcționat doar în simbioză cu Ion Iliescu și PSD, hrănindu-se din această relație. Acest model de alianță directă sau indirectă cu social-democrații ar putea merge mai departe.

Deocamdată, aritmeticile electorale sunt neclare, dar AUR vrea să devină o formațiune frecventabilă, are în interior o serie de investitori mici și mijlocii, a convins diverși intelectuali dilematici să se apropie și chiar să candideze pentru anumite funcții publice, are simpatizanți tot mai mulți în rândul funcționarilor publici și în instituțiile de forță, deci are tot mai multe șanse să crească și mai mult.

Întâlnirea cu ambasadorul Israelului în România are și această funcție, de a credibiliza partidul, de a-l transforma încet-încet într-o formațiune conservatoare decentă, dar cu accente radicale. George Simion are mai multe modele de urmat în acest sens: Partidul Lege și Justiție din Polonia și Fratelli d’Italia par să fie cele mai utile, dar liderul AUR îl admiră în mod special pe Viktor Orban cu partidul său FIDESZ, la putere din 2010.