Arabii, prostitutia din hotelurile de lux si turismul sexual din Bucuresti (Ziare.com)

Arabii se alatura altor sute de straini care vin in Bucuresti pentru distractie. De aceaste oportunitati au profitat managerii cazinourilor, angajatele de la departamentele de Relatii Publice, salariati ai unor hoteluri, proxeneti, dar si interlopii din Bucuresti. Practic, atunci cand clientii cazinourilor se saturau sa parieze la mesele de joc sau la ruleta ori cand simteau ca norocul ii lasa, cereau fete pentru distractie.



Angajatele de la PR discutau cu proxenetii pentru a li se trimite prostituate cu care se duceau in cluburi sau la hotel. O parte din prostituate erau controlate de membrii gruparii Camatarilor. Interlopii trimiteau prostituate pentru a agata clienti in salile de joc. Fiecare veriga din aceasta afacere avea un procent din castig.



Sumele pe care prostituatele le primeau pentru servicii plecau de la minim 100 de euro sau 400 lei pentru o ora, dar acestea cresteau in raport de durata "intalnirii" sau de serviciile oferite.



Detaliile apar in dosarul in care unul dintre liderii lumii interlope din Capitala, temutul Vasile Balint, zis Sile Camataru, a fost condamnat definitiv, saptamana trecuta, la 6 ani de inchisoare cu executare pentru proxenetism.



Trebuie spus ca, in cazul arabilor care veneau la Bucuresti pentru distractie, magistratii care au analizat acest caz au atras atentia ca "se contureaza prezumtia ca se practica si un turism sexual."

