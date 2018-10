Apel catre Comisia Europeana: Sanctionati draconic Guvernul Dancila. Salvati Romania! (Ziare.com)

Dupa ce a mintit la Venetia ca Romania va respecta recomandarile, iata ca dl Iordache anunta ca numai pe unele dintre ele, pentru ca unele, precum desfiintarea sectiei de anchetare a magistratilor, sunt inacceptabile. Asa cum sunt ferm convinsa ca nu se va renunta la noua procedura de numire a procurorilor sefi.



Ba chiar mai mult, dupa ce a umilit CSM in privinta Adinei Florea, propunerea pentru DNA, dl Toader se pregateste sa-l revoce, cel mai probabil miercuri, pe procurorul general Augustin Lazar, invocand exact ceea ce pentru Comisia de la Venetia este inacceptabil.



Dar avizul devastator al Comisiei de la Venetia, pe care stiau dl Toader si PSD de ce s-au straduit din rasputeri sa il evite, nu este doar o opinie facultativa. Raportul a fost indicat drept referinta si de Frans Timmermans pentru evaluarea Romaniei. Deja CE a cerut Romaniei sa tina cont de recomandarile de la Venetia.



Este de asteptat ca in noiembrie MCV sa fie cel putin la fel de dur, avand in vedere si evaluarea respectarii standardelor UE. Va veni, la inceputul lui noiembrie, o rezolutie impotriva Guvernului de la Bucuresti.



Si ce ar trebui sa urmeze?



Din punctul meu de vedere, Guvernul de la Bucuresti, nu Romania, ci Guvernul de la Bucuresti ar trebui supus celor mai drastice sanctiuni cu putinta, chiar mai severe, daca se poate, decat in cazul Ungariei si al Poloniei pentru ca acolo derapajele provin din viziuni diferite, nu din interesul privat de a nu ajunge la puscarie.



Un exemplu, o posibila consecinta este condamnarea primita vineri de Polonia din partea CJUE tocmai pentru reducerea varstei de pensionare a magistratilor instantei supreme. Modificarile Codurilor Penale ne pot duce in fata CJUE pentru incalcarea a trei directive europene, dupa cum arata scrisoare trimisa Vioricai Dancila de catre Frans Timmermans.



Multi s-au intrebat cum se face ca sustinerea romanilor pentru UE a scazut cu 10 procente in cateva luni. Surprinzator, avand in vedere rezultatul celui mai corect sondaj cu putinta in privinta proeuropenismului romanilor - referendumul pentru familia traditionala.



Incercarea lui Liviu Dragnea de a-l transforma intr-o declaratie de independenta fata de UE a fost unul dintre principalele motive pentru care oamenii, inclusiv multi dintre cei cu convingeri in favoarea temei consultarii, au stat acasa.



Sunt ferm convinsa ca romanii inteleg pe deplin ca principalul beneficiu al apartenentei la UE tine de o realitate dramatica a Romaniei: migratia comparabila doar cu a unei tari in razboi. Nu cred ca exista vreo familie in Romania care sa nu aiba macar o cunostinta, daca nu o ruda, care sa munceasca in UE.



Oamenii acestia stiu bine ca UE le-a adus astfel o sansa la bunastare, care depinde de statutul european al Romaniei. Cred ca sunt destul de putini romani care nu inteleg ca banii europeni nu ajung la noi din cauza guvernelor Romaniei. Ca dovada, 64% dintre romani cred ca tara a avut beneficii de pe urma apartenentei la UE.



Asadar, eu cred ca aceasta scadere este consecinta exasperarii ca UE lasa Romania sa fie calcata in picioare si distrusa caramida cu caramida de un grup de oameni cu probleme penale, care a luat-o prizoniera. PSD-ALDE nu mai pot invoca legitimitatea alegerilor cat timp nimic din ceea ce au promis nu pun in practica, in timp ce singura lor preocupare este sa distruga Justitia, ceea ce nu au spus in campanie, deci nu a fost mandatat de electorat.



Eu cred ca acum Romania asteapta o reactie de o fermitate fara precedent impotriva acestui guvern. Este trist ca ultima sansa a Romaniei de a fi aparata de propriii ei conducatori tine de interventia externa, dar este important ca acesta interventie este posibila.



Sunt convinsa ca grupul de penali care conduce Romania va incerca sa demonizeze Europa si sa ne indeparteze de ea. Ajutat de instrumentele sale de propaganda, va minti si va manipula, asa cum a manipulat in privinta acordului primit de Tudorel Toader de la Comisia de la Venetia in privinta OUG 92.



Dar, indiferent ce vor inventa, indiferent ce vor toca, adevarul este ca Parlamentul European, Comisia Europeana, UE in ansamblul sau si Comisia de la Venetia pun la colt Guvernul Romaniei pentru a proteja Romania de actiunile ticaloase ale acestuia. Nu Romania este vizata, ci cei care o conduc.



Iar, daca liberalii vor persista in decizia de a nu sustine rezolutia impotriva Guvernului Dancila in PE, nu vor face decat sa-si confirme statutul de ramasita a USL. In acest moment, ori esti de partea lui Dragnea-PSD, ori impotriva lui. A treia cale nu mai exista.



Asadar, legati-va centurile de siguranta si pregatiti-va de lupta pentru apararea Romaniei.

AICI cititi articolul integral pe Ziare.com