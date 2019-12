Anul in care am scapat de Dragnea (Ziare.com)

Am vrut sa-i zic initial "anul realegerii lui Klaus Iohannis". Nu e putin lucru sa fii reales la Cotroceni, dupa ce te-au facut cu ou si cu otet inamicii, iar suporterii ti-au reprosat si ei destule.



Dar nu e prima data cand se petrece o asemenea confirmare in functie: si I. Iliescu, si T. Basescu au fost realesi dupa ce au avut de indurat opozitii la fel de aprige, daca nu chiar si mai si.



Alta idee era sa intitulez textul "anul in care Kovesi a fost desemnata procuror european". Reusita fostei sefe a DNA este exceptionala. Mai ales daca tinem seama de masinaria mediatica si institutionala pusa in functiune de Guvern pentru a o bloca. Faptul ca LCK a depasit obstacolele e rodul unui efort individual si nu exprima duhul politicii nationale. Dimpotriva.



O clipa m-am gandit sa asez randurile de fata sub titlul "anul primei noastre presedintii a Consiliului UE". Exercitarea ei a fost, insa, un dezastru politic, intrucat ministrii implicati se chemau Daea, Ciamba ori Carmen Dan. Functionarii au salvat cateva dosare tehnice, iar Iohannis a organizat un summit informal la Sibiu, ca parte a propriei campanii prezidentiale, nu pentru a usura intelegerea publica a institutiilor europene. Prea putin ca sa fie relevant.

