Antony Blinken: „Ne angajăm ca Ucraina să câștige războiul”

Ajutorul american vizează dezvoltarea economică, consolidarea securității energetice, implementarea reformelor democratice și parcursul european. Mai exact, SUA vor oferi suplimentar Moldovei 50 de milioane de dolari pentru reformele necesare în vederea apropierii de UE, inclusiv pentru expulzarea corupției din justiție și încă 85 de milioane de dolari pentru construirea unei stații de stocare a energiei electrice obținute din surse regenerabile – un „acumulator” care se va încărca ziua și va fi utilizat de „Moldelectrica” pentru menținerea frecvenței în rețea pe timp de noapte, atunci când consumul crește.

774 milioane USD pentru reziliență în fața atacurilor hibride rusești

Antony Blinken a mulțumit Moldovei pentru solidaritate în raport cu Ucraina atacată de Rusia, a apreciat progresul Chișinăului pe calea integrării europene și a anunțat noi sancțiuni împotriva oligarhilor fugari moldoveni „care vor să submineze democrația” în perspectiva alegerilor care urmează. Oficialul american a menționat că SUA au alocat în ultimii ani Moldovei 774 milioane USD pentru consolidarea instituțiilor, contracararea acțiunilor subversive ale Rusiei și combaterea dezinformării.

Președinta Maia Sandu a mulțumit SUA pentru ajutorul oferit iarna trecută moldovenilor afectați economic de efectele războiului din Ucraina, a vorbit despre tentativele Rusiei de a destabiliza Moldova, avertizând că „situația ar putea deveni și mai dificilă pe măsură ce ne apropiem de ziua alegerilor”.

Maia Sandu: „Vă mulțumesc că ajutați Ucraina!”

„Kremlinul a folosit bani murdari și a reușit chiar să preia controlul asupra Găgăuziei. Acum Kremlinul încearcă să folosească acest grup de persoane pentru a destabiliza situația în țară. Ne-am ocupat de asta, am gestionat lucrurile. Am reușit să opunem rezistență. Instituțiile noastre au devenit mai reziliente, dar ne așteptăm ca situația să fie și mai dificilă în preajma alegerilor prezidențiale. (...) În toată această perioadă grea, de când războiul a revenit pe continentul nostru, am reușit, aici, în Moldova, să menținem pacea, stabilitatea și liniștea, în pofida tentativelor de destabilizare a situației de către cei care ne vor răul. Am reușit acest lucru inclusiv datorită faptului că nu suntem singuri, datorită sprijinului pe care îl primim de la lumea liberă și democratică. (…) Trăim vremuri în care dorința naturală și firească a oamenilor de a trăi în libertate și pace este pusă la grea încercare de adversarii democrației. Vecinii și prietenii noștri din Ucraina plătesc în fiecare zi un preț cumplit pentru simpla aspirație de a fi liberi. Lupta lor curajoasă este o luptă pentru libertatea noastră a tuturor. Vă mulțumesc pentru că sprijiniți Ucraina. Prin rezistența sa, Ucraina ne protejează pacea aici în Moldova, iar sprijinul pentru Ucraina înseamnă și sprijin pentru securitatea Republicii Moldova. Vecinii noștri – Ucraina și Uniunea Europeană – au nevoie de o Moldovă puternică și democratică, care este un partener de încredere și un furnizor de securitate – nu o zonă gri”, a menționat șefa statului.

Blinken: „Situația pe front se va schimba - Putin nu va domina lumea”

În ceea ce privește situația de pe frontul ucrainean, secretarul de stat american a menționat că, după ce au început să primească din nou arme din partea SUA, militarii ucraineni au reușit să stabilizeze frontul: „Este începutul eșecului armatei ruse. Ne angajăm ca Ucraina să fie o țară de succes, să câștige războiul și sprijinul nostru va fi de neclintit. Ne îndreptăm spre summitul NATO din SUA și veți vedea rezultate în favoarea Ucrainei în această luptă împotriva Rusiei.

Veți vedea pe front efectul pe care îl vor avea diferite sisteme de armament pe care îl vom furniza Ucrainei. Încercăm să găsim tot felul de modalități de a accesa și activele suverane ale Rusiei, care au fost blocate în Europa. Vom vedea în următoarele săptămâni, până la summitul G7 ce progrese vor fi. Vom livra și sisteme de apărare antiaeriană. În următoarele săptămâni, luni, veți vedea o reziliență mai mare care va veni de pe urma ajutoarelor pentru Ucraina. Suntem pe cale de a asigura Ucraina că va fi o țară de succes, va fi puternică din punct de vedere militar, economic și democratic. Acesta va fi un semnal pentru Putin că nu poate și nu va domina lumea”, a menționat Antony Blinken la Chișinău.

Pro-rușii au încercat să blocheze drumul de la aeroport

În timpul aflării lui Antony Blinken la Chișinău, utilizarea spațiului aerian al Moldovei a fost restricționată. Un grup de persoane afiliate grupării Șor (pro-ruși aduși organizat din Găgăuzia) a încercat, în dimineața zilei, să blocheze intrarea în Chișinău din direcția aeroportului – drum pe care urma să se deplaseze coloana de mașini a oficialului american. Traseul a fost deblocat forțat de poliție. În paralel, un alt grup a protestat în fața Ambasadei SUA din Chișinău, scandând lozinci anti-NATO.

Prima dată,Antony Blinken a vizitat Republica Moldova în calitate de adjunct al secretarului de stat al SUA, în martie 2015, pentru a încuraja parcursul european asumat de noua guvernare de atunci. Oficialul american a venit la Chișinău după ce comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, Philip Breedlove, a prezentat un raport Comitetului Forţelor Armate din Senatul SUA, în care a pledat pentru ca Republica Moldova să-și accelereze tranziția spre „un sistem de apărare interoperabil cu NATO”.

A urmat vizita lui Antony Blinken la Chișinău (deja ca secretar de stat al SUA) în martie 2022 - la scurt timp după invadarea Ucrainei de către Rusia, vizită care a încurajat autoritățile moldovene să facă pași rapizi pentru a pune țara la adăpostul UE.

Șeful diplomației americane efectuează un turneu în Europa în perioada 28-31 mai. De la Chișinău, el va pleca la Praga, unde va discuta despre sprijinul pentru Ucraina și relațiile americano-cehe în domeniul energiei. Tot la Praga, Blinken va participa la o reuniune informală a miniștrilor de externe din țările NATO dedicată apropiatului summit al alianței (din 9-10 iulie) de la Washington.