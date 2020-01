Antisemitism la New York: frica de zi cu zi

Cine iese din stația de metrou Kingston Avenue în Crown Heights, Brooklyn, ajunge direct în fața centralei organizației evreilor ortodocși Chabad Lubawitch. Lângă intrarea clădirii sunt doi polițiști de la New York State Police și alți doi de la New York City Police Department (NYPD), toți cu mâna pe armă. Pe cealaltă parte a străzii se vede o altă polițistă, la colț e parcată o mașină-standard a NYPD și un alt vehicul de poliție de dimensiuni mai mari.

Numărul polițiștilor din Crown Heights, un cartier în care trăiesc mulți evrei ortodocși, nu a fost întotdeauna atât de mare. Situația a devenit foarte tensionată de la sfârșitul lunii decembrie încoace.

"Acum s-a întâmplat și la noi"

În seara de 28 decembrie, un bărbat înarmat cu o macetă a pătruns în casa unui rabin din Monsey, o localitate mică de lângă New York. Era cea de-a șaptea seară a Sărbătorii Luminilor, Hannukah, aproape 100 de oameni se adunaseră în casa rabinului cu acea ocazie. Atacatorul a rănit cinci oameni înainte să fie alungat de unele dintre persoanele prezente și să fie arestat două ore mai târziu. Bărbatul e acuzat de tentativă de omor în cinci cazuri, fapta sa a fost calificată drept "hate crime", crimă motivată de ură. Una dintre victime e în comă în urma rănii grave la cap. În cazul în care acest bărbat moare, atacatorul riscă pedeapsa cu moartea.

"Am auzit că totul putea să se termine și mai rău", a spus Rivkie Feiner într-un interviu acordat postului DW în sala de conferințe a agenției ei de comunicare de la Monsey. Doamna Feiner s-a întors cu doar câteva ore în urmă dintr-o călătorie de afaceri din Israel, dar nu pare obosită. Probabil nu are timp pentru așa ceva. Pe lângă serviciul solicitant, ea e foarte activă în comunitate, fiind membră a mai multor comisii și un fel de purtătoare de cuvânt neoficială a comunității evreilor ortodocși din Monsey.

Polițiști de la NYPD pregătindu-se să păzească o acțiune de solidaritate pentru victimele atacului de la Monsey, pe 29 decembrie, la o zi după atentat

"Dacă atacatorul ar fi pătruns în casă cu zece minute mai devreme, toți ar mai fi stat înghesuiți în hol, neavând posibilitatea să se apere", a explicat Rivkie Feiner. "Iar dacă ar fi ajuns mai târziu, n-ar mai fi rămas în casă decât femei și copii, pentru că bărbații ar fi fost deja la sinagogă."

Steve Gold, vicepreședintele organizației Jewish Federation and Foundation of Rockland County, își amintește în dialog cu DW și Rivkie Feiner: "În seara aceea eram la restaurant cu soția și cu niște prieteni. Tocmai când ne pregăteam să achităm nota de plată, mi-a sunat mobilul și am aflat ce s-a întâmplat."

"Când soțul meu merge la sinagogă, mă întreb dacă se va întoarce cu bine"

Gold s-a urcat imediat în mașină și a mers la locul faptei. Acolo a fost nevoit să constate că nu mai poate ajuta cu nimic. "A fost un șoc să constatăm că acum s-a întâmplat și la noi. Această țară nu mai e sigură pentru comunitatea evreilor ortodocși." Rivkie Feiner adăugă, cu o voce dintr-o dată ezitantă și cu mâna pe inimă: "Înainte, nu eram îngrijorată când soțul meu mergea la sinagogă. Dar acum mă cuprinde un sentiment de frică, mă întreb dacă se va întoarce acasă cu bine."

După atentatul de la Monsey, guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, a declarat că, de la începutul lui decembrie încoace, au avut loc deja 13 atacuri antisemite în statul pe care îl conduce. Allen Fagin, vicepreședintele asociației evreilor ortodocși din New York Orthodox Union, consemnează într-un email adresat postului DW că în discuțiile purtate cu membrii comunității iudaice aude de multe ori că aceștia nu se mai simt în siguranță.

"Evreii, la fel ca persoanele de orice altă religie, au dreptul să trăiască în conformitate cu credința lor, fără a se teme", subliniază Allen Fagin. "Ar trebuie să ne simțim în siguranță când mergem la sinagogă, când ne trimitem copiii la școală sau când ne facem cumpărăturile într-un supermarket cu produse kosher."

Violență de Hanukkah

În cafeneaua "Chocolatte" din Crown Heights se aud melodii pop care amintesc de muzica Klezmer, iar în vitrină se văd, pe lângă prăjiturile brownies, tipic americane, și fursecuri tipice evreiești. La o masă mică, Dalia Shusterman vorbește cu reporterii DW despre noaptea din decembrie când ea și prietenele ei au fost victimele unui atac antisemit.

"Ne întorceam de la o sărbătoare de Hanukkah, eram un grup de cinci doamne. În apropiere de centrala Chabad, o femeie s-a înghesuit în grupul nostru și a lovit-o pe una dintre prietenele mele în cap, din spate." Dalia Shusterman era șocată și s-a adresat femeii violente. "Dar ea a strigat: F*...ck you, jews! și a fugit." Femeia a fost prinsă la scurt timp mai târziu și eliberată foarte rapid. În ziua următoare a lovit în față o mamă din comunitatea iudaică, care își ducea bebelușul la plimbare, ținând-ul la piept.

Cu privire la atacatorul de la Monsey, Dalia Shusterman spune: "Trebuie să existe o cale de mijloc între pedeapsa capitală și decizia de a lăsa pe cineva să plece, pur și simplu."

Mai multă toleranță în școli

Un tânăr care așteaptă să-i vină rândul la chioșcul Holesome Bagels pe Kingston Avenue ne povestește că locuiește de ani de zile în Crown Heights, dar că nu se mai simte în siguranță. "Cum credeți că mă simt într-un cartier în care nu mai pot să ascult muzică la căști când merg pe stradă? Trebuie să fim atenți tot timpul." Tânărul care poartă o kippa albastră nu vrea să riște să-i scape ce se întâmplă în spatele său. Soția sa a fost deja jignită în plină stradă pentru că e evreică.

Rivkie Feiner și Steve Gold

Alți evrei care locuiesc în cartierul Crown Heights ne-au spus că nu-și fac griji prea mari, sperând că Dumnezeu va veghea asupra lor. Dar tânărul cu kippa albastră, originar din Elveția, preferă să se apere cu o armă de foc. El și-ar dori o legislație mai permisivă privind armele în statul New York și e convins că n-ar mai avea probleme dacă ar purta o armă.

Rivkie Feiner, în schimb, nu ar vrea să trăiască într-o lume în care fiecare se înarmează. Din perspectiva ei, rețelele de socializare ca Facebook ar trebui trase la răspundere cu mai multă severitate atunci când utilizatorii răspăndesc ura. Steve Gold adaugă că numărul atacurilor ar putea fi redus dacă se vorbește mai mult la școală despre toleranță și despre bazele diferitelor religii.

El nu a fost niciodată victima unui atac antisemit, probabil fiindcă nu poate fi identificat pe stradă ca evreu, din moment ce nu poartă kippa sau alte simboluri ale religiei sale. Recent, niște necunoscuți au desenat însă niște svastici pe stradă, direct în fața casei lui Steve Gold. După acest incident, el a cheltuit mii de dolari pentru a-și instala un sistem de alarmă modern. Pentru orice eventualitate...