Anna Lührmann: "Moldova este o țară mică, cu o inimă mare"

DW: Cum a schimbat războiul din Ucraina percepția Europei asupra Rusiei? Cum s-a schimbat Europa ca urmare a acestei invazii rusești?

Anna Lührmann: Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat fundamental arhitectura de securitate în Europa. Pentru noi este clar că trebuie să asigurăm securitatea în Europa împotriva tendințelor expansioniste ale Rusiei. Este important să consolidăm și să apărăm securitatea Europei. Este unul dintre motivele pentru care suntem de partea Ucrainei. Ucraina trebuie să se poată apăra împotriva agresiunii Rusiei. Noi spunem stop agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și stop tendințelor expansioniste ale Rusiei. Acordăm sprijin Ucrainei prin susținere umanitară, ajutăm refugiații și oferim asistență militară. Totodată, în Germania, am început să investim mai mult în apărare. Trebuie să creăm reziliență, să reformăm asigurarea cu resurse energetice, ca să excludem orice legătură energetică cu Rusia. Eram dependenți în proporție de peste 50% de gazul rusesc. Dar am reușit, într-un timp foarte scurt - prin diversificarea surselor de energie, prin economisire și prin proiecte de eficiență energetică - să reducem la zero dependența energetică de Rusia. Acesta este un mare succes! Avem și o nouă viziune asupra politicii de extindere a UE.

Anna Lührmann, ministră de stat în cadrul Ministerului Federal de Externe, a vizitat recent Republica Moldova

Motivele geostrategice au căpătat acum un rol deosebit. De aceea am inițiat procesele de aderare cu Moldova și Ucraina, acordând Georgiei o perspectivă europeană. Toate cele trei țări sunt parte a familiei europene.

Cad bucăți de rachete pe teritoriul Republicii Moldova ca urmare a războiului din Ucraina și asta ne îngrijorează pe toți. Avem neutralitatea proclamată în Constituție, armată rusească de ocupație pe teritoriul nostru, o armată slăbită intenționat de politicieni pro-ruși de-a lungul anilor și nu avem nici un sistem de apărare antiaeriană. Ce poate face Moldova în această situație și cum poate fi ajutată de prietenii externi să-și asigure securitatea?

Ceea ce face acum Guvernul Republicii Moldova este exact ceea ce trebuie. Prin acțiunile întreprinse, Guvernul moldovean generează o perspectivă de viitor ca parte a familiei europene, parte a UE care pledează pentru libertate, pace și prosperitate economică. Noi susținem clar acest efort decisiv al Republicii Moldova. Iată de ce noi, împreună cu Franța și România, am creat Platforma de susținere pentru Moldova. Prin această platformă oferim susținere, de exemplu, în domeniul energetic și al fortificării securității la hotar. De asemenea, UE lucrează la o misiune civilă de suport. Dacă Moldova va continua acest curs de reforme, dacă nu va devia de la obiectivul său de aderare la UE, va exista cu siguranță stabilitate în această țară.

În contextul regional complicat, generat de războiul din Ucraina, vedem un sprijin consistent din partea Germaniei pentru Republica Moldova atât în sensul sporirii capacității de apărare, cât și în sensul aderării Moldovei la UE. Noi în Moldova știm de ce vrem în UE - pentru că ne-am săturat de sărăcie și șantaj rusesc, dar de ce ar avea nevoie UE de Republica Moldova?

Republica Moldova este deja parte a familiei europene. Este apreciată pentru valorile europene pe care le împărtășește. Într-o familie, atunci când cineva se confruntă cu dificultăți, ceilalți sar să-l ajute. În acest caz, ajutorul nostru vine prin deschidere și sprijin pentru aderarea țării la UE. Noi, germanii, dar și întreaga UE, suntem profund impresionați de felul în care a reacționat Moldova în contextul invaziei ruse asupra Ucrainei. Deși se afla într-o situație complicată, Moldova și cetățenii ei au dat dovadă de o solidaritate cu Ucraina care ne-a emoționat. Mă refer la felul în care refugiații din Ucraina au fost ajutați. Procentual, sunt mai mulți refugiați ucraineni în Moldova decât în orice altă țară din UE.

Tensiuni crescânde în Moldova pe fundalul războiului din Ucraina

Moldova este o țară mică, cu o inimă mare. Suntem impresionați de eforturile Moldovei pe drumul european. Urmărim atent reforma justiției și suntem deciși să susținem aceste eforturi. Din punct de vedere strategic, pentru noi este important să consolidăm statele care împărtășesc valorile europene și vor să adere la UE.

Avem mulți oameni în Moldova care, deși agreează ideea aderării țării la UE, nu cred că aderarea este posibilă din cauza problemei transnistrene. Toată lumea ne spune clar că aderarea nu este posibilă fără soluționarea acestei probleme. În 30 de ani, noi nu am găsit nicio soluție. Maia Sandu ne-a promis aderarea la UE până în 2030. Credeți că e posibilă reintegrarea Moldovei până în 2030? Vom putea înlătura această barieră până atunci?

Reintegrarea Moldovei în acest interval este posibilă dacă cursul reformelor începute va fi continuat și criteriile necesare vor fi îndeplinite. Președinta Sandu și Guvernul actual de la Chișinău au tot sprijinul nostru în acest sens. Noi vedem semnale că atât Chișinăul cât și Tiraspolul sunt interesați de identificarea unei soluții pașnice pentru problema transnistreană. Noi salutăm această poziție.

Autoritățile de la Chișinău nu au acum niciun plan de soluționare a problemei transnistrene. Așteaptă sfârșitul războiului și mizează pe victoria Ucrainei – victorie care ar urma să genereze o soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Pe de altă parte, Rusia și regimul separatist de la Tiraspol, care au blocat soluționarea timp de 30 de ani, vor negocieri anume acum. Cum, în opinia dumneavoastră, ar trebui să procedeze Chișinăul – să aștepte deznodământul războiului ruso-ucrainean sau să intre acum în negocieri cu Rusia pe subiectul transnistrean?

Noi susținem clar suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și salutăm faptul că atât Chișinăul, cât și Tiraspolul își doresc o soluționare pașnică a acestui conflict. Aș vrea să accentuez în acest context rolul care îi revine OSCE în calitate de mediator important. În ultima perioadă s-au produs mai multe schimbări care au avut un impact major asupra oamenilor din regiunea transnistreană, inclusiv impact economic. Este foarte important ca Chișinăul și Tiraspolul să rămână în contact pentru a soluționa subiecte ce vizează direct îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor.

La Chișinău se vorbește mult în ultima vreme despre un plan rusesc de destabilizare a țării, care ar urma să culmineze cu debarcarea actualei guvernări pro-europene. Noi am mai trăit acest scenariu. Rusia vrea o guvernare loială în Moldova care să-i blocheze drumul spre UE. Cât de mare este acum acest pericol și cât de ireversibil este parcursul european al Moldovei?

Din discuțiile pe care le-am avut la Chișinău cu Guvernul, cu studenții și cu societatea civilă, am realizat că există un puternic curent pro-european aici. Oamenii împărtășesc valorile europene. Ei înțeleg ce înseamnă libertatea și democrația. Pe de altă parte, ei văd ce se întâmplă în Rusia, văd aceste apucături imperialiste ale Kremlinului și, în acest context, au o înțelegere bună despre unde vor să se vadă și să-și vadă țara în viitor. Pe de o parte ei văd un spațiu care înseamnă pace, stabilitate și libertate, iar pe de altă parte - o viață sub influența imperialismului rusesc. Drumul european pe care îl construiește Guvernul actual deschide oamenilor din Moldova ușa spre un viitor frumos. Ceea ce trebuie să facem acum este să combatem tentativele de destabilizare care au loc prin dezinformare și propagandă. Fiecare din noi trebuie să ne opunem destabilizării, să dăm dovadă de mai multă reziliență și să respingem clar manipularea. Este important să rămânem uniți și să comunicăm clar oamenilor despre drumul european, care ne va duce în mod sigur la un viitor mai bun. Alternativa ar fi dramatică și eu sunt convinsă că oamenii din Moldova văd și înțeleg asta.