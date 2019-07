Angela Merkel: Germania va oferi tot suportul guvernului actual de la Chișinău

În cadrul unei conferinţe de presă comune, Angela Merkel și-a exprimat convingerea că la Chișinău există astăzi o guvernare pro-europeană, care lucrează în interesul oamenilor, dar a subliniat şi că această guvernare va avea mult de muncă pentru realizarea reformelor. Maia Sandu a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat anterior, menționând că Republica Moldova își ia angajamentul de a urmări parcursul european. Şefa cabinetului de la Chişinău i-a criticat totodată dur pe cei care s-au aflat anterior la guvernare, precizând că nu au fost preocupați de edificarea unor instituții funcționale.

„Sunt onorată să mă aflu aici la invitația dumneavoastră, a unuia dintre cei mai respectați lideri în Uniunea Europeană, a unei femei care a ghidat Germania și Europa în vremuri dificile. Sprijinul dumneavoastră pentru Republica Moldova, țara noastră mică din Europa de Est, care luptă pentru a ieși din bezna trecutului său ca să înceapă o nouă cale, europeană, a fost constant și ferm. Din păcate, fostul guvern s-a bazat pe interesele personale, în loc să construiască instituții democratice. Știu că sunteți dezamăgiți de mai mulți politicieni din R. Moldova și sunt aici pentru a vă ruga să credeți că Moldova este un stat funcțional”, a declarat Maia Sandu.

Berlin, 16 iulie: Angela Merkel şi Maia Sandu la ceremonia de întâmpinare a oaspetelui de la Chişinău

Angela Merkel a menţionat, la rândul ei, că relația dintre cele două țări a fost bună până acum și se va baza și în continuare pe suport din partea Berlinului, precizând că speră ca actuala guvernarea să ofere condiții bune pentru reîntoarcerea moldovenilor acasă. Totodată Merkel a specificat că se bucură că foarte multe companii germane au investit în R. Moldova, ceea ce a dus la investiții directe în economie și la crearea de noi locuri de muncă.

„Am vorbit despre direcția pro-europeană a Republicii Moldova. Comisia Europeana deja a spus clar că va ajuta Moldova pe această cale și Germania va face același lucru, din toată inima. Am discutat pe mai multe subiecte. Cum am putea crea condiții mai bune pentru dezvoltare economică, cum am putea arăta cetățenilor că ei pot trăi mai bine, cum am putea consolida instituțiile din sistemul justiției. Aceste succese trebuie atinse deoarece mulți cetățeni se confruntă cu sărăcia și mulți cetățeni din această cauză au părăsit țara... Eu personal îi doresc Maiei Sandu și echipei sale mult succes în acest demers anevoios”, a declarat Merkel după întevederea avută cu Maia Sandu.

Presa germană a scris că Angela Merkel a asistat, din nou, așezată, la intonarea imnurilor german şi moldovean, fiind pentru a doua oară când recurge la un astfel de gest după o serie de incidente când a fost cuprinsă de un tremor vizibil. Cu toate acestea, pe parcursul conferinței de presă nu a dat semne de slăbiciune.

„Vrem să relansăm proiectul idealist privind dezvoltarea Moldovei, stimată doamnă Cancelar. Nu doar vom spune că suntem europeni. Ce ne propunem noi este să schimbăm Moldova din interior pentru a putea fi acceptați în Uniunea Europeană drept un membru de încredere, cu instituții democratice funcționale. Mai mult decât oricând, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru procesul de transformare a Moldovei într-un stat european care pune interesele cetățenilor în capul listei de priorități”, a conchis la finalul conferinței, Maia Sandu.

Aceasta este cea de-a patra vizită efectuată în străinătate de către Maia Sandu în calitate de şefă a guvernului R. Moldova, după ce a purtat convorbiri cu oficialii de la București, Kiev și Bruxelles.