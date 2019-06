Andrei Năstase: „Ne vom aduce acasă călăul și-l vom judeca în fața întregii țări, în fața întregii lumi”

DW: PDM a cedat puterea. Plahotniuc a plecat, dar partidul spune că revine în curând. Credeți că mai revine? Unde este Ilan Șor?

Vom vedea. Abordarea mea este foarte simplă. Ce spune PDM nu mai are de multă vreme valoare de inventar pentru nimeni. Eu personal și toți oamenii Moldovei nu mai credem de multă vreme ceea ce spune PDM. Am fost pur și simplu intoxicați cu manipulări și dezinformări în ultimii ani. Am fost constant mințiți și ținuți într-o permanentă ofensivă fake news. Opinia publică a fost hărțuită pur și simplu cu propaganda mincinoasă susținută de canalele media finanțate din bani furați de Plahotniuc și de camarila sa din banii statului, din banii oamenilor. Dacă a plecat sau nu din țară Plahotniuc poate fi în aceste momente fierbinți o temă de interes, dar aș dori, cu multă responsabilitate, să acordăm atenția cuvenită celor care urmează, concret, să se întâmple în perioada următoare. Trebuie să ne apucăm de muncă, sunt atât de multe de făcut, sunt atât de multe de reperat după acești ani în care țara a fost jefuită, sărăcită, depopulată. Mă întrebați și despre Șor, o altă unealtă a lui Plahotniuc. Vreau să rețină foarte bine orice cetățean al Republicii Moldova un lucru esențial. Daca au plecat sau nu din țară vom afla relativ repede. Dar, oriunde s-ar ascunde pe acest Pămant criminalii poporului nostru, justiția liberă a Moldovei îi va găsi. Ne vom aduce acasă călăul și-l vom judeca în fața întregii țări, în fața întregii lumi. Rețineți aceste cuvinte, lăsați timpul să-mi măsoare vorbele!

De ce nu au fost blocate vineri seară avioanele private care au decolat de pe Aeroportul Chișinău? A fost aceasta „o condiție negociată” pentru cedarea puterii?

Deși în cursul zilei de vineri, 14 iunie, evenimentele s-au precipitat, iar la un moment dat situația părea că scapă de sub control, am făcut tot ce era legal posibil pentru a ține situația sub control. Aș dori să fac două precizări. Prima, se referă la faptul că, în calitate de ministru de Interne al Moldovei, am dat dispoziții imediate să fie verificate informațiile cu privire la aeronava care se presupunea că ar fi fost comandată pentru Vlad Plahotniuc. Acel zbor a fost pur și simplu anulat în momentul în care am ajuns la Aeroport și m-am asigurat că la bordul acestora nici numitul Plahotniuc, nici numitul Șor nu erau. Celelalte aeronave nu erau, potrivit informațiilor care mi-au parvenit, aflate sub radarul deciziilor noastre imediate. Sigur, la momentul la care vă răspund întrebărilor transferul real și complet de putere este în plină desfățurare. Aș vrea ca cei care ne-au investit cu încredere să știe că ministrul de Interne a fost aseară la aeroportul Chișinău și a făcut tot ce era posibil pentru a impiedica fuga criminalului care se face vinovat de uzurparea puterii în stat. Vom afla curând dacă este deja plecat sau nu, dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că indiferent unde se află cetățeanul Plahotniuc în acest moment, el știe că eu am promis poporului Moldovei că voi face în așa fel încât să răspundă pentru crimele comise împotriva poporului nostru în fața unei justiții libere. Cei care mă cunosc știu bine că sunt un om pentru care cuvântul dat este sfânt. La fel, toți cei care mă cunosc știu bine că nu aș negocia niciodată plecarea lui Plahotniuc, deoarece nu am negociat și nu voi negocia niciodată cu mafioții și criminalii. Nu permit nici un fel de speculație în aceasta zonă. Este o insultă la adresa Guvernului din care fac parte, a tuturor oamenilor pe care-i reprezentăm.

Care a fost rolul lui Bogdan Aurescu, al României în general, în ceea ce s-a întâmplat vineri? V-ați întâlnit cu el?

Da, ne-am întâlnit! Domnul Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor care formează astăzi majoritatea parlamentară, majoritate care susține guvernul legitim desemnat. Domnul Bogdan Aurescu a formulat puncte de vedere foarte clare și a îndemnat la găsirea unei soluții pașnice pentru realizarea transferului de putere. Instrucțiunile diplomatice ale domniei sale au fost destul de clare, motiv pentru care și punctele de vedere comunicate nu păreau a fi unele pe marginea cărora se putea negocia. Am proprietatea cuvintelor și înțeleg cât de important este să vorbim cu claritate în momente istorice. Exact acest lucru s-a întâmplat în cursul zilei de ieri. Domnul Bogdan Aurescu, consilierul pe politică externă al președintelui Klaus Iohannis, a dus la bun sfârșit o misiune diplomatică foarte importantă și consider că prezența trimisului președintelui României la Chișinău a contribuit decisiv la decizia lui Plahotniuc de a renunța. I s-a explicat foarte simplu că nici un stat al Europei, al lumii civilizate, cu atât mai puțin România, nu are o abordare în care să proiecteze un viitor corect și coerent pentru Moldova cu Plahotniuc la putere. Cu toate acestea, trebuie spus și memorat faptul că deciziile importante cu privire la dezoligarhizarea Moldovei și la garantarea unui parcurs european pentru aceasta au fost luate în interiorul țării, de către forțele politice din țară, nicăieri în altă parte. Faptul că aceste decizii au fost corecte este dovedit de sprijinul internațional pe care poporul nostru l-a primit.

Profit de această ocazie pentru a mulțumi pentru implicare și președintelui Klaus Iohannis, pentru ajutorul oferit democrației din Republica Moldova. Se cuvine să mulțumim pentru sprijin tuturor cancelariilor care au sprijinit lupta noastră pentru libertate. Poporul Moldovei, în mod pașnic, asumat și cu infinită determinare a decis să fie liber, iar meritul acestei schimbări istorice îi aparține. Meritul este al oamenilor și al lor va rămâne, dar trebuie să înțelegem și să prețuim cu toții și ajutorul pe care noi l-am primit din exterior.

Există mai multe semnale că s-au scos masiv banii din țară. Dvs aveți informații în acest sens? Cine a scos banii, unde s-au dus și de ce nu reacționează instituțiile statului?

Mai mult decât atât, există informații clare că acest răgaz de 7 zile de care Plahontiuc a avut nevoie, a fost folosit și pentru a șterge urmele care pot incrimina cu gravitate regimul criminal pe care l-a condus. Despre banii transferați în aceste zile, despre distrugerea de documente, despre toate operațiunile ilegale pe care regimul le-a întreprins în zilele trecute vom afla totul cât mai repede cu putință și vom comunica public rezultatele investigațiilor noastre. Am promis oamenilor o guvernare performantă și foarte transparentă. Așa se va întâmpla, nu altfel. Oamenii vor afla ce s-a întâmplat în aceste zile. Nu doar despre banii dispăruți sau documente distruse va fi vorba. Vom afla cine și ce ordine a dat, care au fost deciziile care au dus la uzurparea puterii de stat, cine se face vinovat de tot ce s-a petrecut. Lucrurile nu vor rămâne așa, oamenii trebuie să știe totul, iar cei vinovați trebuie să plătească. Am promis dreptate pentru toți și pentru fiecare în parte. Așa va fi, nu altfel!

Este important ca toată lumea, noi dar și toți partenerii de dezvoltare ai Moldovei, să observe cât se poate de repede că Moldova este o țară guvernată, o țară unde legea este lege, o țară cu stat de drept și justiție independentă. Acest lucru se va întâmpla foarte repede, nu mai există nici un fel de motiv pentru care să nu ducem la îndeplinire mandatul primit de la oameni - eliberarea Moldovei din captivitate și democratizarea ei ireversibilă.

Am înțeles că ați discutat cu Kozak și despre dosarele penale pe care le are Plahotniuc în Rusia. Rușii sunt supărați pe el doar pentru expulzarea lui Rogozin și a altor diplomați ruși sau e o luptă între anumite grupări la care el are sau a avut conexiuni? E vorba de bani? De banii din Loundromat?

Îmi cereți detalii pe care eu nu le am. Da, am discutat cu domnul Kozac despre dosarele lui Plahotniuc. El mi-a confirmat că este dat în urmărire federală și va fi dat și în urmărire internațională , deoarece are un dosar penal deschis pe numele lui la Moscova.

Despre bani este vorba, despre banii pe care rușii spun că i-a furat din băncile lor. Vom afla totul despre acest caz, vom afla despre ce fel de bani este vorba, dacă este vorba despre banii din Loundromat sau despre alții. Vom afla și vom spune și oamenilor despre ce este vorba.

Nu am știință de lupta între anumite grupări. Pentru mine Plahotniuc înseamnă coșmarul Moldovei din ultimii 10 ani, înseamnă criminalitate financiară și nu doar atât, este cel care a transformat Moldova în propria lui moșie, este cel care a depopulat-o. Este cel care ne-a jefuit și sărăcit țara, iar pentru toate aceste lucruri va trebui să răspundă și va răspunde. Să nu aibă nimeni nici un dubiu. Atunci când un popor vrea să-și judece călăii, o poate face, indiferent unde se vor ascunde aceștia. Românii și-au găsit penalii și în Costa Rica sau în Indonezia, oriunde pe acest Pământ. Nu are unde să se ascundă!

Ați anunțat un miting pentru ziua de duminică, 16 iunie. Rămâne valabilă chemarea oamenilor la Chișinău?

Am decis să-i rugăm pe oameni că mâine, 16 iunie, în Duminica Mare, să stea acasă, alături de cei dragi și să sărbătorească în familie această mare victorie. Datele și configurația politică a momentului s-au schimbat foarte mult și vrem să fim siguri că nu vom pica cu toții victima unei înscenări teribile. Declarativ, guvernul ilegitim Filip a cedat aseară controlul instituțiilor de forță, a cedat puterea. Din acest moment, responsabilitatea aparține în totalitate Guvernului Maia Sandu, dar preluarea efectivă a puterii va mai dura 24-48 de ore, răstimp în care ar fi trebuit să aibă loc Marșul Poporului, o mare adunare populară care presupune o serie întreagă de exigențe organizatorice.

Știm sigur că suntem înțeleși, știm sigur că oamenii pricep că prin răbdare și înțelepciune noi toți am făcut posibilă abdicarea lui Plahotniuc. Următoarele 2-3 zile sunt extrem de importante pentru viitorul parcurs pe care l-am asumat cu toții.

Trebuie să fim atenți la toate detaliile. Am avut de a face până ieri cu o minte bolnavă, scăpată de sub control. Iată de ce, mâine nu ne mai vedem în centrul Chișinăului, ci vom sta acasă, lângă familii. Siguranța noastră, a tuturor și a fiecăruia în parte, este mai importantă decât bucuria firească a acestui moment.

De văzut, cu siguranță, ne vom vedea cu toții, foarte curând!

Cum intenționați să vă construiți relația cu polițiștii după preluarea funcției, inclusiv cu acei șefi din poliție care l-au deservit pe Plahotniuc?

Șefii din poliție care l-au deservit pe Plahotniuc nu sunt polițiști, sunt trădători, uzurpatori. Cu ei nu voi construi nici un fel de relație. Ei vor avea relații specifice cu procurorii liberi care vor ancheta evenimentele din 8-14 iunie. Cu toți ceilalți polițiști care și-au dorit la rândul lor să scape de călăul Moldovei voi construi o relație corectă bazată în primul rând pe respect.

Vă mărturisesc că polițiștii au fost încă de la început alături de popor. Știu asta, am fost informat și am decis împreună să avem răbdare. Polițiștii au dat dovadă de o răbdare ieșită din comun și de o înțelepciune care mi-a confirmat că sunt extrem de bine pregătiți, corect instruiți și atenți la toate detaliile. Am găsit imediat soluții și canale de a comunica cu polițiștii. Am găsit calea corectă de a evita vărsările de sange, am reușit să-i conving că Moldova nu poate avea un viitor corect și senin dacă va curge sânge. Am ținut legătura constant cu mulți dintre cei care puteau disloca imediat trupe din MAI care să treacă de partea puterii legitim aleasă de popor. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut înțelepciunea și puterea de a-i convinge pe colegii mei să aibă răbdare. Am reușit împreună ceea ce inițial părea de neconceput. Le mulțumesc aici tuturor celor care au avut încă de la început încredere în mine și în deciziile mele. Iată că se poate, iar acest lucru li se datorează lor, polițiștilor.

Voi avea grijă ca polițiștii să-și recapete încrederea și respectul cetățenilor Moldovei. Voi avea grijă să fie respectați atât ei cât și familiile lor și le promit că vor avea ministrul pe care și-l doresc de multă vreme. Sunt un bărbat dur, dar extrem de drept și corect, iar acest lucru, știu sigur, va fi pe placul fiecărui purtător al uniformei de polițist din Moldova.