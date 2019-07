Analiza Ziare.com: Peste 150 de persoane din dosare de mare coruptie vor fi afectate de decizia CCR privind completurile specializate

Peste 150 de persoane si mai multe firme sunt judecate in aceste cazuri: parlamentari, ministri, inalti magistrati, primari sau fosti sefi de consilii judetene.



Reamintim ca CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, sesizare facuta de Florin Iordache cat a fost lasat de Liviu Dragnea sa ii tina locul la sefia Camerei Deputatilor.



Potrivit deciziei CCR, procesele de coruptie judecate in faza de fond de completuri de 3 judecatori de la Inalta Curte vor fi rejudecate de completuri specializate in judecarea faptelor de coruptie.



CCR a explicat ca este vorba de cauzele inregistrate pe rolul Inaltei Curti si solutionate de aceasta, in prima instanta, anterior datei de 23 ianuarie 2019, cand a fost emisa Hotararea Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care sunt formate completuri specializate in judecarea cauzelor de coruptie.

Cititi articolul integral pe Ziare.com accesand linkul de mai jos.