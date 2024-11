Analiză: Ciucă, generalul lui Iohannis în voia lui Dumnezeu

General cu patru stele în rezervă, Nicolae Ciucă a intrat în parlament, a devenit prim-ministru și lider al PNL doar prin voința președintelui Klaus Iohannis. Cu toate că se dezice de cel care l-a făcut politician și i-a fost principalul mentor, există încă în partid o serie de resentimente pentru avansul său rapid în absența calităților care să justifice pozițiile pe care le-a ocupat. Așa se explică și entuziasmul scăzut al liberalilor în susținerea generalului. Ciucă a furat startul campaniei și a amplasat pe banii publici primiți de partid din bugetul de stat panouri cu el, „ostașul” și cartea lui „În slujba țării”, care nici nu a mai apărut în forma ei fizică. Potrivit investigațiilor din presă, au costat jumătate de milion de euro pe lună acele panouri și închirierea spațiului , în total mai mult de 3 milioane de euro pentru promovarea celor 240 de pagini scrise superficial și neinteresant, pe care oricine le poate citi online. Echipa lui de campanie a vrut să folosească metodele prin care președintele ceh, și el fost general de armată, a ajuns în fruntea statului. Doar că între cei doi e o diferență mare de prestanță, rezultate și imagine imediată. Peter Pavel a devenit erou în Franța la doar 32 de ani: a salvat în timpul războiului din Bosnia 55 de militari francezi, a făcut sute de salturi cu parașuta pe teritorii inamice, merge cu motocicleta, aleargă și e un model pentru militarii mai tineri. Cartea președintelui ceh nu a apărut în campania electorală, nu a fost promovată pe bani publici și a devenit un bestseller pentru că e semnată de un scriitor profesionist. DNA are deja un dosar penal în speța „Un ostaș în slujba țării”, dosar pe care probabil îl va finaliza sau nu, în funcție de rezultatele scrutinului, mai ales că procurorul șef anticorupție Marius Voineag a ajuns în această poziție după ce a blocat analizarea acuzațiilor de plagiat privind teza de doctorat pe care Nicolae Ciucă s-a străduit să o scrie între bătăliile pe care le-a dat în Bosnia și apoi în Afganistan. Teza are doar 138 de pagini, din care 42 sunt plagiate, potrivit Emiliei Șercan , care a fost amenințată imediat a doua zi după publicarea dovezilor. A fost hărțuită și poze intime de-ale ei au fost furate din computerul jurnalistei și împrăștiate pe 30 de site-uri porno, totul ca o formulă de răzbunare, în vreme ce justiția și poliția au refuzat să o ajute .

Potrivit relatărilor din ziarul Adevărul, Nicolae Ciucă are și un nepot cu afaceri controversate cu MApN , iar în perioada în care era general activ, câțiva membri importanți ai familiei sale ar fi devenit angajați ai Armatei .

Deși a fost ministru al Apărării și prim-ministru, Nicolae Ciucă nu are obiective clare pentru eventualitatea în care va ajunge președinte, dar în mod evident va menține direcția euro-atlantică a țării. A lucrat cu câțiva generali importanți care sunt acum la Pentagon și pare să aibă susținerea conservatorilor americani, mai ales că în toate dezbaterile s-a declarat împotriva parteneriatului civil și în general împotriva LGBT. Printre susținătorii lui l-a prezentat și pe poetul Mircea Dinescu, parte a elitei intelectuale autohtone, care este pe față împotriva Ucrainei. Iar liderii liberali au răspândit maneaua lui Dani Mocanu, în care Ciucă apare nu doar în uniformă militară, ci și la întâlniri oficiale cu marii lideri ai lumii din perioada în care era premier. Peste un milion de oameni s-au uitat la videoclipul în care manelistul cântă „Să vă luați cu generalul n-aveți minte/ În curând o să vă fiu președinte/ Pe buletinul de vot eu nu am rival/ Nicolae Ciucă, general”. Lui Ciucă și partidului le-a fost rușine să spună că face parte din campania plătită de PNL, după ce presa a amintit că Dani Mocanu a fost reținut pentru tentativă de omor în urma unei altercații de la o benzinărie, că într-un club din Târgu Mureș a scos cuțitul să amenințe, că a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor. Liberalii au lăsat însă maneaua generalului să circule, cu gândul că per total ar fi în favoarea lui Ciucă.

Care e frica cea mai mare declarată de generalul prezidențiabil? Să nu moară neîmpărtășit, după cum a spus la una dintre dezbateri. Pentru țară nu are nici frici, nici dorințe, pentru că Dumnezeu poate apăra România. Această formulă de a ne lăsa în voia destinului a fost exersată de multe ori în istorie, și nu întotdeauna în favoarea românilor.

Acest articol face parte dintr-o serie de portrete ale principalilor candidați la alegerile prezidențiale de duminică.