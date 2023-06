Alianța USR-PMP-Forța Dreptei: Cine ar fi marele câștigător?

Uniunea Salvați România (USR) încearcă să-și maximizeze scorul din 2024 printr-o construcție cu două partide care nu reușesc să aibă scoruri de peste 5%, deci care nu au șanse să intre în Parlament prin forțe proprii: Partidul Mișcarea Populară (PMP) și Forța Dreptei, formațiune formată din disidenții liberali plecați odată cu Ludovic Orban din PNL.

Ce poate câștiga USR din această coagulare? În primul rând, PMP are filiale locale foarte bine organizate. Chiar mai multe decât USR. A câștigat 50 de primării în 2020, are mulți consilieri locali și județeni, deci are încă influență în multe locuri. Partidul Mișcarea Populară este bine reprezentat în orașe mici și în mediul rural, ceea ce ar aduce un plus evident alianței cu USR, partid aproape exclusiv urban. În schimb, Forța Dreptei nu a avut timp să se consolideze în teritoriu. Totuși, oamenii plecați din PNL odată cu Ludovic Orban pentru a-și manifesta dezaprobarea față de coabitarea cu PSD la guvernare ar putea deveni, la un moment dat, un punct de atracție pentru nemulțumiții din PNL.

Ideea USR de a face o opoziție puternică la alianța PSD-PNL care tinde să se eternizeze la putere poate deveni trambulina care modifică planificarea sistemului. Deocamdată este însă doar un proiect pe care Ludovic Orban e grăbit să-l pună în practică, fiindcă formațiunea sa e cea mai vulnerabilă în fața anului electoral care vine. În ultimul sondaj, Forța Dreptei este cotată cu 2% din simpatiile electorale, sub marja de eroare, iar Ludovic Orban are doar 4%. În fața trimișilor la Congresul USR, Orban a vorbit despre varianta cea mai bună a celor trei partide: „de a-și uni eforturile” în fața obiectivului comun - „câștigarea alegerilor parlamentare și prezidențiale”.

Formațiunea lui Ludovic Orban are doar 2% în sondaje Imagine: Reuters/Inquam Photos/O. Ganea

Liderul PMP Eugen Tomac nici măcar nu e măsurat în sondaje iar partidul său are doar 3% (The Center, 27 mai -11 iunie 2023). La Congresul USR de la sfârșitul săptămânii, Tomac a spus că „USR are în faţă o mare provocare”, „nu doar pentru a salva onoarea dreptei”, ci și pentru „a da semnalul unităţii”.

USR nu are prea multe de pierdut dintr-o alianță cu cele două formațiuni aflate pe marginea prăpastiei, există însă posibilitatea să câștige mai mult decât calculează în acest moment.

1) O maximizare a potențialului acestei eventuale alianțe s-ar realiza dacă liberalii l-ar menține pe Nicolae Ciucă în fruntea partidului și dacă PNL l-ar valida pentru cursa prezidențială. O astfel de variantă ar muta o parte din electoratul liberal dezamăgit spre acest noul Pol de Dreapta condus de USR. Dacă PNL ar merge și mai departe în relația sa cu PSD și ar conveni asupra unor candidați comuni la alegerile locale sau chiar prezidențiale, alianța USR-PMP-Forța Dreptei ar putea crește nu doar cu electoratul fidel PMP, ci și cu votanții PNL nemulțumiți de lunga alianță cu PSD.

2) Alianța USR-PMP-Forța Dreptei ar strânge un minim de voturi dacă PNL va ieși de la guvernare anul viitor în primăvară și îi va lăsa pe social-democrați singuri să se descurce înaintea scrutinului europarlamentar. În acest caz, e posibil ca liberalii să-și refacă bazinul electoral cu promisiunea că nu vor mai guverna cu PSD. Un scenariu de acest fel ar fi avantajat de o candidatură la vârful statului a unui om politic de succes fără trecut scandalos (Ilie Bolojan) sau chiar a lui Emil Boc, primar al Clujului cu realizări evidente, dar cu handicapul fostului prim-ministru care a tăiat salariile.

3) Există și varianta unui candidat carismatic și puternic din partea acestui nou Pol al Dreptei construit în jurul USR, care să tracteze întreaga alianță la cele patru scrutinuri de anul viitor. Cu un candidat de tipul Codruței Kovesi probabil că alianța ar obține un scor istoric. (Kovesi nu vrea să plece însă din funcția de șef al Parchetului European și a spus de mai multe ori că nu e interesată de o carieră politică). Apoi, pentru ca noul Pol să devină cu adevărat credibil, ar trebui să-i lase pe linii moarte pe politicienii prea uzați, chiar dacă inițial vor avea locuri pe listele parlamentare (Ludovic Orban pare tot mai obosit iar Eugen Tomac nu a avut vreo reușită pe speze proprii și nici nu are o carieră profesională în spate. Fără Traian Băsescu ar fi rămas demult în afara politicii).

USR își poate demonstra generozitatea față de PMP și Forța Dreptei acum, dar după alegeri Uniunea Salvați România va trebui să absoarbă cele două formațiuni și să înceapă să crească pe teren, pentru ca mai apoi să poată crește în Parlament.