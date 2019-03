Amsterdamul s-a săturat de turiști nesimțiți

În fața celebrului Rijksmuseum din Amsterdam vezi mulți turiști derutați. Își consultă nervoși smartphone-ul, privesc în jur, apoi se apleacă din nou asupra ecranului, pentru a afla unde e uriașul semn pe care scrie "I amsterdam", o locație ideală pentru fotografii și selfie-uri. Dar vor rămâne dezamăgiți: orașul Amsterdam a demontat semnul în decembrie 2018. E vorba de un gest simbolic în lupta împotriva turismului de masă, care a adus capitala olandeză la limita răbdării.

Turiștii se înghesuie în străduțele înguste din centrul Amsterdamului chiar și în extrasezon. Așa-numitul Red Light District e deosebit de popular, între sex shop-uri, baruri și prostituatele care își așteaptă clienții în niște cabine de sticlă se calcă în picioare mase întregi de oameni. Vara e atât de plin încât nu se poate trece prin cartier decât în pas de melc.

Mulți localnici s-au săturat și au ales să se mute în cartiere mai liniștite. N-au mai suportat țipetele și bețiile turiștilor cheflii, resturile de vomă de pe stradă și gălăgia care le răpea somnul noapte de noapte. Vara trecută, primăria Amsterdamului a decis că trebuie luate măsuri drastice pentru a le permite localnicilor o viață normală.

Gata cu hotelurile noi și cu magazinele de suveniruri

În spatele numelui aparent blând "City in Balance" se ascunde un nou regulament extrem de strict: o interdicție de a construi hoteluri, magazine de suveniruri sau de bilete pentru activități turistice, în care nu ar intra niciun localnic. Capacitățile aeroportului Schiphol urmează să fie reduse, iar debarcaderul pentru vasele de croazieră urmează să fie mutat în afara orașului.

"Sigur că turiștii sunt bineveniți în continuare, dar Amsterdamul e în primul rând un oraș în care locuiesc oameni obișnuiți și doar în al doilea rând o destinație de călătorie", spune Vera Al, purtătoarea de cuvânt a primarului adjunct al capitalei olandeze. Din acest motiv, orașul le-a impus reguli stricte companiilor Airbnb și Booking.com. Proprietarii de apartamente nu mai au voie să le închirieze prin intermediul acestor platforme online decât pe o durată de maxim 30 de zile pe an. În cazul anumitor străzi din Amsterdam se discută deja despre o interdicție a închirierilor prin Airbnb. "Unii dintre localnici se simt străini în propriile case, pentru că nu mai au vecini, ci doar grupuri de turiști care se schimbă mereu", explică Vera Al.

Mai mult respect pentru localnici: Un afiș al campaniei "I live here"

Problema cea mai mare e că turiștii sunt adesea gălăgioși și îi enervează pe localnici cu petrecerile lor. Din acest motiv, orașul a ridicat drastic amenzile pentru consumul de alcool și urinarea în public. Amenzile trebuie plătite pe loc, iar cine nu are suficienți bani, ajunge la următoarea secție de poliție.

Pentru a le aminti turiștilor că centrul Amsterdamului nu e o discotecă în aer liber, localnicii au pornit inițiativa "I live here", împreună cu autoritățile locale. Au fost instalate afișe mari cu rugămintea adresată turiștilor să se comporte la fel ca în cartierul în care locuiesc.

Se va schimba ceva prin campania "Enjoy and Respect"?

Fenomenul numit "overtourism" a luat Amsterdamul prin surprindere. Cu câțiva ani în urmă, orașul resimțea urmările crizei financiare, antreprenorii plecau, turiștii nu prea veneau. Secția de marketing a capitalei olandeze a lansat o campanie publicitară de mare succes pentru a atrage vizitatori. "Acum nu mai e nevoie de reclamă, oricine a auzit de Amsterdam. Dar trebuie să îmbunătățim reputația orașului", spune Nico Mulder de la Amsterdam Marketing.

În vara anului trecut a fost lansată campania "Enjoy and Respect", cu scopul de a le arăta turiștilor că există limite. "Cunoscutul Red Light District și coffeeshop-urile (în care se poate consuma marijuana) atrag și turiști care au impresia că orice e permis la Amsterdam", spune Mulder. La nivel intern, echipa de la Amsterdam Marketing îl numește "Liam" pe turistul-problemă tipic. "Liam" e din Marea Britanie, are între 18 și 34 de ani și vine la Amsterdam ca să se îmbete pentru o noapte sau două. Campania "Enjoy and Respect" urmărește să le aducă aminte celor ca Liam, încă înainte de călătorie, că ar trebui să se poarte civilizat la Amsterdam. Mesaje ale acestei campanii apar deja alături de anumite rezultate ale căutării pe Google, ele sunt vizibile și la aeroport, în mijloacele de transport în comun și pe afișele din centrul capitalei olandeze. În plus, Amsterdam are un fel de gard digital în jurul unor zone deosebit de afectate de aspectele urâte ale turismului. Când Liam ajunge în aceste zone, primește notificări pe Facebook și Instagram care îl îndeamnă să trateze orașul și localnicii cu respect.

Cine bea alcool în public la Amsterdam, plătește amenzi piperate

Amsterdamul nu-i singur

Dacă aceste eforturi vor duce la rezultatele dorite, se va vedea cel mai devreme la sfârșitul acestui an, crede Nico Mulder. Până atunci, autoritățile din Amsterdam încearcă să aplice cât mai bine măsurile luate și să facă schimb de informații cu alte orașe europene care se confruntă cu probleme asemănătoare, ca Barcelona, Lisabona, Veneția sau Dubrovnik. E important să existe o poziție comună și în negocierile cu firme ca Airbnb, subliniază Mulder.

Pentru a face față maselor de vizitatori, cele mai "turistice" orașe europene încearcă să direcționeze fluxul de oameni. Experții vorbesc despre "spreading" și "crowd control": turiștii sunt încurajați să rămână mai mult timp într-un oraș și să viziteze și alte zone, pe lângă atracțiile cele mai populare. Nu va fi ușor - dar Amsterdam, Veneția și alte orașe europene își asumă acest risc.