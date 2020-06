"America se autodescompune"

Statele Unite se cufundă în haos şi violenţă. Din California şi până la New York, din Minneapolis şi până pe coasta texană. Peste 75 de oraşe au fost cuprinse de violenţe puternice în ultimele zile. În New York City au fost incendiate maşini de poliţie, în Los Angeles au fost vandalizate magazine şi spaţii publice. "Acestea nu mai sunt proteste. E vorba de distrugere", a declarat alarmat primarul din Los Angeles, Eric Garcetti.

Protestele au fost declanşate de moartea, lunea trecută, a bărbatului de culoare George Floyd, în timp ce acesta era imobilizat cu brutalitate de un agent de poliţie. Un incident tragic, care, însă, nu este singular în SUA, ci parte dintr-o serie de violenţe rasiale comise de poliţia americană. Cele din urmă cuvinte rostite de Floyd - "I can't breathe" (Nu pot respira) - au devenit laitmotivul protestelor care au cuprins Statele Unite cu o intensitate fără precedent în ultimele decenii. Situaţia a escaladat transformând compasiunea şi indignarea în mânie şi violenţă.

"We Can't Breathe" (Nu putem respira), motto-ul protestelor din New York (29.05.2020)