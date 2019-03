Ambasadorul american Grenell provoacă iarăși indignare la Berlin

Se pare că răbdarea ambasadorului american la Berlin Richard Grenell și-a atins limitele. Diplomatul a fost total deranjat de cifrele bugetare anunțate marți de ministrul german de Finanțe Olaf Scholz (SPD). Este vorba de bugetul alocat Apărării, care ar urma să crească ușor pentru 2020 la 1,37% din PIB. Planificarea financiară a Germaniei pe termen mediu stipulează însă o nouă reducere a cheltuielilor cu Apărarea până în 2023, la 1,25 procente din PIB. O evoluție care nu ar corespunde solicitării SUA ca Germania să-și majoreze semnificativ participarea financiară la NATO. "Membrii NATO s-au angajat clar să majoreze cheltuielile cu Apărarea la 2% din PIB până în 2024, nu să le scadă", a spus Grenell pentru agenția de presă germană DPA.

Criticile ambasadorului cu privire la cheltuielile prevăzute de bugetul german sunt considerate de mulți drept ingerință în problemele interne ale Republicii Federale. Deputatul Wolfgang Kubicki, vicepreședinte al liberalilor din FDP, cere acum chiar expulzarea lui Grenell.

Ministrul de Externe Heiko Maas (SPD) ar trebui "să-l declare pe Richard Grenell neîntârziat persona non grata", a spus Kubicki. "Când un diplomat american se comportă ca un înalt comisar al vreunei puteri ocupante, atunci el trebuie să învețe că toleranța noastră are și limite." Grenell ar încălca prin afirmațiile sale Convenția de la Viena, care prevede că un ambasador nu are dreptul să se amestece în problemele interne ale țării care îl găzduiește.

"Eșec diplomatic total"

Și liderul grupului parlamentar al social-democraților germani, Carsten Schneider, respinge criticile ambasadorului american. "Domnul Grenell este un eșec diplomatic total", a spus Schneider. Grenell ar dăuna relațiilor transatlantice.

Șeful grupului parlamentar al creștin-socialilor CSU, Alexander Dobrindt, refuză să tolereze modul în care acționează ambasadorul american. "Aceste acțiuni nu au niciun efect", asigură Dobrindt. Iar Bundestagul nu acceptă sfaturi din afară. Bugetul ar fi "o decizie suverană a Germaniei și a Bundestagului german".

Liderul grupului parlamentar al CDU, Michael Grosse-Brömer, este de părere că, dacă Grenell își permite să comenteze bugetul Germaniei, atunci el ar trebui să dețină cel puțin o privire de ansamblu în ceea ce privește angajamentul Republicii Federale. Germania ar fi de exemplu activă în Mali, unde americanii nu sunt prezenți, a remarcat Grosse-Brömer.

Provocări continue

Reacțiile dure ale politicienilor germani împotriva lui Grenell și a afirmațiilor acestora sunt rezultatul unui precedent. Diplomatul de 52 de ani a fost numit în funcție de președintele Donald Trump în mai 2018 și s-a remarcat de atunci mai mereu prin comentariile sale privind politica germană și prin cerințele formulate. De exemplu, la scurt timp de la preluarea funcției, el a declarat că firmele germane ar trebui să înceteze să mai facă afaceri cu Iranul, după ce SUA au denunțat acordul nuclear cu această țară. În februarie 2019, el a avertizat Germania și alte țări europene să nu încerce să ocolească sancțiunile impuse de Washington regimului de la Teheran.

În plus, Grenell a mai declarat că ar intenționa să întărească poziția "altor conservatori în întreaga Europă" - ceea ce a fost o trimitere nedisimulată la intenția de a sprijini pe viitor partidele populiste de dreapta. Grenell s-a amestecat și în construcția proiectului energetic controversat Northstream 2 și a amenințat cu sancțiuni țările participante, pentru că proiectul ar dezavantaja Ucraina și ar spori pericolul investițiilor rusești.

Iar în urmă cu câteva zile el a trimis o scrisoare de amenințare ministrului german al Economiei Peter Altmaier (CDU), în care a spus că se intenționează reducerea schimbului de informații între serviciile secrete americane și autoritățile germane, dacă Germania va permite concernului chinez Huawei să participe la construirea noii rețele de comunicații 5G din Republica Federală.

În ansamblu deci, o lungă listă de comenzi, ingerințe și amenințări, care pun la încercare încet dar sigur răbdarea multor politicieni germani.

Cancelara Merkel și ambasadorul american Grenell

Merkel rămâne relaxată

O politiciană care nu se pronunță cu privire la stilul acestui ambasador este cancelara Angela Merkel. Nici ea însă nu este de acord cu conținutul afirmațiilor lui Grenell și nu a ratat ocazia "să corecteze ceva", după cum s-a exprimat șefa executivului de la Berlin.

Merkel a făcut referire la faptul că Germania și-a majorat continuu bugetul alocat Apărării: de la nivelul inițial de 1,18% din PIB, la 1,37% prevăzut pentru 2020 - și asta în condițiile unor creșteri economice sporite pentru Germania de la an la an, ceea ce a însemnat oricum și sume tot mai mari alocate Apărării. Ea a spus că cifrele prezentate în planificarea financiară pe termen mediu nu ar fi cele mai relevante. "Cheltuielile reale", a subliniat cancelara, "sunt cele făcute în domeniile care contează cu adevărat, iar acestea au fost mereu majorate."