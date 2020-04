Ambasadoarea Romaniei la Madrid: "O lectie dura pentru cei care au lucrat la negru!" (Ziare.com)

Care este in acest moment situatia Covid in Spania?

Din aprilie, numarul de infectii si decese zilnice cauzate de coronavirus in Spania a inceput sa scada. Datorita acestui fapt, incepem sa vedem o cale de iesire din criza sanitara, intr-o tara care este in prezent a doua cu cel mai mare numar de cazuri, dupa SUA.

O alta informatie care pare sa indice ca sfarsitul epidemiei nu este atat de departe este numarul de pacienti care au fost vindecati de COVID-19, care inseamna, conform inregistrarilor oficiale, cca. 40% dintre persoanele infectate.

Dinamica aceasta, trebuie sa spunem, este rezultatul masurilor adoptate de autoritatile spaniole, inclusiv restrictiile privind mobilitatea, distantarea sociala etc, dar si al disciplinei in respectarea acestora de care a dat dovada poporul spaniol, si deopotriva, comunitatea romaneasca.

De asemenea, in ultima perioada au fost testate considerabil mai multe persoane decat la debutul crizei, ceea ce explica cresterea numarului total al cazurilor depistate.

Cum va explicati faptul ca Spania a fost atat de lovita de epidemie? In Italia, de exemplu, s-a vorbit despre un model familial de locuire impreuna, populatie imbatranita, indisciplina si masuri intarziate...

Structura sociala mediteraneana, obiceiurile si modalitatile de relationare probabil au contribuit si ele. Spania e o societate in care familia este foarte importanta, in care bunicii au grija de copii dupa scoala, atunci cand se intalnesc cu cineva apropiat le place sa se imbratiseze, oamenii in general traiesc prin socializare.

In nordul Europei este foarte diferit, ca sa nu mai vorbim despre tarile din Asia, unde contactul fizic este minim si toata lumea purta deja masca inaintea izbucnirii epidemiei.

Actiunile autoritatilor spaniole s-au bazat in permanenta pe criterii stiintifice, tinand cont de recomandarile OMS si ale celor mai calificati experti in domeniu.

Spania este una dintre tarile cu cea mai mare speranta de viata si, din pacate, virusul a lovit in special persoanele in varsta. Din acest motiv, guvernul spaniol a adoptat masuri ad-hoc pentru a incerca sa protejeze acest grup vulnerabil. Angajatii caminelor de batrani, printre care sunt si cetateni romani, fac, in circumstante extreme si foarte dificile, o munca extraordinara care merita recunoasterea noastra deplina.

La fel ca in cazul Italiei, lucrurile au evoluat rapid si lectiile au fost invatate pe propria piele. Cele mai afectate regiuni din Spania sunt comunitatile autonome Madrid si Catalonia, importante centre economice, care concentreaza o populatie numeroasa, ambele sunt hub-uri pentru America Latina si ofera conexiuni cu intreaga lume.

Cat de serios sunt respectate masurile impuse de autoritati si cat de severa e reactia in cazul celor care nu le respecta?

Responsabilitatea si solidaritatea sunt cuvintele de ordine in Spania in acest moment. Intreaga populatie s-a conformat cu regulile impuse de starea de urgenta, exista o mobilizare extraordinara de sustinere a celor care se afla in prima linie, aplauzele de la ferestre sau de la balcoane din fiecare seara fiind simbolul vizibil al unui angajament mult mai profund.

Aplauzele sunt si un exercitiu care permite interactiunea cu cei din imediata vecinatate, chiar daca e doar un schimb de priviri sau de cateva cuvinte la distanta. In acelasi timp, este dovada ca oamenii stau in casa, stiind ca aceasta masura este unica solutie in acest moment pentru a frana expansiunea virusului.

Bineinteles ca exista si exceptii, sunt aduse la cunostinta publicului larg in conferintele de presa zilnice ale autoritatilor competente, iar masurile de coercitie incep de la amenzi pana la pedepse cu inchisoarea, dupa caz.

De asemenea, bunastarea nu inseamna o derogare de la respectarea regulilor: spre exemplu, madrilenii care detin o a doua proprietate la mare nu au voie sa isi petreaca perioada de restrictii in localitatile de coasta, tocmai pentru a nu raspandi virusul in cazul in care sunt asimptomatici.

