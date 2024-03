Alexia Kalaitzi

Lucrează pentru programul de investigații "Fasma" la televiziunea publică elenă, pentru cotidianul "Kathimerini" și numeroase mass-media internaționale.

Alexia a participat la documentare și investigații jurnalistice transfrontaliere pe subiecte ca migrația, energia și mediul. În 2021 a fost aleasă ca fellow de Fellowship for Journalistic Excellence of the Balkan Investigative Journalism Network (BIRN).

A studiat Jurnalistică și Media la Universitatea Aristotel din Salonic în Grecia și a finalizat programul postuniversitar în Politică și Economie în Europa de Est și de Sud-Est la Universitatea Macedonia. În vara lui 2019 s-a pregătit în producție documentară la Journalism Video Workshop la Universitatea Columbia din New York cu o bursă de la Fundația Stavros Niarchos.