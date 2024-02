Alexei Navalnîi, ultimele 12 ore din viața unui erou

Primele mărturii indică o activitate neobișnuită în lagărul de la Cercul Polar, ascunderea cadavrului de către autoritățile ruse și refuzul premeditat al acestora de a da informații de bază familiei despre moartea celui mai vocal contestatar al lui Putin.

În ziua de 15 februarie, la ora 18:00, atunci când deținuții Coloniei Penitenciare IK-3 din Peninsula Yamal, nordul Siberiei, au intrat în programul de seară, Alexei Navalnîi era încă în viață.

În aceeași zi, la ora 10 dimineață, opozantul lui Putin a fost audiat printr-o legătură video de procurorii tribunalului regional din orașul Vladimir, în fața unui judecător, în legătură cu noi acuzații aduse acestuia.

„În timpul procedurii juridice s-a simțit bine. Nu a exprimat nicio plângere cu privire la starea sa de sănătate. A participat activ, prezentând argumente în apărarea poziției sale”, se arată într-un comunicat de presă emis de tribunal și citat de Moscow Times.

„Onorată instanță, o să vă trimit numărul meu de cont bancar pentru ca o parte din uriașul dvs salariu de judecător federal să-l donați cauzei mele, pentru că am rămas lefter”, a glumit Navalnîi, după ce audierea oficială s-a terminat, tachinându-l pe reprezentantul sistemului, conform înregistrării video realizate în acea zi.

Programul de seară în Colonia Penitenciară IK-3 înseamnă servirea mesei, apoi intrarea în dormitoarele cazărmilor, întreținerea hainelor și a obiectelor personale, îngrijirea corporală și, apoi, stingerea, care are loc la ora 9 seara.

Intrarea în lagărul de detenție Charp din Rusia Imagine: AP/dpa/picture alliance/

Premoniție

La peste trei zile de la deces, autoritățile din Rusia nu au efectuat autopsia cadavrului, nu au lăsat familia să vadă trupul neînsuflețit al opozantului rus, iar cei apropiați nu au primit nicio informație legată de cauza morții.

După toate datele strânse până acum, Alexei Navalnîi a murit într-un interval de 12 ore, între 18:00 - 15 februarie, și 06:00 dimineața - 16 februarie.

„Cred că Putin e mulțumit acum că m-a închis într-o cazarmă din nordul îndepărtat, unde continuă să mă hărțuiască, trimițându-mă la izolare”, a transmis Alexei Navalnîi un mesaj în data de 9 ianuarie 2024, imediat după ce a ajuns în Colonia Penitenciară IK-3.

„Cum am ieșit din carantină, am fost anunțat că am refuzat să mă prezint conducerii conform formulei corecte, nu am reacționat la munca educativă și nu îmi asum responsabilitatea pentru faptele mele. Astfel, am primit o pedeapsă de 7 zile de izolare”, a mai anunțat Alexei Navalnîi.

„În celula de izolare, rutina zilnică e ușor diferită. De obicei, dacă locuiești în baracă, nefiind pedepsit, plimbarea are loc după-amiaza și, chiar dacă e noapte polară, după-amiaza sunt, totuși, câteva grade în plus. E un pic mai cald. Dacă ajungi la izolator, așa cum mi s-a întâmplat mie, plimbările sunt la 6:30 dimineața, atunci când e foarte frig. Dar mi-am promis deja că voi încerca să ies la plimbare de câte ori am ocazia și pe orice vreme”, a mai transmis Alexei Navalnîi la vremea respectivă.

Putin, singura cale pentru acoliții săi

Dacă moartea opozantului rus ar fi fost din cauze naturale, reprezentanții Kremlinului nu ar fi avut nicio problemă să „popularizeze” acest aspect, să returneze cadavrul familiei, să nu se teamă de expertize independente și să spună că „deținutul” a suferit un stop cardiac sau a fost răpus de o altă afecțiune.

Ascunderea cadavrului, bâlbele autorităților și evitarea oricărei comunicări cu familia sunt indicii care arată că moartea lui Navalnîi e efectul acțiunilor premeditate ale unor minți și mâini criminale.

Eliminarea opozantului rus e semnalul dat de Vladimir Putin celor din conducerea statului cu scopul de a-i înspăimânta și de a descuraja orice posibil complot menit să-l înlăture de la putere.

Cei din preajma sa sunt conștienți că, mai devreme sau mai târziu, sistemul criminal de la Kremlin se va prăbuși, iar mulți dintre ei și-au propus să-i supraviețuiască lui Putin.

Numai că acesta, prin îndepărtarea tuturor posibililor înlocuitori, cunoscuți de ruși sau aflați în cercul apropiaților săi, le transmite mesajul clar că el, Putin, e singura lor cale de a rămâne în viață.

Iulia Navalnîia, soția lui Alexei Navalnîi Imagine: Yves Herman/AP/picture alliance

Iulia Navalnaia: Voi continua să lupt

Va fi greu de aflat cum a fost ucis Alexei Navalnîi. Dacă a murit în urma bătăilor, a torturii, a frigului sau a fost otrăvit din nou. Dar în mod sigur, în timp, cei implicați în eliminarea sa vor începe să vorbească așa cum o fac deja unii prizonieri din lagărul siberian.

Până atunci, Iulia Navalnaia, soția opozantului rus, a anunțat public că va lupta mai departe pentru îndepărtarea de la putere a lui Vladimir Putin.

„Voi continua munca lui Alexei Navalnîi. Voi continua să lupt pentru țara noastră. Și vă invit să fiți alături de mine. Pentru a împărtăși nu doar durerea nesfârșită care ne-a învăluit și nu ne va mai părăsi. Vă cer să împărtășiți cu mine furia. Furia, mânia și ura pentru cei care îndrăznesc să ne ucidă viitorul… Nu este rușinos să faci puțin, e rușinos să nu faci nimic. E rușinos să te lași intimidat”, a spus Iulia Navalnaia, într-un mesaj video.

